Плавкран "Захарий" после ремонта возвращается на строительство Запорожских мостов, - ОГА

Ремонт плавкрана LK-800, известного как "Захарий", завершен. Вскоре он продолжит работу на строительстве флагманского объекта программы "Большая стройка" - Запорожских мостов.

Об этом сообщают в Запорожской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Плавкран уже спущен на воду и начал движение в сторону Запорожья. Учитывая движение против течения, время в пути может занять около 7 дней.

Повреждение "Захарий" получил в начале мая, задев подводную скалу во время движения от Сооружения №10 до Кривой Бухты по новому обходному судоходному фарватеру.

Вернувшись в Запорожье, LK-800 сразу же должен приступить к установке четырех секций пролетного строения вантового моста, которые за время его ремонта уже были собраны на стройплощадке в районе Кривой Бухты.

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Одновременно работы продолжаются и на других стройплощадках мостового комплекса. Так, на строительстве балочного моста уже начался третий этап продольной надвижки металлоконструкций на 96 метров. Он должен завершить перекрытие самого длинного в Украине 128-метрового пролета.

Напомним, в 2021 году в Украине должны отремонтировать и построить не менее 150 мостов и искусственных сооружений, а также 6500 км дорог государственного и местного значения.

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