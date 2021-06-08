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Новости Технологии
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Запорожье (2340) мост (1004) Большая стройка (722)

Плавкран "Захарий" после ремонта возвращается на строительство Запорожских мостов, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Ремонт плавкрана LK-800, известного как "Захарий", завершен. Вскоре он продолжит работу на строительстве флагманского объекта программы "Большая стройка" - Запорожских мостов.

Об этом сообщают в Запорожской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Плавкран Захарий после ремонта возвращается на строительство Запорожских мостов, - ОГА 01

Плавкран уже спущен на воду и начал движение в сторону Запорожья. Учитывая движение против течения, время в пути может занять около 7 дней.

Повреждение "Захарий" получил в начале мая, задев подводную скалу во время движения от Сооружения №10 до Кривой Бухты по новому обходному судоходному фарватеру.

Вернувшись в Запорожье, LK-800 сразу же должен приступить к установке четырех секций пролетного строения вантового моста, которые за время его ремонта уже были собраны на стройплощадке в районе Кривой Бухты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При строительстве моста через Днепр в Запорожье повредили один из самых мощных плавучих кранов Европы. ФОТО

Одновременно работы продолжаются и на других стройплощадках мостового комплекса. Так, на строительстве балочного моста уже начался третий этап продольной надвижки металлоконструкций на 96 метров. Он должен завершить перекрытие самого длинного в Украине 128-метрового пролета.

Напомним, в 2021 году в Украине должны отремонтировать и построить не менее 150 мостов и искусственных сооружений, а также 6500 км дорог государственного и местного значения.

Также читайте: Пилоны вантового моста в Запорожье готовы к бетонированию, - "Укравтодор"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Переименуйте его в "зебелий"...😁
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08.06.2021 19:04
+8
Плавкранъ "Захарій" опосля рѣмонту иже возвращаѣтся на строітѣльство Запорожскіхъ мостовъ...
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08.06.2021 19:16
+7
Треба той кран перейменувати на якусь українську назву. Бо посудина з росіянською назвою все одно потоне в українському Дніпрі.
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08.06.2021 18:53
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Треба той кран перейменувати на якусь українську назву. Бо посудина з росіянською назвою все одно потоне в українському Дніпрі.
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08.06.2021 18:53 Ответить
Если не захарит, то переименуют.
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08.06.2021 18:58 Ответить
так це наче за біблійним мотивом
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08.06.2021 19:46 Ответить
За Біблією євреї не виконали покладеної на них місії і за це були прокляті Богом.
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08.06.2021 19:52 Ответить
Переименуйте его в "зебелий"...😁
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08.06.2021 19:04 Ответить
Так вот в чём "беда"...
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08.06.2021 19:41 Ответить
Як бідося туди припхався, так і кран зламався.
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08.06.2021 19:12 Ответить
Плавкранъ "Захарій" опосля рѣмонту иже возвращаѣтся на строітѣльство Запорожскіхъ мостовъ...
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08.06.2021 19:16 Ответить
затонет как на него посмотрит зеля
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08.06.2021 19:17 Ответить
Хоч щось позитивне в нашій нещасній країні відбувається. Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА - Цензор.НЕТ 8682
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08.06.2021 19:19 Ответить
Там просто преображенка и плотина в аварийных состояниях и скоро уйдут на длительный распил ремонт. Если-бы не ужасное состояние текущих мостов, то арочный думаю году к 2050му бы закончили, а так нужно было как-то надвигающуюся катастрофу отодвигать.
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08.06.2021 19:31 Ответить
Флагман украинских плавкранов Захарий!
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08.06.2021 19:21 Ответить
Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА - Цензор.НЕТ 2307
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08.06.2021 19:39 Ответить
Через 7 дней кран "Захарий" начнёт бушевать снова.
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08.06.2021 21:25 Ответить
откуда Захарий?
с Херсона вестимо,
притянем, сломаем,
и снова - назад ... Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА - Цензор.НЕТ 9305
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08.06.2021 21:53 Ответить
 
 