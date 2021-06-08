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Запоріжжя (1442) міст (828) Велике будівництво (718)

Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Технології

Ремонт плавучого крана LK-800, відомого як "Захарій", завершено. Незабаром він продовжить роботу на будівництві флагманського об'єкта програми "Велике будівництво" - Запорізьких мостів.

Про це повідомляють у Запорізькій ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Плавкран Захарій після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА 01

Плавкран вже спущений на воду і почав рух до Запоріжжя. З огляду на рух проти течії, час у дорозі може зайняти близько 7 днів.

Пошкодження "Захарій" отримав на початку травня, зачепивши підводну скелю під час руху від Споруди №10 до Кривої Бухти новим обхідним судноплавним фарватером.

Повернувшись до Запоріжжя, LK-800 відразу ж має приступити до установки чотирьох секцій прогонової будови вантового мосту, які за час його ремонту вже були зібрані на будмайданчику в районі Кривої Бухти.

Одночасно роботи тривають і на інших будмайданчиках мостового комплексу. Так, на будівництві балкового мосту вже розпочався третій етап поздовжнього насування металоконструкцій на 96 метрів. Він має завершити перекриття найдовшого в Україні 128-метрового прогону.

Нагадаємо, в 2021 році в Україні мають відремонтувати і побудувати щонайменше 150 мостів і штучних споруд, а також 6500 км доріг державного та місцевого значення.
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Топ коментарі
+9
Переименуйте его в "зебелий"...😁
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08.06.2021 19:04
+8
Плавкранъ "Захарій" опосля рѣмонту иже возвращаѣтся на строітѣльство Запорожскіхъ мостовъ...
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08.06.2021 19:16
+7
Треба той кран перейменувати на якусь українську назву. Бо посудина з росіянською назвою все одно потоне в українському Дніпрі.
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08.06.2021 18:53
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Треба той кран перейменувати на якусь українську назву. Бо посудина з росіянською назвою все одно потоне в українському Дніпрі.
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08.06.2021 18:53 Відповісти
Если не захарит, то переименуют.
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08.06.2021 18:58 Відповісти
так це наче за біблійним мотивом
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08.06.2021 19:46 Відповісти
За Біблією євреї не виконали покладеної на них місії і за це були прокляті Богом.
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08.06.2021 19:52 Відповісти
Переименуйте его в "зебелий"...😁
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08.06.2021 19:04 Відповісти
Так вот в чём "беда"...
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08.06.2021 19:41 Відповісти
Як бідося туди припхався, так і кран зламався.
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08.06.2021 19:12 Відповісти
Плавкранъ "Захарій" опосля рѣмонту иже возвращаѣтся на строітѣльство Запорожскіхъ мостовъ...
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08.06.2021 19:16 Відповісти
затонет как на него посмотрит зеля
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08.06.2021 19:17 Відповісти
Хоч щось позитивне в нашій нещасній країні відбувається. Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА - Цензор.НЕТ 8682
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08.06.2021 19:19 Відповісти
Там просто преображенка и плотина в аварийных состояниях и скоро уйдут на длительный распил ремонт. Если-бы не ужасное состояние текущих мостов, то арочный думаю году к 2050му бы закончили, а так нужно было как-то надвигающуюся катастрофу отодвигать.
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08.06.2021 19:31 Відповісти
Флагман украинских плавкранов Захарий!
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08.06.2021 19:21 Відповісти
Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА - Цензор.НЕТ 2307
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08.06.2021 19:39 Відповісти
Через 7 дней кран "Захарий" начнёт бушевать снова.
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08.06.2021 21:25 Відповісти
откуда Захарий?
с Херсона вестимо,
притянем, сломаем,
и снова - назад ... Плавкран "Захарій" після ремонту повертається на будівництво Запорізьких мостів, - ОДА - Цензор.НЕТ 9305
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08.06.2021 21:53 Відповісти
 
 