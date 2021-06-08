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Новости Происшествия
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взрыв (6111) Харьков (6542)

В Харькове - взрыв, пострадали 3 человека (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове вечером во вторник, 8 июня, в районе проспекта Гагарина произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный бросил гранату.

Первыми о взрыве сообщили местные Telegram-паблики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Взрыв. Гагарина, 38. Бегут парни и просят вызвать скорую", - сообщается в одном из местных телеграм-каналов.

"Неподалёку от места происшествия находился ребёнок, который от испуга побежал во дворы, сейчас его ищут. Со слов очевидцев, состоялась потасовка в компании молодых парней, затем один из них бросил в толпу гранату", - сообщается в другом телеграм-канале.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили факт взрыва. 

"Пострадали три человека, медики оказывают помощь на месте происшествия. ... Злоумышленника задержали, сейчас с ним работают полицейские", - сказано в сообщении. 

Смотрите: Сдетонировало в руках: ночью в Шевченковском районе Киева в многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший. ВИДЕО

В Харькове - взрыв, пострадали 3 человека (обновлено) 01
В Харькове - взрыв, пострадали 3 человека (обновлено) 02
В Харькове - взрыв, пострадали 3 человека (обновлено) 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Бросающих гранаты в мирной жизни сразу на ПЖ.
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08.06.2021 23:04
+7
Сейчас уже вошло в привычку, кидать всюду гранаты при разборках. Гранат из зоны АТО завезено немерянно по всей Украине.
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08.06.2021 23:04
+6
у тех, кто бросает гранаты где ни попадя, мыслей не появляется ни при каких обстоятельствах.
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08.06.2021 23:10
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Сейчас уже вошло в привычку, кидать всюду гранаты при разборках. Гранат из зоны АТО завезено немерянно по всей Украине.
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08.06.2021 23:04 Ответить
ну це ж безпечніше ніж індивідуальна короткоствольна зброя за версією поліції та наших дупутатів
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09.06.2021 05:38 Ответить
Бросающих гранаты в мирной жизни сразу на ПЖ.
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08.06.2021 23:04 Ответить
Гранату ему засунуть в одно место и выдернуть чеку. Что больше другим подобным "шутникам" не повадно было.
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08.06.2021 23:43 Ответить
Підняти в повітря на поліцейському гелікоптері, які ото закупили у Франції, гранату в дупу, чеку висмикнути - і копняком під дупу з відчиненої двері.
"Інтєрєсно буде!.." © Лесь Подерв'янський
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08.06.2021 23:54 Ответить
Ти придурок? Яка в цьому випадку може бути самооборона?
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09.06.2021 00:27 Ответить
Потом, уровень адреналина снижается и начинают работать остатки мозгов.
В голове появляются мысли, "что я сделал" и "зачем я сделал"...
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08.06.2021 23:05 Ответить
у тех, кто бросает гранаты где ни попадя, мыслей не появляется ни при каких обстоятельствах.
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08.06.2021 23:10 Ответить
Там єдина думка буде "епать-пердеть, теперь надолго закроют".
Тобто лише про власну шкіру.
Про те, що це фактично теракт і що постраждали невинні люди, там думок і не ночувало.
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08.06.2021 23:50 Ответить
В Харькове - взрыв, есть пострадавшие, - соцсети - Цензор.НЕТ 8823
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08.06.2021 23:06 Ответить
Гепа, наверное тоже мент =)
Хотел же, личных легавых иметь...
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08.06.2021 23:28 Ответить
Выпили пива, решили пошалить
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08.06.2021 23:10 Ответить
о, рубрика "ежедневная граната". В Харькове - взрыв, пострадали 3 человека (обновлено) - Цензор.НЕТ 6593
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08.06.2021 23:11 Ответить
8 июня 2021 г. 12:33
Житель Дагестана взорвал гранату во дворе дома, один человек пострадал
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08.06.2021 23:54 Ответить
ручной гранатомет У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) - Цензор.НЕТ 4599
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08.06.2021 23:29 Ответить
Не, неручной-дикий.
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08.06.2021 23:33 Ответить
У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) - Цензор.НЕТ 3679
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08.06.2021 23:51 Ответить
давайте еще огнестрел разрешим
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08.06.2021 23:52 Ответить
он и так разрешён.
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08.06.2021 23:58 Ответить
Давайте ще по вулицях ходити дозволимо!
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09.06.2021 05:40 Ответить
А у Львові тихо)
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09.06.2021 00:17 Ответить
А як інакше? Тихо, спокійно... Тільки москаль гойдається на гілляці...
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09.06.2021 01:21 Ответить
пить меньше не пробовали?)))
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09.06.2021 01:40 Ответить
Пиво + порожня макітра + граната = вибух на вулиці У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) - Цензор.НЕТ 3323
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09.06.2021 02:33 Ответить
За такое только пожизненное, причём без всяких или! Надоело! Государство наконец займётся своими прямыми обязанностями- обеспечением спокойной, безопасной и достойной жизни своих граждан? Где контроль в ВСУ за боеприпасами, я вас спрашиваю????? Для этого много ума и средств надо? А может просто генералы и сержанты начнут честно служить а не барыжить гранатами?!
Или это уже не государство, а территория?!!!!!
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09.06.2021 06:35 Ответить
не пишите ерунды! на войне никогда нет нормального контроля за боеприпасами... не важно в какой стране и в каком году происходит война (
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09.06.2021 09:43 Ответить
У нас нет войны!!!! У нас ООС, на небольшой части территории.
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09.06.2021 19:43 Ответить
 
 