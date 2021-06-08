В Харькове - взрыв, пострадали 3 человека (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

В Харькове вечером во вторник, 8 июня, в районе проспекта Гагарина произошел взрыв. По предварительным данным, неизвестный бросил гранату.

Первыми о взрыве сообщили местные Telegram-паблики, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Взрыв. Гагарина, 38. Бегут парни и просят вызвать скорую", - сообщается в одном из местных телеграм-каналов.

"Неподалёку от места происшествия находился ребёнок, который от испуга побежал во дворы, сейчас его ищут. Со слов очевидцев, состоялась потасовка в компании молодых парней, затем один из них бросил в толпу гранату", - сообщается в другом телеграм-канале.

В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили факт взрыва.

"Пострадали три человека, медики оказывают помощь на месте происшествия. ... Злоумышленника задержали, сейчас с ним работают полицейские", - сказано в сообщении.

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