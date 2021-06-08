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вибух (3757) Харків (3911)

У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Харкові ввечері у вівторок, 8 червня, в районі проспекту Гагаріна стався вибух. За попередніми даними, невідомий кинув гранату.

Першими про вибух повідомили місцеві Telegram-Паблік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вибух. Гагаріна, 38. Біжать хлопці і просять викликати швидку", - повідомляється в одному з місцевих телеграм-каналів.

"Неподалік від місця події була дитина, яка з переляку побігла у двори, зараз її шукають. За словами очевидців, сталася бійка в компанії молодих хлопців, потім один із них кинув у натовп гранату", - повідомляється в іншому телеграм-каналі.

У відділі комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області підтвердили факт вибуху.

"Постраждали три особи, медики надають допомогу на місці події. ... Зловмисника затримали, зараз із ним працюють поліцейські", - сказано в повідомленні.

У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) 01

У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) 02
У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) 03
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Топ коментарі
+13
Бросающих гранаты в мирной жизни сразу на ПЖ.
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08.06.2021 23:04
+7
Сейчас уже вошло в привычку, кидать всюду гранаты при разборках. Гранат из зоны АТО завезено немерянно по всей Украине.
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08.06.2021 23:04
+6
у тех, кто бросает гранаты где ни попадя, мыслей не появляется ни при каких обстоятельствах.
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08.06.2021 23:10
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Сейчас уже вошло в привычку, кидать всюду гранаты при разборках. Гранат из зоны АТО завезено немерянно по всей Украине.
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08.06.2021 23:04 Відповісти
ну це ж безпечніше ніж індивідуальна короткоствольна зброя за версією поліції та наших дупутатів
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09.06.2021 05:38 Відповісти
Бросающих гранаты в мирной жизни сразу на ПЖ.
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08.06.2021 23:04 Відповісти
Гранату ему засунуть в одно место и выдернуть чеку. Что больше другим подобным "шутникам" не повадно было.
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08.06.2021 23:43 Відповісти
Підняти в повітря на поліцейському гелікоптері, які ото закупили у Франції, гранату в дупу, чеку висмикнути - і копняком під дупу з відчиненої двері.
"Інтєрєсно буде!.." © Лесь Подерв'янський
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08.06.2021 23:54 Відповісти
Ти придурок? Яка в цьому випадку може бути самооборона?
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09.06.2021 00:27 Відповісти
Потом, уровень адреналина снижается и начинают работать остатки мозгов.
В голове появляются мысли, "что я сделал" и "зачем я сделал"...
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08.06.2021 23:05 Відповісти
у тех, кто бросает гранаты где ни попадя, мыслей не появляется ни при каких обстоятельствах.
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08.06.2021 23:10 Відповісти
Там єдина думка буде "епать-пердеть, теперь надолго закроют".
Тобто лише про власну шкіру.
Про те, що це фактично теракт і що постраждали невинні люди, там думок і не ночувало.
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08.06.2021 23:50 Відповісти
В Харькове - взрыв, есть пострадавшие, - соцсети - Цензор.НЕТ 8823
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08.06.2021 23:06 Відповісти
Гепа, наверное тоже мент =)
Хотел же, личных легавых иметь...
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08.06.2021 23:28 Відповісти
Выпили пива, решили пошалить
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08.06.2021 23:10 Відповісти
о, рубрика "ежедневная граната". В Харькове - взрыв, пострадали 3 человека (обновлено) - Цензор.НЕТ 6593
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08.06.2021 23:11 Відповісти
8 июня 2021 г. 12:33
Житель Дагестана взорвал гранату во дворе дома, один человек пострадал
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08.06.2021 23:54 Відповісти
ручной гранатомет У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) - Цензор.НЕТ 4599
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08.06.2021 23:29 Відповісти
Не, неручной-дикий.
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08.06.2021 23:33 Відповісти
У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) - Цензор.НЕТ 3679
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08.06.2021 23:51 Відповісти
давайте еще огнестрел разрешим
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08.06.2021 23:52 Відповісти
он и так разрешён.
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08.06.2021 23:58 Відповісти
Давайте ще по вулицях ходити дозволимо!
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09.06.2021 05:40 Відповісти
А у Львові тихо)
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09.06.2021 00:17 Відповісти
А як інакше? Тихо, спокійно... Тільки москаль гойдається на гілляці...
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09.06.2021 01:21 Відповісти
пить меньше не пробовали?)))
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09.06.2021 01:40 Відповісти
Пиво + порожня макітра + граната = вибух на вулиці У Харкові - вибух, постраждали 3 особи (оновлено) - Цензор.НЕТ 3323
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09.06.2021 02:33 Відповісти
За такое только пожизненное, причём без всяких или! Надоело! Государство наконец займётся своими прямыми обязанностями- обеспечением спокойной, безопасной и достойной жизни своих граждан? Где контроль в ВСУ за боеприпасами, я вас спрашиваю????? Для этого много ума и средств надо? А может просто генералы и сержанты начнут честно служить а не барыжить гранатами?!
Или это уже не государство, а территория?!!!!!
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09.06.2021 06:35 Відповісти
не пишите ерунды! на войне никогда нет нормального контроля за боеприпасами... не важно в какой стране и в каком году происходит война (
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09.06.2021 09:43 Відповісти
У нас нет войны!!!! У нас ООС, на небольшой части территории.
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09.06.2021 19:43 Відповісти
 
 