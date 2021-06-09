За сутки российские оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины" на Донбассе: ведут обстрелы из гранатометов и пулеметов, потерь нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 8 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 9 июня 2021 г., передает Цензор.НЕТ.

"Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстреливал позиции украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Новотошковского российские оккупанты осуществляли обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи Авдеевки враг дважды осуществлял обстрел наших позиций из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Светлодарска противник открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра, 9 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

В частности, в районе Новотошковского российские оккупанты обстреляли наши позиции из стрелкового оружия.

На обстрелы противника наши военнослужащие открывали ответный огонь.

За прошедшие и текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.





