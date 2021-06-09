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За добу російські окупанти шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі: ведуть обстріли із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу російські окупанти шість разів порушили режим

Минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 9 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл наших позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7:00 ранку 9 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

За добу російські окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі: ведуть обстріли із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - штаб ООС 01
За добу російські окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі: ведуть обстріли із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - штаб ООС 02
За добу російські окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі: ведуть обстріли із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - штаб ООС 03

Автор: Наталя Джума
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ЗЕмир.
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09.06.2021 08:10 Відповісти
Будем надеется, что потерь действительно нет.......
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09.06.2021 08:27 Відповісти
За добу російські окупанти шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі: ведуть обстріли із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1249.
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09.06.2021 09:13 Відповісти
рашизм=тероризм
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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09.06.2021 09:16 Відповісти
За добу російські окупанти шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі: ведуть обстріли із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7200

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09.06.2021 09:38 Відповісти
 
 