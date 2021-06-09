За добу російські окупанти шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі: ведуть обстріли із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - штаб ООС
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню.
Про це йдеться у зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 9 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.
"Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл наших позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Станом на 7:00 ранку 9 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.
На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.
За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
...