За добу російські окупанти шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі: ведуть обстріли із гранатометів і кулеметів, втрат немає, - штаб ООС

Минулої доби, 8 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації шість разів порушували режим припинення вогню.

Про це йдеться у зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 9 червня 2021 р., передає Цензор.НЕТ.

"Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі Новотошківського російські окупанти здійснювали обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Неподалік Авдіївки ворог двічі здійснював обстріл наших позицій із ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Світлодарська противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Станом на 7:00 ранку 9 червня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, в районі Новотошківського російські окупанти обстріляли наші позиції зі стрілецької зброї.

На обстріли противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

За минулу та поточну добу втрат серед наших захисників немає.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.





