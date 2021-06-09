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Новости Политика Украины
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Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Леросу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Леросу

Печерский районный суд Киева отказал брату главы ОП Андрея Ермака Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Гео Леросу о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

В обосновании исковых требований истец указывает на то, что на официальной странице народного депутата размещено несколько публикаций, в частности: "…Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку (привет из рф), ну конечно заработок на государстве".

Подчеркивается, что истец требовал опровергнуть распространенную Леросом информацию. В то же время судья Г.Матийчук отказал в удовлетворении исковых требований. 

Данную информацию подтверждает также юридическая компания "Миллер", юристы которой представляли интересы Гео Лероса.

"Денису Ермаку отказали в удовлетворении иска к Гео Леросу. Почти через 10 месяцев после открытия дела, суд отказал брату председателя Офиса Президента Украины Денису Ермаку в удовлетворении исковых требований...В исковых требованиях Денис просил признать недостоверной и опровергнуть информацию о том, что он якобы осуществляет "торговлю" должностями в госорганах при содействии своего брата, внедряет "свою программу" в силовые ведомства и "зарабатывает на государстве". Кроме этого, истец просил возместить ему моральный ущерб, который он оценил в ... 1 гривню", - подчеркивается в сообщении юркомпании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ермак через брата барыжит государственными должностями", - "слуга народа" Лерос опубликовал запись разговоров брата главы ОП. ВИДЕО

"Печерский районный суд Киева закрепил в своем решении такую ​​позицию, что любая критика и оценка поступков, выражение собственных мыслей по качеству выполняемых функций публичными лицами не является основанием для защиты права на уважение чести, достоинства и деловой репутации и, соответственно, не является предметом судебной защиты. Более того, суд отмечает, что Ермак не подтвердил ни факт распространения данной информации Гео Леросом, ни факт нанесения его "чести и достоинству" вреда. Хотя бы на 1 гривню", - следует из сообщения.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
На этих ермаках клейма негде ставить...там где у них честь была..там давно уже хер вырос...
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09.06.2021 09:49
+14
Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Леросу о защите чести..

Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска у нардепу Леросу - Цензор.НЕТ 7769 Лерос обесчестил Ермака..
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09.06.2021 09:45
+11
Таке поняття , як ЧЕСТЬ , у обох дЄрмаків відсутнє , бо вони служать дьяволу , а не Украіні !
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09.06.2021 10:05
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Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Леросу о защите чести..

Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска у нардепу Леросу - Цензор.НЕТ 7769 Лерос обесчестил Ермака..
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09.06.2021 09:45 Ответить
Таке поняття , як ЧЕСТЬ , у обох дЄрмаків відсутнє , бо вони служать дьяволу , а не Украіні !
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09.06.2021 10:05 Ответить
Может суд основываясь на версии Андрюхи Ермака о погибшем брате в АТО отказал Дениске по причине того что он мертв, а мертвые по закону иск подавать не могут Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 2771
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09.06.2021 10:37 Ответить
На Западе до сих пор не могут пережить судьбу двух братьев как суровые реалии жизни в Украине.
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09.06.2021 10:52 Ответить
Да, говорят даже Голивуд захотел снять блокбастер об их нелегкой судьбе, об трагической гибели младшего брата на войне, об дальнейшей нелегкой жизни старшего брата Андрея, который так и не смог смириться с гибелью младшего Дениса. Даже пригласили их двоих Андрея и Дениса снятся в роли самих себя, для того, чтобы они сами, как реальные герои передали настоящие, а не наигранные эмоции через экран зрителям.
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09.06.2021 11:29 Ответить
Це інший Печерський суд?
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09.06.2021 09:45 Ответить
або гарні адвокати в Лероса
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09.06.2021 09:55 Ответить
У Пинчука))
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09.06.2021 10:29 Ответить
суддя не лох...- не занесли просто - хотіли на шару.... Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 9476
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09.06.2021 10:11 Ответить
Давай...давай ...сожрите друг дружку. Вот только стране хреново. Пора досрочные выборы!
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09.06.2021 09:48 Ответить
Дострокові вже були. І шо? Лохторат обрав ще гірших.
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09.06.2021 09:50 Ответить
На этих ермаках клейма негде ставить...там где у них честь была..там давно уже хер вырос...
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09.06.2021 09:49 Ответить
Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 391

...
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09.06.2021 10:30 Ответить
В багажнике.
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09.06.2021 10:48 Ответить
традиційна практика судів у випадку коли за "потрібне" рішення можна "непогано" поторгуватись.
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09.06.2021 09:52 Ответить
нам впжно таое экспертное мнение. Уборщиком в суде работаешь?
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09.06.2021 10:20 Ответить
Т.е. тоже самое можно сказать и о гео? Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 6037
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09.06.2021 10:01 Ответить
"честь" и баріга Ермак, - это оксюморон!
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09.06.2021 10:14 Ответить
Лерос подорвал репутацию
решалы
Теперь гораздо мектше денег дают
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09.06.2021 10:18 Ответить
Пиар он себе всё-таки сделал, не каждый погибший Герой российско-украинской войны может потом воскреснуть.
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09.06.2021 10:47 Ответить
Он ещё и в суд подаёт,хотя судить должны его с братом.Радовался бы,что его не трогают.А вообще интересно почему это замялось,это же коррупция чистой воды!
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09.06.2021 10:26 Ответить
Тому що, в 2019 році нарід обрав не гАлАбАроТку, а гопника- узурпатора.
Зеленский: брат Ермака точно не взял денег, он "просто болтун" и сделал ошибку, а Лерос - "аферист".
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09.06.2021 10:39 Ответить
Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 7371

...
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09.06.2021 10:28 Ответить
Даже продажный суд не стал защищать чмо без чести и достоинства, которое в преступном сговоре с другим родственным ему чмом торговало государственными должностями.
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09.06.2021 10:32 Ответить
Цей дерьмак, як для вбитого на доМбасЕ мерця, дуже активний.
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09.06.2021 10:35 Ответить
Воскресший брат Ермака хотел доказать, что руководящими должностями кто-то другой торговал до его воскрешения.
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09.06.2021 10:44 Ответить
Мені ось що цікаво: Чи відхилить суд позов пана Зє на Звіробій та Федину з таким же поясненням?
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09.06.2021 11:11 Ответить
"На Банковой нелетная погода, на Брайтон Бич опять идут дожди".
потихоньку петляковы стают неоднозначными. Местечковые перцы из Брайтона уже не вернутся, стали стары и не верят Трампу, а руди,сволочь, все ходы записывал. 3,7 и туз уже не играют. Ставки мизЕрные. Оман далеко, не успевают. Не ложится карта, да и прикуп мизерный.
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09.06.2021 11:28 Ответить
 
 