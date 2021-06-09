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Новини Політика України
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Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса

Печерський районний суд Києва відмовив братові глави ОП Андрія Єрмака Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Гео Лероса про захист честі, гідності та ділової репутації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

В обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на те, що на офіційній сторінці народного депутата розміщено кілька публікацій, зокрема: "... Відеодокази як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з рф), ну, звичайно, заробіток на державі".

Підкреслюється, що позивач вимагав спростувати поширену Леросом інформацію. Водночас суддя Г.Матійчук відмовив у задоволенні позовних вимог.

Цю інформацію підтверджує також юридична компанія "Міллер", юристи якої представляли інтереси Гео Лероса.

"Денису Єрмаку відмовили у задоволенні позову до Гео Лероса. Майже через 10 місяців після відкриття справи суд відмовив брату голови Офісу Президента України Денису Єрмаку у задоволенні позовних вимог… У позовних вимогах Денис просив визнати недостовірною та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює "торгівлю" посадами у держорганах за сприяння свого брата, впроваджує "свою програму" в силові відомства та "заробляє на державі". Окрім того, позивач просив відшкодувати йому моральну шкоду, яку він оцінив в … 1 гривню", - підкреслюється в повідомленні юркомпанії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Єрмак через брата гендлює державними посадами", - "слуга народу" Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП. ВIДЕО

"Печерський районний суд Києва закріпив у своєму рішенні таку позицію, що будь-яка критика та оцінка вчинків, вираження власних думок щодо якості виконуваних функцій публічними особами не є підставою для захисту права на повагу честі, гідності та ділової репутації і, відповідно, не є предметом судового захисту. Більше того, суд зазначає, що Єрмаком не доведено ані факту поширення цієї інформації Гео Леросом, ані факту завдання його "честі й гідності" шкоди. Хоча би на 1 гривню", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
На этих ермаках клейма негде ставить...там где у них честь была..там давно уже хер вырос...
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09.06.2021 09:49
+14
Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Леросу о защите чести..

Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска у нардепу Леросу - Цензор.НЕТ 7769 Лерос обесчестил Ермака..
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09.06.2021 09:45
+11
Таке поняття , як ЧЕСТЬ , у обох дЄрмаків відсутнє , бо вони служать дьяволу , а не Украіні !
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09.06.2021 10:05
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Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска к нардепу Леросу о защите чести..

Суд отказал Денису Ермаку в удовлетворении иска у нардепу Леросу - Цензор.НЕТ 7769 Лерос обесчестил Ермака..
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09.06.2021 09:45 Відповісти
Таке поняття , як ЧЕСТЬ , у обох дЄрмаків відсутнє , бо вони служать дьяволу , а не Украіні !
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09.06.2021 10:05 Відповісти
Может суд основываясь на версии Андрюхи Ермака о погибшем брате в АТО отказал Дениске по причине того что он мертв, а мертвые по закону иск подавать не могут Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 2771
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09.06.2021 10:37 Відповісти
На Западе до сих пор не могут пережить судьбу двух братьев как суровые реалии жизни в Украине.
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09.06.2021 10:52 Відповісти
Да, говорят даже Голивуд захотел снять блокбастер об их нелегкой судьбе, об трагической гибели младшего брата на войне, об дальнейшей нелегкой жизни старшего брата Андрея, который так и не смог смириться с гибелью младшего Дениса. Даже пригласили их двоих Андрея и Дениса снятся в роли самих себя, для того, чтобы они сами, как реальные герои передали настоящие, а не наигранные эмоции через экран зрителям.
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09.06.2021 11:29 Відповісти
Це інший Печерський суд?
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09.06.2021 09:45 Відповісти
або гарні адвокати в Лероса
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09.06.2021 09:55 Відповісти
У Пинчука))
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09.06.2021 10:29 Відповісти
суддя не лох...- не занесли просто - хотіли на шару.... Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 9476
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09.06.2021 10:11 Відповісти
Давай...давай ...сожрите друг дружку. Вот только стране хреново. Пора досрочные выборы!
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09.06.2021 09:48 Відповісти
Дострокові вже були. І шо? Лохторат обрав ще гірших.
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09.06.2021 09:50 Відповісти
На этих ермаках клейма негде ставить...там где у них честь была..там давно уже хер вырос...
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09.06.2021 09:49 Відповісти
Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 391

...
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09.06.2021 10:30 Відповісти
В багажнике.
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09.06.2021 10:48 Відповісти
традиційна практика судів у випадку коли за "потрібне" рішення можна "непогано" поторгуватись.
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09.06.2021 09:52 Відповісти
нам впжно таое экспертное мнение. Уборщиком в суде работаешь?
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09.06.2021 10:20 Відповісти
Т.е. тоже самое можно сказать и о гео? Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 6037
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09.06.2021 10:01 Відповісти
"честь" и баріга Ермак, - это оксюморон!
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09.06.2021 10:14 Відповісти
Лерос подорвал репутацию
решалы
Теперь гораздо мектше денег дают
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09.06.2021 10:18 Відповісти
Пиар он себе всё-таки сделал, не каждый погибший Герой российско-украинской войны может потом воскреснуть.
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09.06.2021 10:47 Відповісти
Он ещё и в суд подаёт,хотя судить должны его с братом.Радовался бы,что его не трогают.А вообще интересно почему это замялось,это же коррупция чистой воды!
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09.06.2021 10:26 Відповісти
Тому що, в 2019 році нарід обрав не гАлАбАроТку, а гопника- узурпатора.
Зеленский: брат Ермака точно не взял денег, он "просто болтун" и сделал ошибку, а Лерос - "аферист".
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09.06.2021 10:39 Відповісти
Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса - Цензор.НЕТ 7371

...
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09.06.2021 10:28 Відповісти
Даже продажный суд не стал защищать чмо без чести и достоинства, которое в преступном сговоре с другим родственным ему чмом торговало государственными должностями.
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09.06.2021 10:32 Відповісти
Цей дерьмак, як для вбитого на доМбасЕ мерця, дуже активний.
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09.06.2021 10:35 Відповісти
Воскресший брат Ермака хотел доказать, что руководящими должностями кто-то другой торговал до его воскрешения.
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09.06.2021 10:44 Відповісти
Мені ось що цікаво: Чи відхилить суд позов пана Зє на Звіробій та Федину з таким же поясненням?
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09.06.2021 11:11 Відповісти
"На Банковой нелетная погода, на Брайтон Бич опять идут дожди".
потихоньку петляковы стают неоднозначными. Местечковые перцы из Брайтона уже не вернутся, стали стары и не верят Трампу, а руди,сволочь, все ходы записывал. 3,7 и туз уже не играют. Ставки мизЕрные. Оман далеко, не успевают. Не ложится карта, да и прикуп мизерный.
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09.06.2021 11:28 Відповісти
 
 