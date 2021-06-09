Суд відмовив Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Лероса
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Печерський районний суд Києва відмовив братові глави ОП Андрія Єрмака Денису Єрмаку в задоволенні позову до нардепа Гео Лероса про захист честі, гідності та ділової репутації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.
В обґрунтуванні позовних вимог позивач вказує на те, що на офіційній сторінці народного депутата розміщено кілька публікацій, зокрема: "... Відеодокази як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з рф), ну, звичайно, заробіток на державі".
Підкреслюється, що позивач вимагав спростувати поширену Леросом інформацію. Водночас суддя Г.Матійчук відмовив у задоволенні позовних вимог.
Цю інформацію підтверджує також юридична компанія "Міллер", юристи якої представляли інтереси Гео Лероса.
"Денису Єрмаку відмовили у задоволенні позову до Гео Лероса. Майже через 10 місяців після відкриття справи суд відмовив брату голови Офісу Президента України Денису Єрмаку у задоволенні позовних вимог… У позовних вимогах Денис просив визнати недостовірною та спростувати інформацію про те, що він нібито здійснює "торгівлю" посадами у держорганах за сприяння свого брата, впроваджує "свою програму" в силові відомства та "заробляє на державі". Окрім того, позивач просив відшкодувати йому моральну шкоду, яку він оцінив в … 1 гривню", - підкреслюється в повідомленні юркомпанії.
"Печерський районний суд Києва закріпив у своєму рішенні таку позицію, що будь-яка критика та оцінка вчинків, вираження власних думок щодо якості виконуваних функцій публічними особами не є підставою для захисту права на повагу честі, гідності та ділової репутації і, відповідно, не є предметом судового захисту. Більше того, суд зазначає, що Єрмаком не доведено ані факту поширення цієї інформації Гео Леросом, ані факту завдання його "честі й гідності" шкоди. Хоча би на 1 гривню", - йдеться в повідомленні.
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Лерос обесчестил Ермака..
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решалы
Теперь гораздо мектше денег дают
Зеленский: брат Ермака точно не взял денег, он "просто болтун" и сделал ошибку, а Лерос - "аферист".
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потихоньку петляковы стают неоднозначными. Местечковые перцы из Брайтона уже не вернутся, стали стары и не верят Трампу, а руди,сволочь, все ходы записывал. 3,7 и туз уже не играют. Ставки мизЕрные. Оман далеко, не успевают. Не ложится карта, да и прикуп мизерный.