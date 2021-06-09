РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6466 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
655 2
визит (2809) Италия (1510) МИД (6656) Луиджи Ди Майо (24)

Глава МИД Италии Ди Майо завтра посетит Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МИД Италии Ди Майо завтра посетит Украину

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Луиджи Ди Майо завтра посетит Украину с официальным визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Италии, активизация инвестиционного сотрудничества, увеличение объемов торговли, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций.

"Главы украинской и итальянской дипломатии уделят особое внимание ситуации на временно оккупированных территориях Украины и усилиям по продвижению политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров в 11.20 Кулеба и Ди Майо сделают заявления для прессы.

В 12.00 министры иностранных дел Украины и Италии откроют Украинско-итальянский бизнес-форум.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участие в саммите "Крымской платформы" подтвердили руководители институтов ЕС, в частности Мишель, Домбровскис и Боррель, - МИД

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Йо Майо!
показать весь комментарий
09.06.2021 13:13 Ответить
Глава МЗС Італії Ді Майо завтра відвідає Україну - Цензор.НЕТ 3484
показать весь комментарий
09.06.2021 16:20 Ответить
 
 