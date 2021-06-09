Глава МЗС Італії Ді Майо завтра відвідає Україну

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо завтра відвідає Україну з офіційним візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Італії, активізація інвестиційної співпраці, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

"Глави української та італійської дипломатії приділять особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України і зусиллям з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Україна не виділяла мільярдів доларів на підтримку бізнесу в коронакризу, тому підвищення податків викликає питання, - Neweurope

За результатами переговорів об 11.20 Кулеба і Ді Майо зроблять заяви для преси.

О 12.00 міністри закордонних справ України та Італії відкриють Українсько-італійський бізнес-форум.