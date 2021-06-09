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Глава МЗС Італії Ді Майо завтра відвідає Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава МЗС Італії Ді Майо завтра відвідає Україну

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо завтра відвідає Україну з офіційним візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Італії, активізація інвестиційної співпраці, збільшення обсягів торгівлі, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій.

"Глави української та італійської дипломатії приділять особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України і зусиллям з просування політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

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За результатами переговорів об 11.20 Кулеба і Ді Майо зроблять заяви для преси.

О 12.00 міністри закордонних справ України та Італії відкриють Українсько-італійський бізнес-форум.

Автор: Анастасія Потіха
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Йо Майо!
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09.06.2021 13:13 Відповісти
Глава МЗС Італії Ді Майо завтра відвідає Україну - Цензор.НЕТ 3484
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09.06.2021 16:20 Відповісти
 
 