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Новости Общество
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ОГА (2376) Харьков (6542) кислород (70)

Харьковская ОГА закупила 1300 концентраторов по завышенным ценам, - волонтер

Новости Цензор.НЕТ Общество

Харьковская ОГА закупила 1300 концентраторов по завышенным ценам, - волонтер

Чиновники переплатили от семи до десяти тысяч гривен на каждом аппарате. Об этом сообщила волонтер Наталья Попова.

"Закуплены те концентраторы, о бесполезности которых в рамках работы первой линии ранее писал член "Госпитальной Рады" при ОГА. Аналог закупленной модели из Китая (без торга) - 880$, еще 100$ за доставку каждого аппарата. Итого 27000 гривен. На каждом аппарате в рамках поверхностного мониторинга заработали более 7000 гривен", - написала Попова, сообщает Newsroom.

Напомним, ранее Харьковская ОГА с огромной переплатой закупила медицинские расходники. Заказчиком выступил Департамент гражданской защиты обладминистрации. Чиновники по безтендерной процедуре (то есть, самостоятельно выбрав поставщика) закупили большое количество масок, перчаток, щитков для глаз, защитной одежды, санитайзера и респираторов.
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зебилы
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09.06.2021 13:38 Ответить
Гепа знов шухерить?
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09.06.2021 13:39 Ответить
гепа умер, все уже, донецкие очень хотят занять правление в Харькове. Не таков гепа был ужасен, что вы говорите, хватило мозгов отказаться от ерунды в 2014 году ибо сообразил чем это закончится
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09.06.2021 13:45 Ответить
Харьковская ОГА закупила 1300 концентраторов по завышенным ценам, - волонтер - Цензор.НЕТ 501
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09.06.2021 13:47 Ответить
перечитал статью и не понял, откуда данные про завышенную цену. Из пальца?
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09.06.2021 13:50 Ответить
Харківська ОДА закупила 1300 концентраторів за завищеними цінами, - волонтерка - Цензор.НЕТ 8258
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09.06.2021 14:06 Ответить
Ну як жиж курва не вкрасти ?? Усі крадуть (!) і на всіх рівнях (!) а ми шо дурні?
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09.06.2021 14:31 Ответить
Лавочки в метро ✓2 !
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09.06.2021 15:07 Ответить
Гепа сдох, но дело его живет !!! Земля ему стекловатой
,
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09.06.2021 15:54 Ответить
Потом невинный,честный, народный мер будет, спешно, переписывать недвижимость на свою сожительницу.
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09.06.2021 20:43 Ответить
 
 