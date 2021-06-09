Харківська ОДА закупила 1300 концентраторів за завищеними цінами, - волонтерка

Чиновники переплатили від семи до десяти тисяч гривень на кожному апараті. Про це повідомила волонтерка Наталя Попова.

"Закуплено ті концентратори, про даремність яких у межах роботи першої лінії раніше писав член "Госпітальної Ради" при ОДА. Аналог закупленої моделі з Китаю (без торгу) - 880$, ще 100$ за доставку кожного апарату. Разом 27 000 гривень. На кожному апараті в межах поверхневого моніторингу заробили понад 7000 гривень", - написала Попова, повідомляє Newsroom.

Нагадаємо, раніше Харківська ОДА з величезною переплатою закупила медичні витратні матеріали. Замовником виступив Департамент цивільного захисту обладміністрації. Чиновники за безтендерною процедурою (тобто самостійно обравши постачальника) закупили велику кількість масок, перчаток, щитків для очей, захисного одягу, санітайзерів та респіраторів.