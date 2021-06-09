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Новини Суспільство
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ОДА (1539) Харків (3920) кисень (67)

Харківська ОДА закупила 1300 концентраторів за завищеними цінами, - волонтерка

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Харківська ОДА закупила 1300 концентраторів за завищеними цінами, - волонтерка

Чиновники переплатили від семи до десяти тисяч гривень на кожному апараті. Про це повідомила волонтерка Наталя Попова.

"Закуплено ті концентратори, про даремність яких у межах роботи першої лінії раніше писав член "Госпітальної Ради" при ОДА. Аналог закупленої моделі з Китаю (без торгу) - 880$, ще 100$ за доставку кожного апарату. Разом 27 000 гривень. На кожному апараті в межах поверхневого моніторингу заробили понад 7000 гривень", - написала Попова, повідомляє Newsroom.

Нагадаємо, раніше Харківська ОДА з величезною переплатою закупила медичні витратні матеріали. Замовником виступив Департамент цивільного захисту обладміністрації. Чиновники за безтендерною процедурою (тобто самостійно обравши постачальника) закупили велику кількість масок, перчаток, щитків для очей, захисного одягу, санітайзерів та респіраторів.

Автор: Наталя Джума
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зебилы
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09.06.2021 13:38 Відповісти
Гепа знов шухерить?
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09.06.2021 13:39 Відповісти
гепа умер, все уже, донецкие очень хотят занять правление в Харькове. Не таков гепа был ужасен, что вы говорите, хватило мозгов отказаться от ерунды в 2014 году ибо сообразил чем это закончится
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09.06.2021 13:45 Відповісти
Харьковская ОГА закупила 1300 концентраторов по завышенным ценам, - волонтер - Цензор.НЕТ 501
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09.06.2021 13:47 Відповісти
перечитал статью и не понял, откуда данные про завышенную цену. Из пальца?
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09.06.2021 13:50 Відповісти
Харківська ОДА закупила 1300 концентраторів за завищеними цінами, - волонтерка - Цензор.НЕТ 8258
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09.06.2021 14:06 Відповісти
Ну як жиж курва не вкрасти ?? Усі крадуть (!) і на всіх рівнях (!) а ми шо дурні?
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09.06.2021 14:31 Відповісти
Лавочки в метро ✓2 !
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09.06.2021 15:07 Відповісти
Гепа сдох, но дело его живет !!! Земля ему стекловатой
,
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09.06.2021 15:54 Відповісти
Потом невинный,честный, народный мер будет, спешно, переписывать недвижимость на свою сожительницу.
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09.06.2021 20:43 Відповісти
 
 