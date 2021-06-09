Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Восемь украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022. Впервые такое количество украинских университетов вошло в рейтинг. В 2020 и в 2019 годах туда попали шесть учреждений.

Список опубликовали на сайте QS World University Rankings, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Среди тех, кто попал в рейтинг:

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина - 510-520 место

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко - 601-650 место,

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 651-700 место,

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 701-750 место,

Сумской государственный университет - 701-750 место,

Национальный университет "Львовская политехника" - 801-1000 место,

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" - 1001-1200 место.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 1001-1200 место.

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Впервые в рейтинг попал Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

Лучшим университетом считается Массачусетский технологический институт (США). Второе место занимает Оксфордский университет в Великобритании, а третье разделяют Стэнфордский и Кембриджский университеты.

Всего в список вошли 1300 вузов.

Университеты оценивали по пяти ключевым показателям: академическая репутация, репутация среди работодателей, соотношение преподавателей и студентов, цитирование статей в научных изданиях на факультет, соотношение международных преподавателей / иностранных студентов.