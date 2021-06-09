Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу
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Вісім українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022. Вперше така кількість українських університетів увійшла до рейтингу. У 2020 і 2019 роках туди потрапили шість закладів.
Список опублікували на сайті QS World University Rankings, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Серед тих, хто потрапив до рейтингу:
- Харківський національний університет імені Василя Каразіна – 510−520 місце
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 601−650 місце,
- Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 651−700 місце,
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701−750 місце,
- Сумський державний університет – 701−750 місце,
- Національний університет "Львівська політехніка" – 801−1000 місце,
- Національний університет "Києво-Могилянська академія" – 1001−1200 місце.
- Львівський національний університет імені Івана Франка – 1001−1200 місце.
Вперше до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка.
Найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). Друге місце посідає Оксфордський університет у Великій Британії, а третє розділяють Стенфордський та Кембриджський університети.
Загалом до списку увійшли 1300 вишів.
Університети оцінювали за п'ятьма ключовими показниками: академічна репутація, репутація серед роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, цитування статей в наукових виданнях на факультет, співвідношення міжнародних викладачів / іноземних студентів.
Будь ласка, зачекайте...
Джопс , Гейтс , Маск , Брін , Цукерберг це тільки вершина айзбергу . Достатньо лише сказати ,що тільки в тій же MS йще в 1999 році було більше 15 міліонерів й усі вони були програмерами , а не фінансистами .
А ось в Україні усе з точністю до навпаки й на юрфаки (те ж саме й з бухгалтерскими факультетами) конкурси в рази перевищують конкурси на інженерні факультети . Включаючи й компутерні науки ... Також росте популярність простих (або взагалом примітивних) рішень й відповідей на складні питання життя , в тому числи й сползання в релігійність й схоластику .
Тому й не дивує низка довіра до вакцінаціі - бо це лише наслідки .
Єдине корисне що навчили це виконувати забаганки, оце є. Проковтнути "***** **** це брєд їбучий нащо тобі це треба сенсу нуль" і сказати "так, зроблю, дякую".
Але скажу так , кому огидливим здається креслення , тому крайще йти в відділ , де не розробляють щось , а де нетехнічним загалом займаютьяся .
А я обожнював "начертательную геометрию" . Й свою п"ятірку в дипломі заробив навіть не олівцем , а ресфедором кольоровим
Але в усьому світі найбільше років вчать саме розробників (конструкторів та проектантів) а не прорабів та інженерів виробництва . На прораба достатньо освіта молодшого інженера в 3 роки . І тільки після освіти в 5 років й більше можно стартувати в приладну галузеву науки .
Тобто скажіть дякую , що з Вас спробували зробити розробника й конструктора з можливостями без добору років навчання написати дисертацію . У прорабів в Чехії, у ПольШі , не кажучи про Дойч й США такої можливості нема
- Якщо вмієш - роби
- Не вмієш робити - вчи як
- Не вмієш навіть вчити - тобі дорога у керівники
Тому зброю проти примитивних й агресивних сусідів нужно мати свою в подавній більшості .
А для цього українська нація (в державному а не етнічному понятті) повинна мати саме свою зброю й робити так , як роблять великі нації -- тобто переманювати найбільш талановитих . З Московії , з Белорусі особисто . Бо для їх в Україні є те ,що вони бачили тільки в ЕС й США . Але ментальність близча й мова українска близча за англійську та німецьку . Я про свої кадри не кажу взагалом , бо це й так очевидно , що виїзд кожного таланта з України це трагедія
На превеликий жаль , мало хто в Україні таке розуміє й тим більш , має сміливість оприлюдити таку стратегію .
Я йще приводжу IT галузь як приклад, бо саме такі компанії створюють так звані умови dream job праці . Про роботу в Гуглі ходять легенди . В Україні поки йще нема таких окладів як на Заході , але якщо збудувати таку компанія за відносинами до творчих кадрів як Гугл , то особливо волелюбні інженери як до магніта потягнуться до України . Особливо з Белорусі , осболиво зараз !
Бо розумний барига якщо хоч якось бачить майбутнє своє й нащадків в Україні хоча б знає де можно зробити шкоду для держави . А честний кловун нічого не розуміє ,а якщо він йще мав необережність отримати диплом юриста -- це взагалом жах !
Ідіоти навіть не розуміють , що землю не можливо продати більше разу . Ідіоти ніколи не вчили історію інших країн , їм навіть складно довести навіщо таке вивчати .
Ідіоти навіть не розуміють , що Милованов це поганий доцент з сумнівним резюме .
Вони не розвинуті й їх рівень знань не перевищує рівень червоних директорів початку 90х .
Вони навіть не догадуються , що наукова думка в економіці була й після Адама Сміта й що найбільш розвинуті країни світу тому й розвинуті , що в їх держава усе більше займається й втручається в реголювання . Й що зараз усі розвинуті країни вже так 80 останніх років все більш становляться соціальними . Вони будують Аргентину кінця 19 століття й не розуміють це . Й тому податкову удавку все збільшують . Й категорично не розуміють , що таке сукупна платежоздатність країни й що таріфі не можуть перевищувати 30% цього показника . Що це повна жопа для країний й що 100 млд. боргу по комуналці це ствовітсотково наслідок їх тупорилого неразуміння такого поняття , як платежоздатність . Й що слово "ринок" не є й ніколи не був чарівним ... В тому вони гірші за вислюка , бо вислюк на слово "морква" не зреагує , а виключно на саму моркву . А вислюк с Кривого Рогу реагує на слово "ринок" й як папуас чекая на чарівне cargo , якого ніколи не буде !
Що ви маєте на увазі за соціальними країнами? Не те,що там збільшують пенсійний вік,щоб утримувати дикунів.Сьогоднішній захід мені не подобається.Це ніяк не робить з мене любителя москальщини.І я за вступ до ЄС,але не все потрібно брати з них і мати трохи своє я.
А Яценко він як Сорос - засіб збагачення однаковий . Тому мені обидва неприємні . Але й Порошенко заробив мільярди не більш чеснішим засобом ніж Яценко свої міліони . Юля хоча б сама не заробляє через політику , але якось партію утримувати требо . Ось й оріентується на дрібних місцевих феодалів , з якіх лише чверть покидьки . Але вона бодай хоча б в 2006 році спробувала змінити ситему фінансування партій , в тому числі через заборону реклами , через встановлення максимального партійного внеску . Але Ющ з Ібуковичем (Ахметово-Пінчуком) тоді категорично були проти .
Наша стеля у відносинах із Заходом - НАТО, шенген та, можливо, митний союз чи спільний ринок робочої сили
Наприклад , прораб (або інший виробник) , що б його звяли в конструкторське (проектне) бюро повинен йще 4 семестра довчитися .
Тому й главмехів для суден не вчать ніде сопромату й ТММ . Їх вчать ремонтувати , розбирати двигуни , ползуни й кулачки ... Вчать розвивати моторику , а не менталику . Бо для керування суднами (як морскими так й повітрянними) інший інтелект потрібен й тому крітерій : швидкість прийняття елементарних рішень й алгоритмів , що й є моторикою .
А науковців й розробників готують по крітеріям якості рішення складних й дуже складних й комплексних завдань . Я був свідком , коли на курс взяли навіть після помилкового рішення , але суперскладної задачи . Умовно кажучи Скнаві групи В .
А ось в мореходку я би брав по швидкості й кількості рішення Сканаві простої групи А . Хто більше задач в одиницю часу решить , с того й вийде кращий капітан й стармех .
Ви колись викладали той же Сопрамат ? Про Тут Моя Могила я не кажу ... Бо колись запрошували , але після мого досвіту в одному технікумі з Сопраматом , відмовився . Бо я тільки зараз став трохи гнучким , а тоді перше моє питання до учнів було , хто знає навіщо йому вивчати Сопрамат й чому років так 250 тому людство добре обходилося без Сопрамату й БМ у будувало йой як ?! Через рік змушений був давати пояснення директору й тому що зробив з його дурня паралельно довевши , що й висша математика 95% нахер не потрібна , й фізика з деференціалами й інтегральними рівняннями .
Так ось Сопрамат , Буд. Механіка , ТММ й тим більш ДМ потрібні виключно конструкторам й проектантам що б використати матеріали максимально економічно . Особливо це потрібно в mass production . Там без цього аж ніяк . А Колізей будували в одному екземплярі ... бетону й раствору потратили в 10-20 разів більше , ніж требо , якщо рахунки були . Але стоїть досі й простояв до народження містера Гука 1500 років . Так й Парфінон стоїть хоча греки йще не знали арки й тому матеріалу втрачали в 30-40 разів більше необхідного .
Думка проста - на судні головне його витривалість . Робота в подавній більшості країн коштує на порядок більше будь якого матеріалу й при ********* можливостях зв"язку й транспорту набагато бистріше , дешевше й надійшінше в випадку аварійної ситуації замовити з матеріка усе , ніж робити розрахунки за сопраматом , й щось виготовляти самотужки . Життя людей важливіше за економію . Ось чому впершу чергу требо вчити комсклад флоту .
А шкільного курсу фізики достатньо з головою . Крім , розумово гідравліки , теорії остійності . Але знов таки , навіщо капітану , штурману й навіть головмеху висша математика якщо мені , програмеру з надцятирічним стажем не знагодилась . Хоча спеціалізація моя номінально називається - прикладна математика .
Саме тому , що викладав й міг би викладати з десяток курсів , я саме тому й маю нахабство стверджувати , що софкова висша освіта (й середня теж) є знущанням над подавною більшостю громадян . Довбання похідними майбутнього таксиста (який й з алгеброю за 4 клас не зовсім розібрався - й це не його провина , а природа така) це знущання й марна трата . Будь який курс в софку (й пост совку) занадто простий для тих , хто тямає й непід"йомний для подавньої більшості які справедливо й природньо не бачили сенсу усю цю херню вивчати .
Хіба картографії та ще деяких дотичних дисциплин не достатньо?
Ось скільки в світі університетських країн ? Я не кажу країн з універсітетською традицією , тобто де є вузи з більш столітнєю історією . Ось Україна в такий лист потрапляє . Але ось Ізраїль - ні . Крім Єгіпту - жодна арабська країна не має таку столітню традицію . Я про Африку не кажу . Навіть в Японії до імператора Мейдзі (якого янки обісрали в фільмі "Останній самурай") не було універів . Тобто універсітетський традиції в Японії не більше 150 років . В Україні трохи більше .
Але факт , що зараз десь 200 універсітетських країн . Не важко порахувати , що в світі не більше 3 тисяч універів або щось на кшалт універу .
Тобто я можу впевненно стверджувати , що усе , що починається десь з номера 1600 , 1700 буде непристойно називати університетом й тільки політкоректність таке не дозволяє .
Ось , наприклад , Персія -- країна з 3-тисячирічною історією ... Але на час захоплення "студентами" в заручники усього посольства США в 1980 році рівень освіти , тим більш наукової думки , залишався середньовічним . Тобто й рівень тих "студентів" (медерсе) був приблизно такий як в перших в світі студентів міста Леон в 12 століття .