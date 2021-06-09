Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Вісім українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022. Вперше така кількість українських університетів увійшла до рейтингу. У 2020 і 2019 роках туди потрапили шість закладів.

Список опублікували на сайті QS World University Rankings, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Серед тих, хто потрапив до рейтингу:

Харківський національний університет імені Василя Каразіна – 510−520 місце

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 601−650 місце,

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 651−700 місце,

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701−750 місце,

Сумський державний університет – 701−750 місце,

Національний університет "Львівська політехніка" – 801−1000 місце,

Національний університет "Києво-Могилянська академія" – 1001−1200 місце.

Львівський національний університет імені Івана Франка – 1001−1200 місце.

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Вперше до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). Друге місце посідає Оксфордський університет у Великій Британії, а третє розділяють Стенфордський та Кембриджський університети.

Загалом до списку увійшли 1300 вишів.

Університети оцінювали за п'ятьма ключовими показниками: академічна репутація, репутація серед роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, цитування статей в наукових виданнях на факультет, співвідношення міжнародних викладачів / іноземних студентів.