УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12926 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниСуспільство Вступна кампанія
17 506 51
вступна кампанія (212) виш, ЗВО (462) рейтинг (697)

Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу

Вісім українських вишів потрапили до рейтингу найкращих університетів світу QS World University Rankings 2022. Вперше така кількість українських університетів увійшла до рейтингу. У 2020 і 2019 роках туди потрапили шість закладів.

Список опублікували на сайті QS World University Rankings, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Серед тих, хто потрапив до рейтингу:

  • Харківський національний університет імені Василя Каразіна – 510−520 місце
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 601−650 місце,
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" – 651−700 місце,
  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – 701−750 місце,
  • Сумський державний університет – 701−750 місце,
  • Національний університет "Львівська політехніка" – 801−1000 місце,
  • Національний університет "Києво-Могилянська академія" – 1001−1200 місце.
  • Львівський національний університет імені Івана Франка – 1001−1200 місце.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Будівництво президентського Університету майбутнього на території ВДНГ у Києві коштуватиме 7,2 млрд грн, - Шкарлет. ВIДЕО

Вперше до рейтингу потрапив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Найкращим університетом вважається Массачусетський технологічний інститут (США). Друге місце посідає Оксфордський університет у Великій Британії, а третє розділяють Стенфордський та Кембриджський університети.

Загалом до списку увійшли 1300 вишів.

Університети оцінювали за п'ятьма ключовими показниками: академічна репутація, репутація серед роботодавців, співвідношення викладачів і студентів, цитування статей в наукових виданнях на факультет, співвідношення міжнародних викладачів / іноземних студентів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6649
показати весь коментар
09.06.2021 14:58
+21
Зеленський побудує університет майбутнього.І він очолить рейтинг. Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6280
показати весь коментар
09.06.2021 14:54
+8
MIT - перший в всіті й вже давно він опереджує більш гуманітарні Оксфорд й Стенфорд , бо ******** майбудтнє формує на 95% природни науки й інформатика . Достатньо для цього побачити , що 90% зразків успіху в розвинутих країнах мають інженерну освіту й фах :
Джопс , Гейтс , Маск , Брін , Цукерберг це тільки вершина айзбергу . Достатньо лише сказати ,що тільки в тій же MS йще в 1999 році було більше 15 міліонерів й усі вони були програмерами , а не фінансистами .

А ось в Україні усе з точністю до навпаки й на юрфаки (те ж саме й з бухгалтерскими факультетами) конкурси в рази перевищують конкурси на інженерні факультети . Включаючи й компутерні науки ... Також росте популярність простих (або взагалом примітивних) рішень й відповідей на складні питання життя , в тому числи й сползання в релігійність й схоластику .

Тому й не дивує низка довіра до вакцінаціі - бо це лише наслідки .
показати весь коментар
09.06.2021 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський побудує університет майбутнього.І він очолить рейтинг. Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6280
показати весь коментар
09.06.2021 14:54 Відповісти
Никогда Зеленскому не обскакать Поплавского....
показати весь коментар
09.06.2021 15:51 Відповісти
КНУШ ниже Каразина? *банулись)
показати весь коментар
09.06.2021 23:13 Відповісти
Радість то яка, 500-те місце.
показати весь коментар
09.06.2021 14:56 Відповісти
Расскажи про рейтинги Северонигерийских универов, любезный...
показати весь коментар
09.06.2021 15:29 Відповісти
Я не знаю що там в козломордії, але я вчився в кінці 90х, початок 2000х освіта наша була на дуже низькому рівні. Зараз по розповідям знайомих ще гірша. Так що 520 місце для найкращого вузу України це ще й добре.
показати весь коментар
09.06.2021 15:39 Відповісти
Российских вузов в этом списке 48. Больше только у США, Великобритании и Китая. Для Северной Нигерии многовато. Непонятны критерии оценок.
показати весь коментар
09.06.2021 17:07 Відповісти
мабуть рахують по участі у наукових розробках (наші тут одразу зайві) та у кількості випускників у провідних компаніях світу
показати весь коментар
10.06.2021 07:11 Відповісти
Восемь украинских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6649
показати весь коментар
09.06.2021 14:58 Відповісти
навіть з будинків стирчатиме Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу - Цензор.НЕТ 5388
показати весь коментар
10.06.2021 07:12 Відповісти
Как долго нам до МТИ топтать
показати весь коментар
09.06.2021 15:06 Відповісти
Проще ему к нам.
показати весь коментар
09.06.2021 15:19 Відповісти
оно ему надо?
показати весь коментар
09.06.2021 15:26 Відповісти
Це легко - нехай Ківу та Шкарлета до себе запросять!
показати весь коментар
09.06.2021 15:26 Відповісти
что такое мти, чухонец?
показати весь коментар
09.06.2021 15:30 Відповісти
Это MIT, зебоб.
показати весь коментар
09.06.2021 15:34 Відповісти
Мит,мясо или встреча?
показати весь коментар
09.06.2021 19:26 Відповісти
Здесь транскрипция
показати весь коментар
09.06.2021 19:27 Відповісти
Либо MIT, либо МТИ - это совершенно неважно. Важно то, что их все-равно не догнать. Потому выбирай любой вариант, на твой вкус.
показати весь коментар
09.06.2021 20:13 Відповісти
MIT - перший в всіті й вже давно він опереджує більш гуманітарні Оксфорд й Стенфорд , бо ******** майбудтнє формує на 95% природни науки й інформатика . Достатньо для цього побачити , що 90% зразків успіху в розвинутих країнах мають інженерну освіту й фах :
Джопс , Гейтс , Маск , Брін , Цукерберг це тільки вершина айзбергу . Достатньо лише сказати ,що тільки в тій же MS йще в 1999 році було більше 15 міліонерів й усі вони були програмерами , а не фінансистами .

А ось в Україні усе з точністю до навпаки й на юрфаки (те ж саме й з бухгалтерскими факультетами) конкурси в рази перевищують конкурси на інженерні факультети . Включаючи й компутерні науки ... Також росте популярність простих (або взагалом примітивних) рішень й відповідей на складні питання життя , в тому числи й сползання в релігійність й схоластику .

Тому й не дивує низка довіра до вакцінаціі - бо це лише наслідки .
показати весь коментар
09.06.2021 15:28 Відповісти
Elvic Vic Нам потрібні класичні інженери,а не тільки програмісти.Бо хто буде будувати мости,підприємства? Хто буде енергетикою займатися? Хто буде навіть зброю виготовляти? Явно не програмісти.Така величезна країна,як Україна має мати все.
показати весь коментар
09.06.2021 17:12 Відповісти
Не знаю як в інших вузах, а в моєму будівельному не вчили вирішувати проблеми. Навчили купі формул, і не навчили як їх використовувати. Навчили рахувати/креслити все вручну, коли в усіх компаніях і роботах все робиться компами, без втрати часу.

Єдине корисне що навчили це виконувати забаганки, оце є. Проковтнути "***** **** це брєд їбучий нащо тобі це треба сенсу нуль" і сказати "так, зроблю, дякую".
показати весь коментар
09.06.2021 17:34 Відповісти
Може вам потрібно було на щось інше навчатися? Компами керують люди і не все на компах робиться.
показати весь коментар
09.06.2021 18:17 Відповісти
теж собі таке питання ставлю і часто з ним погоджуюсь
показати весь коментар
10.06.2021 09:48 Відповісти
Я за кульманом простояв 7 років , але вже в 91-му освоїв Автокад - 9 Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу - Цензор.НЕТ 4018 . Й пропрацівав на Автокаді до 12 версії 5 років , навчивщись програмувати на ліспі . Й саме з Аутоліспа почав кар"єру програмера . Не компами роблять роботи , а через голову інженерну . Комп це виключно штамток мікросхем й софтвера .

Але скажу так , кому огидливим здається креслення , тому крайще йти в відділ , де не розробляють щось , а де нетехнічним загалом займаютьяся .
А я обожнював "начертательную геометрию" . Й свою п"ятірку в дипломі заробив навіть не олівцем , а ресфедором кольоровим

Але в усьому світі найбільше років вчать саме розробників (конструкторів та проектантів) а не прорабів та інженерів виробництва . На прораба достатньо освіта молодшого інженера в 3 роки . І тільки після освіти в 5 років й більше можно стартувати в приладну галузеву науки .
Тобто скажіть дякую , що з Вас спробували зробити розробника й конструктора з можливостями без добору років навчання написати дисертацію . У прорабів в Чехії, у ПольШі , не кажучи про Дойч й США такої можливості нема
показати весь коментар
09.06.2021 18:17 Відповісти
Хіба не знаєте цей радянський принцип:
- Якщо вмієш - роби
- Не вмієш робити - вчи як
- Не вмієш навіть вчити - тобі дорога у керівники
Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу - Цензор.НЕТ 1445
показати весь коментар
10.06.2021 07:16 Відповісти
Будувати мости йще можно когось зі сторони запросити , а ось зброя -- це критично . Бо досвіт останніх 70 років доводить , що в часи агресії усі "миротворці" зазвичай допомогаєть нападникам з їх ембаргами . Й взагалом увесь світовий ПОЦефізм це мастурбація на тему типа "я бздун , але бздунів ніхто не любит, тому я назовусь ПОЦефістом" . А бздуни завжди поводили себе як бздуни й тому усяким терористам , імперіалістам-відморозкам вони перед їми лебезять й довірливо дивляться в очі , росповідаючи яке у молочних братів чекатіло було жахливе дитинство й як їх усі ображали ...
Тому зброю проти примитивних й агресивних сусідів нужно мати свою в подавній більшості .
А для цього українська нація (в державному а не етнічному понятті) повинна мати саме свою зброю й робити так , як роблять великі нації -- тобто переманювати найбільш талановитих . З Московії , з Белорусі особисто . Бо для їх в Україні є те ,що вони бачили тільки в ЕС й США . Але ментальність близча й мова українска близча за англійську та німецьку . Я про свої кадри не кажу взагалом , бо це й так очевидно , що виїзд кожного таланта з України це трагедія

На превеликий жаль , мало хто в Україні таке розуміє й тим більш , має сміливість оприлюдити таку стратегію .
Я йще приводжу IT галузь як приклад, бо саме такі компанії створюють так звані умови dream job праці . Про роботу в Гуглі ходять легенди . В Україні поки йще нема таких окладів як на Заході , але якщо збудувати таку компанія за відносинами до творчих кадрів як Гугл , то особливо волелюбні інженери як до магніта потягнуться до України . Особливо з Белорусі , осболиво зараз !
показати весь коментар
09.06.2021 17:39 Відповісти
Elvic Vic На це все гроші потрібні.А їх немає і не буде.Україна постійно збільшує зовнішні борги.
показати весь коментар
09.06.2021 18:11 Відповісти
Бо честний кловун ніколи не може бути крайщим, за хитрого баригу з освітою дипломата .
Бо розумний барига якщо хоч якось бачить майбутнє своє й нащадків в Україні хоча б знає де можно зробити шкоду для держави . А честний кловун нічого не розуміє ,а якщо він йще мав необережність отримати диплом юриста -- це взагалом жах !

Ідіоти навіть не розуміють , що землю не можливо продати більше разу . Ідіоти ніколи не вчили історію інших країн , їм навіть складно довести навіщо таке вивчати .
Ідіоти навіть не розуміють , що Милованов це поганий доцент з сумнівним резюме .
Вони не розвинуті й їх рівень знань не перевищує рівень червоних директорів початку 90х .
Вони навіть не догадуються , що наукова думка в економіці була й після Адама Сміта й що найбільш розвинуті країни світу тому й розвинуті , що в їх держава усе більше займається й втручається в реголювання . Й що зараз усі розвинуті країни вже так 80 останніх років все більш становляться соціальними . Вони будують Аргентину кінця 19 століття й не розуміють це . Й тому податкову удавку все збільшують . Й категорично не розуміють , що таке сукупна платежоздатність країни й що таріфі не можуть перевищувати 30% цього показника . Що це повна жопа для країний й що 100 млд. боргу по комуналці це ствовітсотково наслідок їх тупорилого неразуміння такого поняття , як платежоздатність . Й що слово "ринок" не є й ніколи не був чарівним ... В тому вони гірші за вислюка , бо вислюк на слово "морква" не зреагує , а виключно на саму моркву . А вислюк с Кривого Рогу реагує на слово "ринок" й як папуас чекая на чарівне cargo , якого ніколи не буде !
показати весь коментар
09.06.2021 18:35 Відповісти
Я сам голосував за Порошенка,але і за його керівництво було повно зашкварів.І за нього були великі тарифи і за нього ціни росли,як на дріжджах.Інша справа,що за Зеленського стало ще гірше.Я одразу це казав,що буде так.
Що ви маєте на увазі за соціальними країнами? Не те,що там збільшують пенсійний вік,щоб утримувати дикунів.Сьогоднішній захід мені не подобається.Це ніяк не робить з мене любителя москальщини.І я за вступ до ЄС,але не все потрібно брати з них і мати трохи своє я.
показати весь коментар
09.06.2021 21:00 Відповісти
А я з 2004 голосую за Юлю й не тому , що вона найкшаща в світі , а саме моя думка на економіку й на політику співпадає . Зазадалагідь попереджує , що Мангер й особливо Яценко не до сподоби . Без питань . Яценко більше , бо репутація загально відома , в Мангера репутація була крайща й маловідома за межами Херсонщини . Як раз , замовне вбивство там більше політики ніж будь якого мотиву , бо таке (й по цілі й по виконанню) міг замовити виключно розумовий дегенерат , а німець не виглядає дегенератом .
А Яценко він як Сорос - засіб збагачення однаковий . Тому мені обидва неприємні . Але й Порошенко заробив мільярди не більш чеснішим засобом ніж Яценко свої міліони . Юля хоча б сама не заробляє через політику , але якось партію утримувати требо . Ось й оріентується на дрібних місцевих феодалів , з якіх лише чверть покидьки . Але вона бодай хоча б в 2006 році спробувала змінити ситему фінансування партій , в тому числі через заборону реклами , через встановлення максимального партійного внеску . Але Ющ з Ібуковичем (Ахметово-Пінчуком) тоді категорично були проти .
показати весь коментар
10.06.2021 00:46 Відповісти
як раз у ЄС нам і не потрібно. Бо ЄС нам буде нав'язувати мігрантів, толерастію та повну недієздатність.
Наша стеля у відносинах із Заходом - НАТО, шенген та, можливо, митний союз чи спільний ринок робочої сили
показати весь коментар
10.06.2021 07:23 Відповісти
жаль что медицинские универы не вошли в рейтинг))
показати весь коментар
09.06.2021 15:35 Відповісти
а Трускавфорд, гдэ ? Вісім українських вишів увійшли до рейтингу найкращих університетів світу - Цензор.НЕТ 268
показати весь коментар
09.06.2021 15:45 Відповісти
В Одессе есть один ВУЗ. Не входит ни в какие рейтинги. Выпускники ценятся по всему миру и зарабатываю так что и внукам хватит.
показати весь коментар
09.06.2021 15:53 Відповісти
Это наверное институт дантистов.
показати весь коментар
09.06.2021 15:59 Відповісти
Нет. В Одессе его зовут "вышкой" или высшая мореходка.
показати весь коментар
09.06.2021 16:04 Відповісти
Просто в усьому світі "мореходка" не рахується вишею . Вишами в світі називаються тільки те , що займається наукої й мистецтвом . Й рейтингі вишів так рахуютья , по визнанним розробкам , ноухау й патентам . Та йще публікаціям , якими цікавляться хтось за межами того виши . Усе , що готує не наукові кадри , усе називається ліцеями , каледжами й не потребує навіть ступеню бакалавра .
Наприклад , прораб (або інший виробник) , що б його звяли в конструкторське (проектне) бюро повинен йще 4 семестра довчитися .

Тому й главмехів для суден не вчать ніде сопромату й ТММ . Їх вчать ремонтувати , розбирати двигуни , ползуни й кулачки ... Вчать розвивати моторику , а не менталику . Бо для керування суднами (як морскими так й повітрянними) інший інтелект потрібен й тому крітерій : швидкість прийняття елементарних рішень й алгоритмів , що й є моторикою .
А науковців й розробників готують по крітеріям якості рішення складних й дуже складних й комплексних завдань . Я був свідком , коли на курс взяли навіть після помилкового рішення , але суперскладної задачи . Умовно кажучи Скнаві групи В .
А ось в мореходку я би брав по швидкості й кількості рішення Сканаві простої групи А . Хто більше задач в одиницю часу решить , с того й вийде кращий капітан й стармех .
показати весь коментар
09.06.2021 19:12 Відповісти
Вы не совсем знакомы с предметами в этом вузе. А это: начертательная геометрия и инженерная графика, сопромат, ТММ и ДМ, высшая математика, физика, электротехника. И это учат будущие штурмана. Магистратура это 6 лет учебы. В мире так долго моряков не готовят. Многие расчеты на судне связаны с вышеуказанными предметами.
показати весь коментар
09.06.2021 19:44 Відповісти
Послухайте , шановний Сергію ...
Ви колись викладали той же Сопрамат ? Про Тут Моя Могила я не кажу ... Бо колись запрошували , але після мого досвіту в одному технікумі з Сопраматом , відмовився . Бо я тільки зараз став трохи гнучким , а тоді перше моє питання до учнів було , хто знає навіщо йому вивчати Сопрамат й чому років так 250 тому людство добре обходилося без Сопрамату й БМ у будувало йой як ?! Через рік змушений був давати пояснення директору й тому що зробив з його дурня паралельно довевши , що й висша математика 95% нахер не потрібна , й фізика з деференціалами й інтегральними рівняннями .
Так ось Сопрамат , Буд. Механіка , ТММ й тим більш ДМ потрібні виключно конструкторам й проектантам що б використати матеріали максимально економічно . Особливо це потрібно в mass production . Там без цього аж ніяк . А Колізей будували в одному екземплярі ... бетону й раствору потратили в 10-20 разів більше , ніж требо , якщо рахунки були . Але стоїть досі й простояв до народження містера Гука 1500 років . Так й Парфінон стоїть хоча греки йще не знали арки й тому матеріалу втрачали в 30-40 разів більше необхідного .

Думка проста - на судні головне його витривалість . Робота в подавній більшості країн коштує на порядок більше будь якого матеріалу й при ********* можливостях зв"язку й транспорту набагато бистріше , дешевше й надійшінше в випадку аварійної ситуації замовити з матеріка усе , ніж робити розрахунки за сопраматом , й щось виготовляти самотужки . Життя людей важливіше за економію . Ось чому впершу чергу требо вчити комсклад флоту .
А шкільного курсу фізики достатньо з головою . Крім , розумово гідравліки , теорії остійності . Але знов таки , навіщо капітану , штурману й навіть головмеху висша математика якщо мені , програмеру з надцятирічним стажем не знагодилась . Хоча спеціалізація моя номінально називається - прикладна математика .

Саме тому , що викладав й міг би викладати з десяток курсів , я саме тому й маю нахабство стверджувати , що софкова висша освіта (й середня теж) є знущанням над подавною більшостю громадян . Довбання похідними майбутнього таксиста (який й з алгеброю за 4 клас не зовсім розібрався - й це не його провина , а природа така) це знущання й марна трата . Будь який курс в софку (й пост совку) занадто простий для тих , хто тямає й непід"йомний для подавньої більшості які справедливо й природньо не бачили сенсу усю цю херню вивчати .
показати весь коментар
09.06.2021 23:05 Відповісти
Я не преподавал. Я учил и сдавал. Поэтому и вуз назывался высшее инженерно морское училище до 1992, Потом академией назвали. Теперь университет. И в дипломе у меня инженер-судоводитель. А зачем такие предметы? Ну этого я не знаю. Но это же программа. И никуда не денешься. Кто не сдавал тот вылетал. А зачем бухгалтеру будущему, в нархозе, тоже два года высшую математику преподавали?(как сейчас не знаю).
показати весь коментар
10.06.2021 20:02 Відповісти
Нащо штурману сопромат, фізика, висша математика, електротехніка та інженерна графіка?
Хіба картографії та ще деяких дотичних дисциплин не достатньо?
показати весь коментар
10.06.2021 07:27 Відповісти
Без этих предметов этот вуз не считался бы вузом. А средних учебных заведений в Одессе и так много. Это и рыбный флот и тех флот и средняя мореходка. Там все проще. Но капитаном старпомом или стармехом на торговом флоте после них сейчас не стать.
показати весь коментар
10.06.2021 20:55 Відповісти
Основным критерием для студента должна быть возможность трудоустроиться и иметь карьеру или бизнес после вуза. Всё остальное это академические игры и кормёжки для кого-то.
показати весь коментар
09.06.2021 16:00 Відповісти
Трускавецкий универ не попал в лучшую десятку. Странно... Наверное порохоботы рейтинг составляли.
показати весь коментар
09.06.2021 16:26 Відповісти
Так у нас будет конкурс из британцев, немцев, японцев... желающих у нас учиться?
показати весь коментар
09.06.2021 16:50 Відповісти
В этом году рейтинг университетов, включающий 1300 университетов со всего мира, является самым большим за всю историю...... Всього врахували 1300. Наші 520 місце найкращий і 1200 трошки гірший "найкращого"... Чому так? Хтось знає на це просте питання відповідь?
показати весь коментар
09.06.2021 17:34 Відповісти
Відповідь може шокувати .
Ось скільки в світі університетських країн ? Я не кажу країн з універсітетською традицією , тобто де є вузи з більш столітнєю історією . Ось Україна в такий лист потрапляє . Але ось Ізраїль - ні . Крім Єгіпту - жодна арабська країна не має таку столітню традицію . Я про Африку не кажу . Навіть в Японії до імператора Мейдзі (якого янки обісрали в фільмі "Останній самурай") не було універів . Тобто універсітетський традиції в Японії не більше 150 років . В Україні трохи більше .

Але факт , що зараз десь 200 універсітетських країн . Не важко порахувати , що в світі не більше 3 тисяч універів або щось на кшалт універу .
Тобто я можу впевненно стверджувати , що усе , що починається десь з номера 1600 , 1700 буде непристойно називати університетом й тільки політкоректність таке не дозволяє .
Ось , наприклад , Персія -- країна з 3-тисячирічною історією ... Але на час захоплення "студентами" в заручники усього посольства США в 1980 році рівень освіти , тим більш наукової думки , залишався середньовічним . Тобто й рівень тих "студентів" (медерсе) був приблизно такий як в перших в світі студентів міста Леон в 12 століття .
показати весь коментар
09.06.2021 17:58 Відповісти
Места с шестой по двенадцатую сотню достижение несколько сомнительное и не стоило публикации
показати весь коментар
09.06.2021 17:59 Відповісти
Интересно, в западных странах есть университеты культуры ?
показати весь коментар
09.06.2021 21:18 Відповісти
 
 