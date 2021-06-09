Очередная партия вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech доставлена в Украину, - Минздрав

В Украину прибыли еще 66 690 доз вакцины Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственные средства через международное агентство Crown Agents. Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что прививки будут делать мобильные бригады организованно. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.

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