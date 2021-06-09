Очередная партия вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech доставлена в Украину, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украину прибыли еще 66 690 доз вакцины Comirnaty от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, которую закупают за государственные средства через международное агентство Crown Agents. Вакцину из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что прививки будут делать мобильные бригады организованно. За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty / Pfizer, будет зарезервирована вторая доза из той же партии.
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+4 Elvic Vic
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+2 Сергей Ткаченко a73c9e6e
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Пожалуйста, подождите...
А в Україні таких більше 50% .
Й саме комедне , що в моєму досвіті найбільш агресивним "диседентом" виявилась людина яка пів пачки лайна в день спалює , увесь робочий день їси фаст-фуд , але ось "елексир" який вже врятував мілійони життів для цього пана "отруя" ... Й йще кидається , коли його називають дикуном й папуасом !
Й до недавнього часу велфер був пожиттєвий й була купа молоді здорової , яка принципово ніколи не працювала й майбутнє своє не планувало як трудове .
А ми не маємо почуття гумору , що б жалітися , що ручка трохи боліла після вакцинування .
Прочитайте як шльондра Катька Ангальт-Цербська вакцинувалась від тієї ж оспи . Бо *******-******** , але інтелектом ця німка була як увесь її двір разом узятий . Але взяли якогось холопа -- ввели йому оспу ... дочекались , як холоп реально заразиться й прямо від його взяли "матеріал" й ввели в кров мораншої особи , а холопу дарували дворянський тітул .
Ось я й питаю , наскільки ца шльондра вірила в досягнення науки , наскільки презирлово відносилась до волання усяких попів, ксьонзів й пресвіторів (мовляв вакцинація від діабло) ...
що й досі більше 50% українців (не кажучи про мокселів) й через 250 років не дотягує до того рівня інтелекту й кругозору .
На рахунок "приходили в себе" - не вірю . Не віру про причино-наслідковий зв"язок . Хоча вірю в можливості аутотренінга , коли людина внушає собі , що ось-ось він вже помре від уколу , то шансі таки померти збільшуються на 2 порядки . Людина висший примат й в цього примата нервова система найголовніша й найвпливовійша .
Саме тому я й рахую , що кожну мислячу людину повинно принижувати будь яка спроба виравдовувати Протасевича , бо ідіоту не доведешь , а інші лише фіксують черговий злочин вурдалака . Хто вірить , що ось він би витримав тортури , він не далеко по інтелекту відійшов до вурдалака йго гомункулів ...
Ось й для тих , хто вірить в казки з Біблії дійсно ковішильд теж частково тортури . Хоча головні тортури , це коли кисеня не вистачає в лікарні тим кому пропонували тест зробити за 14 днів .
Я особисто не знаю жодної людини , по якої довели шкоду від Ковішильду , а ось кому вже третій рік рятує життя індійский дженерик , в якого ціна від німецького розробника в 10 тисяч баксів це не остання для мене людина .
До речі , в Індії фармакалогію й вакцинологію заснував Володимир Хавкін (й в Мобаї інститут носить його ім"я) . Учень Мечникова й саме Мечников порекомендував Хавкіна Луї Пастеру .
Але Британці більш повірили в розробки Хавкіна й він там в Індії врятував десь 2 млн. від холери й чуми . Так що , там в Індії майже 120 років існує розробка вакцин . Й саме тому зараз тільки 60% ринку вакцин в світі індуси займають . А прогназують 80% . Й саме тому Канада Ковішилд закупила .
Он, кстати, на нашей стороне)
Миллиардер Илон Маск заявил, что поддерживает вакцинацию от коронавируса, хотя ранее говорил, что сам прививаться не будет. В сентябре прошлого года Маск рассказал в подкасте Sway газеты New York Times, что он и его семья не собираются вакцинироваться от коронавируса, когда вакцина станет доступна. Он добавил, что COVID не угрожает ему и его детям. В прошлом году Маск говорил, что переболел коронавирусом. "Хочу уточнить, я поддерживаю вакцины в целом и вакцины против COVID в частности. Наука однозначна. Только в редких случаях появляется аллергическая реакция, но это легко решается с помощью (инъекции - ред.) EpiPen", - написал Маск в Twitter.
2. Я не пользуюсь советами антиваксеров.
3. Казахским газетам я доверяю больше, чем российским.
п.2. приведена модифицированная цитата профессора Преображенского из "Собачьего сердца"
п.3. Не доверяйте вообще никаким газетам. Просто включайте собственніе мозги. Хоть - изредка...
2. Могли бы не утруждать себя объяснениями. Я в курсе.
3. Какие новости генерирует Ваш мозг об Илоне Маске вряд ли кого заинтересует.
4. Не нравятся казахские газеты - почитайте здесь. Elon Musk Says He 'Supports' Covid-19 Vaccine because Science is Unequivocal
Вы правы в том, что для меня оценка реальных событий, происходит именно в собственном мозгу, а не мозгу кем-то нанятого редактора или какого-то топ-менеджера масс-медиа, ТВ-канала, печатного издания и пр... Инфу (факты) я привык анализировать самостоятельно...