Чергова партія вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech доставлена ​​в Україну, - МОЗ

В Україну прибули ще 66 690 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують за державні кошти через міжнародне агентство Crown Agents. Вакцину з цієї партії використовують для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що щеплення робитимуть мобільні бригади організовано. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty / Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

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