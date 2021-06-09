УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12926 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
3 104 35
вакцина (3523) карантин (16073) COVID-19 (18055) коронавірус (16702) Pfizer (167)

Чергова партія вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech доставлена ​​в Україну, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Чергова партія вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech доставлена ​​в Україну, - МОЗ

В Україну прибули ще 66 690 доз вакцини Comirnaty від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують за державні кошти через міжнародне агентство Crown Agents. Вакцину з цієї партії використовують для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Зазначається, що щеплення робитимуть мобільні бригади організовано. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty / Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.

Також читайте: Спалах COVID-19 в окремих регіонах матиме безпосередній вплив на обмеження по всій території України, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Щиро поздоровлюю депутатів , кабмін й офіс резидент !
показати весь коментар
09.06.2021 15:31
+3
Послухайте , йще яких ось 150 років тому від пологів помирало 20% жінок . Але кого таке запиняло ?! Саме тоді середня родина мала по 5-7 дітей ... й це не в країнах ісламу (де 15 була середня цифра) , це в розвинутій Європі так було . Остання Стюарт - королева Ганна (про яку був навіть фільм "Стакан води") . Так ось ця елітна особа була вадітною 18 разів . Чолвік хворів й помер від оспи , вона хворіла , більшість дітей померли раніше 7 років від оспи . Так нащадків й не залишила . Це було в часи Івана Мазепи ...

А ми не маємо почуття гумору , що б жалітися , що ручка трохи боліла після вакцинування .

Прочитайте як шльондра Катька Ангальт-Цербська вакцинувалась від тієї ж оспи . Бо *******-******** , але інтелектом ця німка була як увесь її двір разом узятий . Але взяли якогось холопа -- ввели йому оспу ... дочекались , як холоп реально заразиться й прямо від його взяли "матеріал" й ввели в кров мораншої особи , а холопу дарували дворянський тітул .

Ось я й питаю , наскільки ца шльондра вірила в досягнення науки , наскільки презирлово відносилась до волання усяких попів, ксьонзів й пресвіторів (мовляв вакцинація від діабло) ...
що й досі більше 50% українців (не кажучи про мокселів) й через 250 років не дотягує до того рівня інтелекту й кругозору .
показати весь коментар
09.06.2021 16:55
+2
Нажаль, в нас нема вибору.
показати весь коментар
09.06.2021 15:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коловся БіонТехом - Пфайзером, раджу всім , що після першого разу що після першого разу що після другого жодних побочних проблем
показати весь коментар
09.06.2021 15:24 Відповісти
Нажаль, в нас нема вибору.
показати весь коментар
09.06.2021 15:29 Відповісти
Вибору нема майже ніде . Й в Дойче - теж . Різниця тільки в тому, що "ковід-диседентів" в Дойче 1% й то самі тупі й неосвітчені ...
А в Україні таких більше 50% .

Й саме комедне , що в моєму досвіті найбільш агресивним "диседентом" виявилась людина яка пів пачки лайна в день спалює , увесь робочий день їси фаст-фуд , але ось "елексир" який вже врятував мілійони життів для цього пана "отруя" ... Й йще кидається , коли його називають дикуном й папуасом !
показати весь коментар
09.06.2021 15:39 Відповісти
Але чому немає вибору?? В мене було два варіянта - Астра чи Пфайзер -я вибрав друге
показати весь коментар
09.06.2021 16:11 Відповісти
Дойч це виключення . В Дойчі нема куди гроші витрачати . Якщо німці цілу Грецію годують з лошки й списують їй борги в 100 млд. євро . В Дойчі навіть висша освіта й досі бескоштовна (розумово тільки перша) .
Й до недавнього часу велфер був пожиттєвий й була купа молоді здорової , яка принципово ніколи не працювала й майбутнє своє не планувало як трудове .
показати весь коментар
09.06.2021 17:01 Відповісти
Все точно розкладено )
показати весь коментар
09.06.2021 17:36 Відповісти
вибір є навіть у узькомозглих - тут хтось писав, що літають на рашу на спутіком.
показати весь коментар
09.06.2021 16:22 Відповісти
Я також провакцинувався пфайзер перший раз, одне- трішки боліла рука коли вкололи, але на слідуючий день перестала.
показати весь коментар
09.06.2021 15:55 Відповісти
а так буває - одна коле, усе добре, інша коле - синяки.
показати весь коментар
09.06.2021 16:24 Відповісти
Послухайте , йще яких ось 150 років тому від пологів помирало 20% жінок . Але кого таке запиняло ?! Саме тоді середня родина мала по 5-7 дітей ... й це не в країнах ісламу (де 15 була середня цифра) , це в розвинутій Європі так було . Остання Стюарт - королева Ганна (про яку був навіть фільм "Стакан води") . Так ось ця елітна особа була вадітною 18 разів . Чолвік хворів й помер від оспи , вона хворіла , більшість дітей померли раніше 7 років від оспи . Так нащадків й не залишила . Це було в часи Івана Мазепи ...

А ми не маємо почуття гумору , що б жалітися , що ручка трохи боліла після вакцинування .

Прочитайте як шльондра Катька Ангальт-Цербська вакцинувалась від тієї ж оспи . Бо *******-******** , але інтелектом ця німка була як увесь її двір разом узятий . Але взяли якогось холопа -- ввели йому оспу ... дочекались , як холоп реально заразиться й прямо від його взяли "матеріал" й ввели в кров мораншої особи , а холопу дарували дворянський тітул .

Ось я й питаю , наскільки ца шльондра вірила в досягнення науки , наскільки презирлово відносилась до волання усяких попів, ксьонзів й пресвіторів (мовляв вакцинація від діабло) ...
що й досі більше 50% українців (не кажучи про мокселів) й через 250 років не дотягує до того рівня інтелекту й кругозору .
показати весь коментар
09.06.2021 16:55 Відповісти
Я не скаржусь, просто зрівнюю наслідки вакцинації пфайзера та ковішільда, мої знайомі два дні приходили до тями після вакцинації, та, що всім рекомендую пфайзер.
показати весь коментар
09.06.2021 17:50 Відповісти
В мене не було жодного вибору крім Файзеру , тому я й мовчу й не жаліюся й розумію , що в Україні мені крім доньки й тещі (частково) ніхто не повірить, що я й від Ковішила ніколи б не відмовився ... що до Спутника - відпвім словами професора Преображенського -- хто зна , що краснодупі туди напихали й я взагалом ту рідину називают Новічком-Ві ... бо ті розробник один самий .

На рахунок "приходили в себе" - не вірю . Не віру про причино-наслідковий зв"язок . Хоча вірю в можливості аутотренінга , коли людина внушає собі , що ось-ось він вже помре від уколу , то шансі таки померти збільшуються на 2 порядки . Людина висший примат й в цього примата нервова система найголовніша й найвпливовійша .
Саме тому я й рахую , що кожну мислячу людину повинно принижувати будь яка спроба виравдовувати Протасевича , бо ідіоту не доведешь , а інші лише фіксують черговий злочин вурдалака . Хто вірить , що ось він би витримав тортури , він не далеко по інтелекту відійшов до вурдалака йго гомункулів ...
Ось й для тих , хто вірить в казки з Біблії дійсно ковішильд теж частково тортури . Хоча головні тортури , це коли кисеня не вистачає в лікарні тим кому пропонували тест зробити за 14 днів .

Я особисто не знаю жодної людини , по якої довели шкоду від Ковішильду , а ось кому вже третій рік рятує життя індійский дженерик , в якого ціна від німецького розробника в 10 тисяч баксів це не остання для мене людина .

До речі , в Індії фармакалогію й вакцинологію заснував Володимир Хавкін (й в Мобаї інститут носить його ім"я) . Учень Мечникова й саме Мечников порекомендував Хавкіна Луї Пастеру .
Але Британці більш повірили в розробки Хавкіна й він там в Індії врятував десь 2 млн. від холери й чуми . Так що , там в Індії майже 120 років існує розробка вакцин . Й саме тому зараз тільки 60% ринку вакцин в світі індуси займають . А прогназують 80% . Й саме тому Канада Ковішилд закупила .
показати весь коментар
09.06.2021 19:45 Відповісти
температура, слабкість. ось ознаки були вакцинації ковішільдом в моїх друзів. після пфайзера - все добре. а вірити я вас не заставляю.
показати весь коментар
09.06.2021 19:58 Відповісти
Щиро поздоровлюю депутатів , кабмін й офіс резидент !
показати весь коментар
09.06.2021 15:31 Відповісти
то все сіроткам і їхнім родичах. а звичайним таки да та перепаде з барського столу. маю таких знайомих яким пощастило
показати весь коментар
09.06.2021 15:34 Відповісти
Уже полгода в очереди на вакцины, в больнице уже больше месяца нет никаких вакцин.
показати весь коментар
09.06.2021 16:00 Відповісти
Все три дозы будут храниться полтора года при температуре -80С вместе с пациентом
показати весь коментар
09.06.2021 16:07 Відповісти
дві, поки не колять три. коча пфайзер би хотів три.
показати весь коментар
09.06.2021 16:25 Відповісти
НАН Украины установила, что при -80°С, в целях экономии места, достаточно хранить только головы. Или же одни рога желающих, ведь мозгов в тех головах всё равно нет
показати весь коментар
09.06.2021 17:29 Відповісти
твои рога можно хранить и при плюсе
показати весь коментар
09.06.2021 19:48 Відповісти
Даун, у меня нет рогов. Но если очень нужно чтоб были, я могу твои обломать и забрать в качестве трофея Чергова партія вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech доставлена ​​в Україну, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6658
показати весь коментар
09.06.2021 21:39 Відповісти
бодаешься ?
показати весь коментар
09.06.2021 22:27 Відповісти
60 тыс доз в 35 млн стране - выглядит как издевательство над гражданами Украины!
показати весь коментар
09.06.2021 16:32 Відповісти
Чем меньше - тем лучше. Осенью поймёте почему.
показати весь коментар
09.06.2021 17:06 Відповісти
Ну, Вам-то лично Билл Гейтс по секрету поведал, как он с рептилоидами возьмет под контроль все вакцинированное вакциной Пфайзер человечество... Чергова партія вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech доставлена ​​в Україну, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4409
показати весь коментар
09.06.2021 17:19 Відповісти
Илон Маск тоже так про Гейтса шутил. Но в каждой шутке........
Он, кстати, на нашей стороне)
показати весь коментар
09.06.2021 17:35 Відповісти
...и боже вас сохрани, не читайте до обеда казахских газет
показати весь коментар
09.06.2021 19:43 Відповісти
1. Я атеист.
2. Я не пользуюсь советами антиваксеров.
3. Казахским газетам я доверяю больше, чем российским.
показати весь коментар
09.06.2021 21:22 Відповісти
п.1.- юношеско-максималистическое самоутверждение. "В падающем самолёте не бывает атеистов" (с). Поверьте, я знаю, о чём говорю...
п.2. приведена модифицированная цитата профессора Преображенского из "Собачьего сердца"
п.3. Не доверяйте вообще никаким газетам. Просто включайте собственніе мозги. Хоть - изредка...
показати весь коментар
09.06.2021 22:17 Відповісти
1. Я уже более чем 20 лет не могу быть отнесен к юношам даже с охеренной натяжкой. То, что Вы говорите, если перефразировать, равносильно утверждению "Я прожил долго, и в минуты опасностей уповал на бога." Я тоже прожил немало и в минуты опасностей на бога не уповал. Так что Ваш аргумент не очень убедителен.
2. Могли бы не утруждать себя объяснениями. Я в курсе.
3. Какие новости генерирует Ваш мозг об Илоне Маске вряд ли кого заинтересует.
4. Не нравятся казахские газеты - почитайте здесь. Elon Musk Says He 'Supports' Covid-19 Vaccine because Science is Unequivocal
показати весь коментар
09.06.2021 22:51 Відповісти
О газетах... Вы всё ещё верите в "свободную прессу", которой можно слепо (тупо) верить? Любое издание принадлежащее кому-то, излагает факты, удобные (полезные) для кого-то (чего-то)... Пример: Похороны Аллы Пугачевой пройдут на Кузьминском кладбище. Журналистов не пускают к могиле Аллы Пугачёвой. и т. п. - Вовсе не значат, что примадонна умерла или будет похоронена там-то и тогда-то. Эта информация вообще не стоит ровным счётом, ничего...
Вы правы в том, что для меня оценка реальных событий, происходит именно в собственном мозгу, а не мозгу кем-то нанятого редактора или какого-то топ-менеджера масс-медиа, ТВ-канала, печатного издания и пр... Инфу (факты) я привык анализировать самостоятельно...
показати весь коментар
09.06.2021 23:58 Відповісти
Ну, вы изрядно утрируете. У Вас получается "не верить всем газетам, полагаться исключительно на разум." Сам разум не генерирукт новости. Все равно будут одни СМИ, кторым доверяешь больше, а есть те, которым меньше. Это складывается из опыта и анализа с течением времени, а не расчитывается разумом априори.
показати весь коментар
10.06.2021 07:49 Відповісти
От пфайзера может быть шторм и капец.
показати весь коментар
10.06.2021 02:11 Відповісти
 
 