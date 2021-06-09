Крупнейшие банки остановили финансирование проектов "зеленой" энергетики из-за действий Кабмина - УВЭА

Украинские банки остановили финансирование проектов возобновляемой энергетики до урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, а именно решения проблемы задолженности перед "зеленой" генерацией и возможного установления акциза на электрическую энергию, произведенную из возобновляемых источников.

Об этом 9 июня сообщил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.



"Мы обратились к четырем банкам - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии", - сказал Конеченков во время пресс-конференции "Меморандум, который не собирались выполнять ".



Также глава УВЭА отметил, что профильные ассоциации ВИЭ уже обращались к международным финансовым учреждениям о рисках прекращения финансирования.

Как отметил Конеченков, каждая международная организация сегодня наблюдает за ситуацией с "зеленой" энергетикой в ​​Украине.



"На сегодняшний день остановлено любое кредитование проектов, очень трудно проектам, которые уже начались, именно благодаря невыполнению меморандума правительством", - подытожил Конеченков.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.