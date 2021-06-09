Крупнейшие банки остановили финансирование проектов "зеленой" энергетики из-за действий Кабмина - УВЭА
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Украинские банки остановили финансирование проектов возобновляемой энергетики до урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, а именно решения проблемы задолженности перед "зеленой" генерацией и возможного установления акциза на электрическую энергию, произведенную из возобновляемых источников.
Об этом 9 июня сообщил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.
"Мы обратились к четырем банкам - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии", - сказал Конеченков во время пресс-конференции "Меморандум, который не собирались выполнять ".
Также глава УВЭА отметил, что профильные ассоциации ВИЭ уже обращались к международным финансовым учреждениям о рисках прекращения финансирования.
Как отметил Конеченков, каждая международная организация сегодня наблюдает за ситуацией с "зеленой" энергетикой в Украине.
"На сегодняшний день остановлено любое кредитование проектов, очень трудно проектам, которые уже начались, именно благодаря невыполнению меморандума правительством", - подытожил Конеченков.
Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
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Шедевр твоей мысли
Олигархам - вдвое дешевле. Энергоатом потерял 65 млн грн за неделю на продажах Коломойскому и Ахметову
https://biz.nv.ua/markets/energoatom-v-minuse-ahmetov-i-kolomoyskiy-kupili-***************-na-40-deshevle-rynka-50124438.html
Ты посмотри какие цены на ночную электроэнергию на рынке
У меня на работе три рудое омические печи точно такие как у бени на ферросплавах,
Кроме ночи их теперь и с 10 до 16 часов дня включают на полную мощность в связи с дешевой электроэнергией на рынке, такого за 25 лет не было чтобы диспетчер днём предлагал увеличить мощность потребления, несбалансы в энергосистеме огромные
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля,
https://censor.net/ru/photo_news/3257916/okrujenie_kolomoyiskogo_zarabotalo_na_tsentrenergo_370_mln_grn_pri_pereprodaje_uglya_smi_video
Только за 2020 им было выплачено 1,8 млр. дол за зеленую электроэнергию эти деньги они вывели и получился отрицательный результат по инвестициям
До 2030 года тем инвесторам будет выплачено Народом Украины 25 млр
. дол. которые они выведут с Украины, не хилый бизнес им Петя сделал, 5 лярдов вложили а заберут за 10 лет 25 лярдов
С 1 января 2020 субъекты хозяйствования в сфере возобновляемой энергетики смогут получать поддержку исключительно при участии в аукционе по распределению квоты.
Также в 2020 году снизят уровень "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 25% с последующим уменьшением еще на 2,5% ежегодно в течение 3 лет и для ветровых электростанций - на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
Кроме того, народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для солнечных электростанций мощностью до 50 кВт - расположение их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях. То есть домашние станции нельзя будет размещать на земле.
Действительно спасибо, что снизил тарифы, принятые еще при Яныке. А чего же в июле 2020 года в новой редакции закона все не отменили?
До 1 января 2020 было подано заявок по старому без аукционного конкурса тарифу на 14,5 ГВт
Так что ещё в резерве у тех инвесторов по драконовскому тарифу ещё наверное 10-12 ГВт на подключение
Те положения про аукционыпростое замыливать грабежа Украины
Сейчас нас больше грабят продавая уголь для ТЭС втридорога, и закупая энергию ниже себестоимости. И замещая дешевую энергию АЭС энергией Ахметкиных ТЭС.
Вот графическое отображение кризиса
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ банки выдают кредит частным фирмам, которые за эти деньги строят ненужную "штуку", затем за эту лабуду получают денежку от государства, за эти деньги платят кредит и немного себе на икорочку. В эпилоге частная фирма не имея ничего получает имущество не вложив ни цента.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ банки финансируют закупки эл. энергии у агрессора, косвенно спонсируя терроризм и гробя Украинскую энергетику. Интересно, сколько Зе и камарилья вынули денежек за эту лабуду из государства, отсыпав немного зебуинам на икорочку?
"....Ветряки Шотландии генерируют 200% необходимого электричества. Ещё одна новость пришла из Шотландии, где бурно развивается ветроэнергетика. В первой половине 2019 года ветряные электростанции Шотландии cгенерировали достаточно энергии, чтобы полностью закрыть потребности страны. Дважды.
В частности, с января по июнь турбины произвели 9,8 миллиона мегаватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 4,47 миллиона домов. Всего в Шотландии около 2,6 миллиона домохозяйств, так что на самом деле потребности в электроэнергии не такие большие...."
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"... В ряде европейских стран 13 апреля цены на электроэнергию стали отрицательными, сообщает ЭП со ссылкой на данные европейской энергетической биржи Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и венгерской энергетической биржи HUPH по ценам на сутки вперед.
Среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной.Отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней...."
Если доплата становит 8 центов то даже при продаже ха -4 цента на энергорынке, производитель той зеленой электроэнергий будет иметь все равно 4 цента за проданную электроэнергию
посмотри средневзвешеные цены на энергорынка прежде чем чепуху нести свою
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
и то что в январе вы визжали что дешево в Энергоатоме Беня закупил 14 млр.кВт*час по среднесуточной цене 1,35 оказалось что цены на рынке такие же
Беня покупал эл.энергию у производителя напрямую а рынок сутки на перед это уже рынок перекупщиков.
Заводы Бени в Никополе питаются напрямую от Запорожской АЭС по двум ЛЭП 330 кВ и одной ЛЭП 330 кВ от Днепрогеса
Поскольку цены на электроэнергию были отрицательными как в странах Балтии, так и в Скандинавии, отрицательным оказался и системный тариф Nord Pool, рассчитываемый как среднее значение этих цен.
"Основной причиной этого был сильный ветер. Во всех Северных странах цены были отрицательными, даже системный тариф впервые в истории был отрицательным", - сказала ERR региональный менеджер Nord Pool по странам Балтии Ингрид Арус...."
"Мы обратились к четырем банкам - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии", - сказал Конеченков во время пресс-конференции "Меморандум, который не собирались выполнять ".
Высасывание денег прекращено.
Финансирование энергобезопасности прекращено.
Каким это образом "под видом борьбы с зилёной энергетикой, получили убыточные АЭС" ?
( 40*0.12 + 50*2.2 + 10*3.6 ) / 100 = 1,508