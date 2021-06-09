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банки (1904) энергетика (2038)

Крупнейшие банки остановили финансирование проектов "зеленой" энергетики из-за действий Кабмина - УВЭА

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Крупнейшие банки остановили финансирование проектов

Украинские банки остановили финансирование проектов возобновляемой энергетики до урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, а именно решения проблемы задолженности перед "зеленой" генерацией и возможного установления акциза на электрическую энергию, произведенную из возобновляемых источников.

Об этом 9 июня сообщил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.


"Мы обратились к четырем банкам - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии", - сказал Конеченков во время пресс-конференции "Меморандум, который не собирались выполнять ".


Также глава УВЭА отметил, что профильные ассоциации ВИЭ уже обращались к международным финансовым учреждениям о рисках прекращения финансирования.
Как отметил Конеченков, каждая международная организация сегодня наблюдает за ситуацией с "зеленой" энергетикой в ​​Украине.


"На сегодняшний день остановлено любое кредитование проектов, очень трудно проектам, которые уже начались, именно благодаря невыполнению меморандума правительством", - подытожил Конеченков.
Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
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Топ комментарии
+10
Пришли инвест няни

Крупнейшие банки остановили финансирование проектов "зеленой" энергетики из-за действий Кабмина - УВЭА - Цензор.НЕТ 1581
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09.06.2021 15:28
+7
счас ахметов выплывет. Конкурентов прибрали
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09.06.2021 15:30
+7
Долго думал, прохфессор? Особенно когда выбирал это зеленое убожество в 2019 году.
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09.06.2021 16:16
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Пришли инвест няни

Крупнейшие банки остановили финансирование проектов "зеленой" энергетики из-за действий Кабмина - УВЭА - Цензор.НЕТ 1581
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09.06.2021 15:28 Ответить
Почему среди любителей банды соевых мародеров, нет умных людей которые бы знали что инвестиции не могут быть отрицательными, это уже отток капитала. Но таким любителям хоть кол на голове чеши, все равно соевую методичку чешут.
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09.06.2021 15:58 Ответить
Долго думал, прохфессор? Особенно когда выбирал это зеленое убожество в 2019 году.
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09.06.2021 16:16 Ответить
мышаня, про это и идет речь - прогнозируемые инвестиции не пришли, а те, которые пришли - забрали. иди закончи хотя бы трускавецкие курсы управления государством
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09.06.2021 16:17 Ответить
"соевых мародеров" Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 4721 Когда деньги в ВСУ вернёте, зебилы?
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09.06.2021 16:21 Ответить
Это не инвестиции... Это грабеж Народа Украины... Платим мы им повышением тарифов. Пусть продают свою зеленную енергию по цене газотурбинных... Если не хотят пусть сами пользуются ... Все остальное от лукавого Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 8890
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09.06.2021 15:59 Ответить
Мы сейчас платим за рекет экономики и энергетики Беней и Ахметкой на пару и к "зеленой" энергетике это имеет минимальное отношение.
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09.06.2021 16:19 Ответить
Конские выплаты зеленой энергетике мало имеют отношение к зеленой энергетике
Шедевр твоей мысли
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09.06.2021 16:58 Ответить
Ага. Почти.
Олигархам - вдвое дешевле. Энергоатом потерял 65 млн грн за неделю на продажах Коломойскому и Ахметову
https://biz.nv.ua/markets/energoatom-v-minuse-ahmetov-i-kolomoyskiy-kupili-***************-na-40-deshevle-rynka-50124438.html
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09.06.2021 17:13 Ответить
В мае средневзвешеные суточные цены доходили до 24 копеек, ночная электроэнергия уже третий месяц меньше 65 копеек
Ты посмотри какие цены на ночную электроэнергию на рынке
У меня на работе три рудое омические печи точно такие как у бени на ферросплавах,
Кроме ночи их теперь и с 10 до 16 часов дня включают на полную мощность в связи с дешевой электроэнергией на рынке, такого за 25 лет не было чтобы диспетчер днём предлагал увеличить мощность потребления, несбалансы в энергосистеме огромные
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09.06.2021 17:46 Ответить
Несбалансы огромные. А сколько сейчас стоит "золотой" энергетический уголек? Систему разбалансировали в хлам. Зря что-ли Ахметка ставил своих менеджеров во главе правительства и Минэнерго? Или Беня во главе комитетов Рады? Все их хотели нужно компенсировать с чьего-то кармана. Угадаешь с чьего?

Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля,
https://censor.net/ru/photo_news/3257916/okrujenie_kolomoyiskogo_zarabotalo_na_tsentrenergo_370_mln_grn_pri_pereprodaje_uglya_smi_video
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09.06.2021 17:58 Ответить
Спасибо Порошенко за изменение в Закон о зеленой энергетике и продление его до 2030 года что теперь те «инвесторы» выгребают с Украины деньги лопатой
Только за 2020 им было выплачено 1,8 млр. дол за зеленую электроэнергию эти деньги они вывели и получился отрицательный результат по инвестициям
До 2030 года тем инвесторам будет выплачено Народом Украины 25 млр
. дол. которые они выведут с Украины, не хилый бизнес им Петя сделал, 5 лярдов вложили а заберут за 10 лет 25 лярдов
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09.06.2021 16:43 Ответить
Президент Петр Порошенко 18 мая подписал Закон № 2712-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (проект №8449-д), который принят ВР 25 апреля.
С 1 января 2020 субъекты хозяйствования в сфере возобновляемой энергетики смогут получать поддержку исключительно при участии в аукционе по распределению квоты.
Также в 2020 году снизят уровень "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 25% с последующим уменьшением еще на 2,5% ежегодно в течение 3 лет и для ветровых электростанций - на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
Кроме того, народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для солнечных электростанций мощностью до 50 кВт - расположение их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях. То есть домашние станции нельзя будет размещать на земле.

Действительно спасибо, что снизил тарифы, принятые еще при Яныке. А чего же в июле 2020 года в новой редакции закона все не отменили?
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09.06.2021 17:20 Ответить
Только ты не прочитал в том Законе что подавшие заявку на строила тут зеленой генерации до 1 января 2020 могут подключить те мощности по старым условиям до 2024 года
До 1 января 2020 было подано заявок по старому без аукционного конкурса тарифу на 14,5 ГВт
Так что ещё в резерве у тех инвесторов по драконовскому тарифу ещё наверное 10-12 ГВт на подключение
Те положения про аукционыпростое замыливать грабежа Украины
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09.06.2021 17:34 Ответить
Ну и чего тогда не отменили этот "грабеж" в законе 2020 года?
Сейчас нас больше грабят продавая уголь для ТЭС втридорога, и закупая энергию ниже себестоимости. И замещая дешевую энергию АЭС энергией Ахметкиных ТЭС.
Вот графическое отображение кризиса

Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 8426
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09.06.2021 17:41 Ответить
А чому б тобі графік кредитів наприклад від мвф не привести ?
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09.06.2021 17:51 Ответить
счас ахметов выплывет. Конкурентов прибрали
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09.06.2021 15:30 Ответить
Это феэрично, шедеврально.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ банки выдают кредит частным фирмам, которые за эти деньги строят ненужную "штуку", затем за эту лабуду получают денежку от государства, за эти деньги платят кредит и немного себе на икорочку. В эпилоге частная фирма не имея ничего получает имущество не вложив ни цента.
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09.06.2021 15:31 Ответить
со времен кучманоидной прихватизации и эта гнида предсказы
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09.06.2021 15:47 Ответить
Это феэрично, шедеврально.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ банки финансируют закупки эл. энергии у агрессора, косвенно спонсируя терроризм и гробя Украинскую энергетику. Интересно, сколько Зе и камарилья вынули денежек за эту лабуду из государства, отсыпав немного зебуинам на икорочку?
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09.06.2021 16:32 Ответить
Нинешний кабмин це філія ахметовского дтека.
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09.06.2021 15:35 Ответить
" .... В феврале 2020 года в Финляндии впервые были зафиксированы отрицательные цены на электроэнергию: с полуночи и до 4 часов утра по местному времени 10 февраля цены опустились до «минус 10», а затем - до «минус 20» центов за мегаватт-час. Падение цен ниже нуля в ту же ночь было зафиксировано в Дании, а, например, в Германии и Великобритании такое случалось уже несколько раз за эту зиму. Как это?..."

"....Ветряки Шотландии генерируют 200% необходимого электричества. Ещё одна новость пришла из Шотландии, где бурно развивается ветроэнергетика. В первой половине 2019 года ветряные электростанции Шотландии cгенерировали достаточно энергии, чтобы полностью закрыть потребности страны. Дважды.

В частности, с января по июнь турбины произвели 9,8 миллиона мегаватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 4,47 миллиона домов. Всего в Шотландии около 2,6 миллиона домохозяйств, так что на самом деле потребности в электроэнергии не такие большие...."
......
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09.06.2021 15:41 Ответить
"... Не стала исключением и Германия, где перепроизводство на ветровых установках привело к снижению цен на электричество ниже нуля. Отрицательная цена электроэнергии не продержится долго, и ожидается, что на этой неделе цены на ресурс пойдут в рост в большинстве стран Европы..."

"... В ряде европейских стран 13 апреля цены на электроэнергию стали отрицательными, сообщает ЭП со ссылкой на данные европейской энергетической биржи Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и венгерской энергетической биржи HUPH по ценам на сутки вперед.

Среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной.Отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней...."
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09.06.2021 15:49 Ответить
Зайшов на норд пул. Мінімальна ціна 51 цент за кіловат. Навіщо розганяти фейки?
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09.06.2021 16:48 Ответить
В Германии и других странах ЕС государства доплачиваю за каждый кВт.час электроэнергии
Если доплата становит 8 центов то даже при продаже ха -4 цента на энергорынке, производитель той зеленой электроэнергий будет иметь все равно 4 цента за проданную электроэнергию
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09.06.2021 16:51 Ответить
Тобто, поставщики електроенергії ще й доплачують споживачам? Круто!
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09.06.2021 20:44 Ответить
Нужно сказать спасибо банде соевых мародеров, что в Украине "зеленое" электричество стоит дороже обычного раза в три четыре.
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09.06.2021 16:00 Ответить
Вранье. Средняя стоимость "зеленки" сейчас соизмерима стоимости ТЭС и ТЭЦ. Это раз. Во вторых закон и тарифы были установлены еще при Яныке. Это два. И последние тарифы установлены Зелей и его слугами в 2020 году. Это три.
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09.06.2021 16:12 Ответить
ТЭС и ТЭЦ продают электроэнергию по 4-5 евроцента а не по 12 как зелёная генерация
посмотри средневзвешеные цены на энергорынка прежде чем чепуху нести свою
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09.06.2021 16:46 Ответить
Сейчас средняя стоимость энергии, которую продает Ахметка, около 2.2 грн. В упор не вижу здесь 4-5 евроцентов. И зеленка в среднем 3.6 грн, И их не сравнить с энергией АЭС.
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09.06.2021 17:08 Ответить
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr
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09.06.2021 17:51 Ответить
Это не о чем. Это сведенный в кучу рынок.
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09.06.2021 18:00 Ответить
это и есть показатель цен на рынке, вот средневзыешенные цены за сутки
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes

и то что в январе вы визжали что дешево в Энергоатоме Беня закупил 14 млр.кВт*час по среднесуточной цене 1,35 оказалось что цены на рынке такие же
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10.06.2021 07:46 Ответить
Да неужели? Вообще-то Беня купил всю по 0.65, а не по 1.35. Как говорят в Одессе -- это две большие разницы
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10.06.2021 10:21 Ответить
по 0,65 то был ночной тариф
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10.06.2021 10:28 Ответить
Ночной тариф тогда был 0.85-0.9. И Беня купил абсолютно все по такому "ночному" тарифу. 0.65
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10.06.2021 11:35 Ответить
а ты пойди на базар и попробуй купить кило мяса по оптовой цене производителя
Беня покупал эл.энергию у производителя напрямую а рынок сутки на перед это уже рынок перекупщиков.
Заводы Бени в Никополе питаются напрямую от Запорожской АЭС по двум ЛЭП 330 кВ и одной ЛЭП 330 кВ от Днепрогеса
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10.06.2021 13:29 Ответить
Ага, на этом же рынке в тоже самое время остальные смогли купить оптом именно по 0.85-0.9
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10.06.2021 14:13 Ответить
смогли, ЗТМК всю зиму закупал ночную эл.энергию и по 1 грн, и по 80 коп
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11.06.2021 09:26 Ответить
Я бы разрешил Ахметке покупать энергию только по цене, которую выставляют его ТЭС и ТЭЦ плюс диспетчеризация и транспортировка. А Бене пропорционально стоимости "его" уголька.
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09.06.2021 18:05 Ответить
дурко, а почему раньше денег в Украине хватало на покрытие затрат на зеленую энергетику, а при зелохе - нет? смотри, сильно мозгами не тужся, а то все вытечет...
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09.06.2021 16:20 Ответить
А з якого року тягнуться борги держави перед "інвесторами" за ту зелену енергетику?
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09.06.2021 20:46 Ответить
коли встановлювали тарифи, то все було економічно обґрунтовано. а потім прийшли зелохі з трускавецькою освітою в управлінні державою...
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11.06.2021 16:45 Ответить
Ще раз: з якого року тягнуться борги держави перед "інвесторами" за ту зелену енергетику? Дай конкретну відповідь на це просте запитання.
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11.06.2021 23:17 Ответить
Федя, перелогінся. Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 9800 Чи ти вже від когось ховаєшся? Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 347
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14.06.2021 12:37 Ответить
Нужно сказать спасибо банде зелемойских мародеров, что в Украине "зеленое" электричество стало вдруг не выгодно. Не, ну понятно что Бес и другие ордловцы сами себя не профинансируют, надо помочь через закупки в параше Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 6199
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09.06.2021 16:35 Ответить
А скотч таки забористая штука Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 4585
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09.06.2021 16:37 Ответить
Всю зеленую энергетику нужно вымести из Украины, вместе с хотелками ахметова и прочих барыг!
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09.06.2021 15:42 Ответить
Да, все нафиг, и с лучиной в руках занимать места в пещерах.
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09.06.2021 15:55 Ответить
Треба забрати доплати і зобов'язання держави в них все викупити, а далі якщо зелена енергетика зможе бути конкурентною на ринку ну то ласкаво просимо.
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09.06.2021 16:14 Ответить
Действительно, ведь можно закупить в параше Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 6640
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09.06.2021 16:36 Ответить
А парашным газом не в за..ло пользоваться?
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10.06.2021 17:57 Ответить
А что? Зебилы уже и газ в параше закупают? Не удивлён Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 6008
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10.06.2021 23:26 Ответить
Нужно было вообще не финансировать эту афёру столетия под названием "зеленая энергетика".
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09.06.2021 15:57 Ответить
Не, не лучина, а солнечный зайчик с зарплатой.
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09.06.2021 15:59 Ответить
" .... Биржевые цены на электроэнергию в ночь на понедельник в странах Балтии и Северных странах стали отрицательными. Из-за большого объема доступной ветряной энергии впервые ушел в минус и системный тариф на бирже Nord Pool.

Поскольку цены на электроэнергию были отрицательными как в странах Балтии, так и в Скандинавии, отрицательным оказался и системный тариф Nord Pool, рассчитываемый как среднее значение этих цен.
"Основной причиной этого был сильный ветер. Во всех Северных странах цены были отрицательными, даже системный тариф впервые в истории был отрицательным", - сказала ERR региональный менеджер Nord Pool по странам Балтии Ингрид Арус...."
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09.06.2021 16:14 Ответить
Ура!
"Мы обратились к четырем банкам - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии", - сказал Конеченков во время пресс-конференции "Меморандум, который не собирались выполнять ".

Высасывание денег прекращено.
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09.06.2021 16:34 Ответить
Так Меморандумы никого ни о. чем не обязывают к выполнению, только к выражению о забочености
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09.06.2021 16:56 Ответить
Ура!
Финансирование энергобезопасности прекращено. Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 1184
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09.06.2021 17:23 Ответить
Повторю запитання: поставщики електроенергії доплачують споживачам?
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09.06.2021 20:48 Ответить
МО-ЛОД-ЦЫ !!!
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09.06.2021 16:28 Ответить
МО-ЛОД-ЦЫ !!! Наконец эл. энергия из параши вне конкуренции!!! Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 260
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09.06.2021 17:25 Ответить
Мой идиот, а ты готов платить Ахметову за ветряки из СВОЕГО кармана?
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09.06.2021 17:29 Ответить
Нет конечно. Я, как и вы, готов платить Путину Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 7107
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09.06.2021 17:33 Ответить
В смысле платить Путину за закрытие украинских АЭС под видом борьбы за зилёную энергетику? Это твой выбор.
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09.06.2021 18:47 Ответить
С приходом Зе, под видом борьбы с зилёной энергетикой, получили убыточные АЭС. Мне конечно логику зебуинов не понять, но раз нариду нравится спонсировать убийц украинцев, закупая эл. энергию в параше, то хто я такой чтоб им мешать. Это их выбор Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 702
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09.06.2021 20:22 Ответить
Нда... Вот к чему приводит такое больше содержание хлорофила в коре головного мозга!
Каким это образом "под видом борьбы с зилёной энергетикой, получили убыточные АЭС" ?
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10.06.2021 09:36 Ответить
"Каким это образом "под видом борьбы с зилёной энергетикой, получили убыточные АЭС" " - вот и мне не понятно, как зебуины связали убыточность АЭС и зелёную энергетику Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 3007 Но это особенности интеллекта избирателей Зе.
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10.06.2021 11:33 Ответить
Так ты сейчас платишь и Бене и Ахметке втридорога за дико подорожавший уголек для ТЭС и ТЭЦ. И за компенсацию их предприятиям энергии ниже себестоимости. Тема "зеленки" -- обычное информ прикрытие операции грабежа.
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09.06.2021 17:50 Ответить
Иди ка, дружочек, в свою зилёную жопу и поищи там Клюева.
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09.06.2021 18:48 Ответить
Высралось, недолуге? С облегченьицем. Полегчало? Только скажи, тело, кто в этой пропорции добавляет большую часть стоимости энергии?

( 40*0.12 + 50*2.2 + 10*3.6 ) / 100 = 1,508
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09.06.2021 20:07 Ответить
Нашёл Клюева? Молодец! А теперь спроси у него, КТО платит "компенсацию" за зилёное электричество.
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10.06.2021 09:34 Ответить
Ага, понятно. Ответить телу религия не позволяет.. Гадь дальше.
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10.06.2021 10:24 Ответить
Ладно, повторю: КТО платит "компенсацию" за зилёное электричество?
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10.06.2021 12:18 Ответить
Ответь сначала кто в этой пропорции добавляет большую часть стоимости энергии?
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10.06.2021 12:35 Ответить
Отвечаю - откуда я знаю?
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10.06.2021 16:43 Ответить
А зачем тогда гадишь, если не знаешь? "...Иди ка, дружочек, в свою зилёную жопу...". Счастливой дороги.
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10.06.2021 17:22 Ответить
Это - ответ на твою глубокую мысль " Тема "зеленки" -- обычное информ прикрытие операции грабежа." Понятно?
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10.06.2021 17:30 Ответить
А чем недоволен тогда, если ты не знаешь? Сначала узнай, а потом уже порти воздух. Понятно?
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10.06.2021 17:32 Ответить
А ты, значица, ЗНАЕШЬ. И точка. А все остальные, кто Бигуса не читал, только портят воздух. Прелестная позиция!
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10.06.2021 18:00 Ответить
 
 