Найбільші банки зупинили фінансування проєктів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА
Українські банки зупинили фінансування проєктів відновлюваної енергетики до врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, а саме вирішення проблеми заборгованості перед "зеленою" генерацією та можливого встановлення акцизу на електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел.
Про це 9 червня повідомив глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.
"Ми звернулись до чотирьох банків – Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Приват, і всі нам відповіли, що вони зупиняють фінансування, поки не буде врегульована ситуація на ринку електричної енергії", - сказав Конеченков під час пресконференції "Меморандум, який не збиралися виконувати".
Також голова УВЕА зазначив, що профільні асоціації ВДЕ вже звертались до міжнародних фінансових установ щодо ризиків припинення фінансування.
Як зазначив Конеченков, кожна міжнародна організація сьогодні спостерігає за ситуацією із "зеленою" енергетикою в Україні.
"На сьогодні зупинене будь-яке кредитування проєктів, дуже важко добуватися проєктам, які вже розпочались, саме завдяки невиконанню меморандуму урядом", - підсумував Конеченков.
Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел. На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну. В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.
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Шедевр твоей мысли
Олигархам - вдвое дешевле. Энергоатом потерял 65 млн грн за неделю на продажах Коломойскому и Ахметову
https://biz.nv.ua/markets/energoatom-v-minuse-ahmetov-i-kolomoyskiy-kupili-***************-na-40-deshevle-rynka-50124438.html
Ты посмотри какие цены на ночную электроэнергию на рынке
У меня на работе три рудое омические печи точно такие как у бени на ферросплавах,
Кроме ночи их теперь и с 10 до 16 часов дня включают на полную мощность в связи с дешевой электроэнергией на рынке, такого за 25 лет не было чтобы диспетчер днём предлагал увеличить мощность потребления, несбалансы в энергосистеме огромные
Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля,
https://censor.net/ru/photo_news/3257916/okrujenie_kolomoyiskogo_zarabotalo_na_tsentrenergo_370_mln_grn_pri_pereprodaje_uglya_smi_video
Только за 2020 им было выплачено 1,8 млр. дол за зеленую электроэнергию эти деньги они вывели и получился отрицательный результат по инвестициям
До 2030 года тем инвесторам будет выплачено Народом Украины 25 млр
. дол. которые они выведут с Украины, не хилый бизнес им Петя сделал, 5 лярдов вложили а заберут за 10 лет 25 лярдов
С 1 января 2020 субъекты хозяйствования в сфере возобновляемой энергетики смогут получать поддержку исключительно при участии в аукционе по распределению квоты.
Также в 2020 году снизят уровень "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 25% с последующим уменьшением еще на 2,5% ежегодно в течение 3 лет и для ветровых электростанций - на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
Кроме того, народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для солнечных электростанций мощностью до 50 кВт - расположение их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях. То есть домашние станции нельзя будет размещать на земле.
Действительно спасибо, что снизил тарифы, принятые еще при Яныке. А чего же в июле 2020 года в новой редакции закона все не отменили?
До 1 января 2020 было подано заявок по старому без аукционного конкурса тарифу на 14,5 ГВт
Так что ещё в резерве у тех инвесторов по драконовскому тарифу ещё наверное 10-12 ГВт на подключение
Те положения про аукционыпростое замыливать грабежа Украины
Сейчас нас больше грабят продавая уголь для ТЭС втридорога, и закупая энергию ниже себестоимости. И замещая дешевую энергию АЭС энергией Ахметкиных ТЭС.
Вот графическое отображение кризиса
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ банки выдают кредит частным фирмам, которые за эти деньги строят ненужную "штуку", затем за эту лабуду получают денежку от государства, за эти деньги платят кредит и немного себе на икорочку. В эпилоге частная фирма не имея ничего получает имущество не вложив ни цента.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ банки финансируют закупки эл. энергии у агрессора, косвенно спонсируя терроризм и гробя Украинскую энергетику. Интересно, сколько Зе и камарилья вынули денежек за эту лабуду из государства, отсыпав немного зебуинам на икорочку?
"....Ветряки Шотландии генерируют 200% необходимого электричества. Ещё одна новость пришла из Шотландии, где бурно развивается ветроэнергетика. В первой половине 2019 года ветряные электростанции Шотландии https://www.wwf.org.uk/updates/scotlands-wind-could-power-every-home-across-scotland-and-north-england cгенерировали достаточно энергии , чтобы полностью закрыть потребности страны. Дважды.
В частности, с января по июнь турбины произвели 9,8 миллиона мегаватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 4,47 миллиона домов. Всего в Шотландии около 2,6 миллиона домохозяйств, так что на самом деле потребности в электроэнергии не такие большие...."
......
"... В ряде европейских стран 13 апреля цены на электроэнергию стали отрицательными, https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/13/659286/ сообщает ЭП со ссылкой на данные европейской энергетической биржи https://www.nordpoolgroup.com/maps/#/nordic Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и венгерской энергетической биржи https://hupx.hu/en/about-us/company-info HUPH по ценам на сутки вперед.
Среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной.Отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней...."
Если доплата становит 8 центов то даже при продаже ха -4 цента на энергорынке, производитель той зеленой электроэнергий будет иметь все равно 4 цента за проданную электроэнергию
посмотри средневзвешеные цены на энергорынка прежде чем чепуху нести свою
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes
и то что в январе вы визжали что дешево в Энергоатоме Беня закупил 14 млр.кВт*час по среднесуточной цене 1,35 оказалось что цены на рынке такие же
Беня покупал эл.энергию у производителя напрямую а рынок сутки на перед это уже рынок перекупщиков.
Заводы Бени в Никополе питаются напрямую от Запорожской АЭС по двум ЛЭП 330 кВ и одной ЛЭП 330 кВ от Днепрогеса
Поскольку цены на электроэнергию были отрицательными как в странах Балтии, так и в Скандинавии, отрицательным оказался и системный тариф Nord Pool, рассчитываемый как среднее значение этих цен.
"Основной причиной этого был сильный ветер. Во всех Северных странах цены были отрицательными, даже системный тариф впервые в истории был отрицательным", - сказала ERR региональный менеджер Nord Pool по странам Балтии Ингрид Арус...."
"Мы обратились к четырем банкам - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии", - сказал Конеченков во время пресс-конференции "Меморандум, который не собирались выполнять ".
Высасывание денег прекращено.
Финансирование энергобезопасности прекращено.
Каким это образом "под видом борьбы с зилёной энергетикой, получили убыточные АЭС" ?
( 40*0.12 + 50*2.2 + 10*3.6 ) / 100 = 1,508