Найбільші банки зупинили фінансування проєктів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА

Українські банки зупинили фінансування проєктів відновлюваної енергетики до врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, а саме вирішення проблеми заборгованості перед "зеленою" генерацією та можливого встановлення акцизу на електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел.

Про це 9 червня повідомив глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Ми звернулись до чотирьох банків – Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Приват, і всі нам відповіли, що вони зупиняють фінансування, поки не буде врегульована ситуація на ринку електричної енергії", - сказав Конеченков під час пресконференції "Меморандум, який не збиралися виконувати".

Також голова УВЕА зазначив, що профільні асоціації ВДЕ вже звертались до міжнародних фінансових установ щодо ризиків припинення фінансування.

Як зазначив Конеченков, кожна міжнародна організація сьогодні спостерігає за ситуацією із "зеленою" енергетикою в Україні.

"На сьогодні зупинене будь-яке кредитування проєктів, дуже важко добуватися проєктам, які вже розпочались, саме завдяки невиконанню меморандуму урядом", - підсумував Конеченков.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел. На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну. В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.