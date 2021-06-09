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банки (7603) енергетика (2479)

Найбільші банки зупинили фінансування проєктів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА

Найбільші банки зупинили фінансування проєктів

Українські банки зупинили фінансування проєктів відновлюваної енергетики до врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, а саме вирішення проблеми заборгованості перед "зеленою" генерацією та можливого встановлення акцизу на електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел.

Про це 9 червня повідомив глава Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

"Ми звернулись до чотирьох банків – Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Приват, і всі нам відповіли, що вони зупиняють фінансування, поки не буде врегульована ситуація на ринку електричної енергії", - сказав Конеченков під час пресконференції "Меморандум, який не збиралися виконувати".

Також голова УВЕА зазначив, що профільні асоціації ВДЕ вже звертались до міжнародних фінансових установ щодо ризиків припинення фінансування.

Як зазначив Конеченков, кожна міжнародна організація сьогодні спостерігає за ситуацією із "зеленою" енергетикою в Україні.

"На сьогодні зупинене будь-яке кредитування проєктів, дуже важко добуватися проєктам, які вже розпочались, саме завдяки невиконанню меморандуму урядом", - підсумував Конеченков.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел. На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну. В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

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Пришли инвест няни

Крупнейшие банки остановили финансирование проектов "зеленой" энергетики из-за действий Кабмина - УВЭА - Цензор.НЕТ 1581
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09.06.2021 15:28
+7
счас ахметов выплывет. Конкурентов прибрали
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09.06.2021 15:30
+7
Долго думал, прохфессор? Особенно когда выбирал это зеленое убожество в 2019 году.
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09.06.2021 16:16
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Пришли инвест няни

Крупнейшие банки остановили финансирование проектов "зеленой" энергетики из-за действий Кабмина - УВЭА - Цензор.НЕТ 1581
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09.06.2021 15:28 Відповісти
Почему среди любителей банды соевых мародеров, нет умных людей которые бы знали что инвестиции не могут быть отрицательными, это уже отток капитала. Но таким любителям хоть кол на голове чеши, все равно соевую методичку чешут.
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09.06.2021 15:58 Відповісти
Долго думал, прохфессор? Особенно когда выбирал это зеленое убожество в 2019 году.
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09.06.2021 16:16 Відповісти
мышаня, про это и идет речь - прогнозируемые инвестиции не пришли, а те, которые пришли - забрали. иди закончи хотя бы трускавецкие курсы управления государством
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09.06.2021 16:17 Відповісти
"соевых мародеров" Когда деньги в ВСУ вернёте, зебилы?
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09.06.2021 16:21 Відповісти
Это не инвестиции... Это грабеж Народа Украины... Платим мы им повышением тарифов. Пусть продают свою зеленную енергию по цене газотурбинных... Если не хотят пусть сами пользуются ... Все остальное от лукавого
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09.06.2021 15:59 Відповісти
Мы сейчас платим за рекет экономики и энергетики Беней и Ахметкой на пару и к "зеленой" энергетике это имеет минимальное отношение.
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09.06.2021 16:19 Відповісти
Конские выплаты зеленой энергетике мало имеют отношение к зеленой энергетике
Шедевр твоей мысли
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09.06.2021 16:58 Відповісти
Ага. Почти.
Олигархам - вдвое дешевле. Энергоатом потерял 65 млн грн за неделю на продажах Коломойскому и Ахметову
https://biz.nv.ua/markets/energoatom-v-minuse-ahmetov-i-kolomoyskiy-kupili-***************-na-40-deshevle-rynka-50124438.html
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09.06.2021 17:13 Відповісти
В мае средневзвешеные суточные цены доходили до 24 копеек, ночная электроэнергия уже третий месяц меньше 65 копеек
Ты посмотри какие цены на ночную электроэнергию на рынке
У меня на работе три рудое омические печи точно такие как у бени на ферросплавах,
Кроме ночи их теперь и с 10 до 16 часов дня включают на полную мощность в связи с дешевой электроэнергией на рынке, такого за 25 лет не было чтобы диспетчер днём предлагал увеличить мощность потребления, несбалансы в энергосистеме огромные
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09.06.2021 17:46 Відповісти
Несбалансы огромные. А сколько сейчас стоит "золотой" энергетический уголек? Систему разбалансировали в хлам. Зря что-ли Ахметка ставил своих менеджеров во главе правительства и Минэнерго? Или Беня во главе комитетов Рады? Все их хотели нужно компенсировать с чьего-то кармана. Угадаешь с чьего?

Окружение Коломойского "заработало" на Центрэнерго 370 млн грн при перепродаже угля,
https://censor.net/ru/photo_news/3257916/okrujenie_kolomoyiskogo_zarabotalo_na_tsentrenergo_370_mln_grn_pri_pereprodaje_uglya_smi_video
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09.06.2021 17:58 Відповісти
Спасибо Порошенко за изменение в Закон о зеленой энергетике и продление его до 2030 года что теперь те «инвесторы» выгребают с Украины деньги лопатой
Только за 2020 им было выплачено 1,8 млр. дол за зеленую электроэнергию эти деньги они вывели и получился отрицательный результат по инвестициям
До 2030 года тем инвесторам будет выплачено Народом Украины 25 млр
. дол. которые они выведут с Украины, не хилый бизнес им Петя сделал, 5 лярдов вложили а заберут за 10 лет 25 лярдов
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09.06.2021 16:43 Відповісти
Президент Петр Порошенко 18 мая подписал Закон № 2712-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (проект №8449-д), который принят ВР 25 апреля.
С 1 января 2020 субъекты хозяйствования в сфере возобновляемой энергетики смогут получать поддержку исключительно при участии в аукционе по распределению квоты.
Также в 2020 году снизят уровень "зеленого" тарифа для солнечных электростанций на 25% с последующим уменьшением еще на 2,5% ежегодно в течение 3 лет и для ветровых электростанций - на 10% с последующим уменьшением еще на 1,5% ежегодно в течение 3 лет.
Предполагается, что существующая система поддержки "зелеными" тарифами будет действовать до 2030 года и будет распространяться, в частности, на производителей, которым уже ранее установлен "зеленый" тариф, и субъектов хозяйствования, которые до 1 января 2020 построят и введут в эксплуатацию объекты электроэнергетики.
Кроме того, народные депутаты ввели условие получения "зеленого" тарифа для солнечных электростанций мощностью до 50 кВт - расположение их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях. То есть домашние станции нельзя будет размещать на земле.

Действительно спасибо, что снизил тарифы, принятые еще при Яныке. А чего же в июле 2020 года в новой редакции закона все не отменили?
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09.06.2021 17:20 Відповісти
Только ты не прочитал в том Законе что подавшие заявку на строила тут зеленой генерации до 1 января 2020 могут подключить те мощности по старым условиям до 2024 года
До 1 января 2020 было подано заявок по старому без аукционного конкурса тарифу на 14,5 ГВт
Так что ещё в резерве у тех инвесторов по драконовскому тарифу ещё наверное 10-12 ГВт на подключение
Те положения про аукционыпростое замыливать грабежа Украины
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09.06.2021 17:34 Відповісти
Ну и чего тогда не отменили этот "грабеж" в законе 2020 года?
Сейчас нас больше грабят продавая уголь для ТЭС втридорога, и закупая энергию ниже себестоимости. И замещая дешевую энергию АЭС энергией Ахметкиных ТЭС.
Вот графическое отображение кризиса

Найбільші банки зупинили фінансування проектів "зеленої" енергетики через дії Кабміну, – УВЕА - Цензор.НЕТ 8426
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09.06.2021 17:41 Відповісти
А чому б тобі графік кредитів наприклад від мвф не привести ?
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09.06.2021 17:51 Відповісти
счас ахметов выплывет. Конкурентов прибрали
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09.06.2021 15:30 Відповісти
Это феэрично, шедеврально.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ банки выдают кредит частным фирмам, которые за эти деньги строят ненужную "штуку", затем за эту лабуду получают денежку от государства, за эти деньги платят кредит и немного себе на икорочку. В эпилоге частная фирма не имея ничего получает имущество не вложив ни цента.
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09.06.2021 15:31 Відповісти
со времен кучманоидной прихватизации и эта гнида предсказы
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09.06.2021 15:47 Відповісти
Это феэрично, шедеврально.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ банки финансируют закупки эл. энергии у агрессора, косвенно спонсируя терроризм и гробя Украинскую энергетику. Интересно, сколько Зе и камарилья вынули денежек за эту лабуду из государства, отсыпав немного зебуинам на икорочку?
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09.06.2021 16:32 Відповісти
Нинешний кабмин це філія ахметовского дтека.
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09.06.2021 15:35 Відповісти
" .... В феврале 2020 года в Финляндии впервые были зафиксированы отрицательные цены на электроэнергию: с полуночи и до 4 часов утра по местному времени 10 февраля цены опустились до «минус 10», а затем - до «минус 20» центов за мегаватт-час. Падение цен ниже нуля в ту же ночь было зафиксировано в Дании, а, например, в Германии и Великобритании такое случалось уже несколько раз за эту зиму. Как это?..."

"....Ветряки Шотландии генерируют 200% необходимого электричества. Ещё одна новость пришла из Шотландии, где бурно развивается ветроэнергетика. В первой половине 2019 года ветряные электростанции Шотландии https://www.wwf.org.uk/updates/scotlands-wind-could-power-every-home-across-scotland-and-north-england cгенерировали достаточно энергии , чтобы полностью закрыть потребности страны. Дважды.

В частности, с января по июнь турбины произвели 9,8 миллиона мегаватт-часов электроэнергии. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 4,47 миллиона домов. Всего в Шотландии около 2,6 миллиона домохозяйств, так что на самом деле потребности в электроэнергии не такие большие...."
......
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09.06.2021 15:41 Відповісти
"... Не стала исключением и Германия, где перепроизводство на ветровых установках привело к снижению цен на электричество ниже нуля. Отрицательная цена электроэнергии не продержится долго, и ожидается, что на этой неделе цены на ресурс пойдут в рост в большинстве стран Европы..."

"... В ряде европейских стран 13 апреля цены на электроэнергию стали отрицательными, https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/13/659286/ сообщает ЭП со ссылкой на данные европейской энергетической биржи https://www.nordpoolgroup.com/maps/#/nordic Nord Pool (объединяет 13 рынков в Европе, преимущественно в северной части) и венгерской энергетической биржи https://hupx.hu/en/about-us/company-info HUPH по ценам на сутки вперед.

Среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии 13 апреля будет отрицательной.Отрицательные цены на 13 апреля установлены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней...."
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09.06.2021 15:49 Відповісти
Зайшов на норд пул. Мінімальна ціна 51 цент за кіловат. Навіщо розганяти фейки?
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09.06.2021 16:48 Відповісти
В Германии и других странах ЕС государства доплачиваю за каждый кВт.час электроэнергии
Если доплата становит 8 центов то даже при продаже ха -4 цента на энергорынке, производитель той зеленой электроэнергий будет иметь все равно 4 цента за проданную электроэнергию
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09.06.2021 16:51 Відповісти
Тобто, поставщики електроенергії ще й доплачують споживачам? Круто!
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09.06.2021 20:44 Відповісти
Нужно сказать спасибо банде соевых мародеров, что в Украине "зеленое" электричество стоит дороже обычного раза в три четыре.
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09.06.2021 16:00 Відповісти
Вранье. Средняя стоимость "зеленки" сейчас соизмерима стоимости ТЭС и ТЭЦ. Это раз. Во вторых закон и тарифы были установлены еще при Яныке. Это два. И последние тарифы установлены Зелей и его слугами в 2020 году. Это три.
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09.06.2021 16:12 Відповісти
ТЭС и ТЭЦ продают электроэнергию по 4-5 евроцента а не по 12 как зелёная генерация
посмотри средневзвешеные цены на энергорынка прежде чем чепуху нести свою
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09.06.2021 16:46 Відповісти
Сейчас средняя стоимость энергии, которую продает Ахметка, около 2.2 грн. В упор не вижу здесь 4-5 евроцентов. И зеленка в среднем 3.6 грн, И их не сравнить с энергией АЭС.
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09.06.2021 17:08 Відповісти
https://www.oree.com.ua/index.php/pricectr
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09.06.2021 17:51 Відповісти
Это не о чем. Это сведенный в кучу рынок.
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09.06.2021 18:00 Відповісти
это и есть показатель цен на рынке, вот средневзыешенные цены за сутки
https://www.oree.com.ua/index.php/indexes

и то что в январе вы визжали что дешево в Энергоатоме Беня закупил 14 млр.кВт*час по среднесуточной цене 1,35 оказалось что цены на рынке такие же
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10.06.2021 07:46 Відповісти
Да неужели? Вообще-то Беня купил всю по 0.65, а не по 1.35. Как говорят в Одессе -- это две большие разницы
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10.06.2021 10:21 Відповісти
по 0,65 то был ночной тариф
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10.06.2021 10:28 Відповісти
Ночной тариф тогда был 0.85-0.9. И Беня купил абсолютно все по такому "ночному" тарифу. 0.65
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10.06.2021 11:35 Відповісти
а ты пойди на базар и попробуй купить кило мяса по оптовой цене производителя
Беня покупал эл.энергию у производителя напрямую а рынок сутки на перед это уже рынок перекупщиков.
Заводы Бени в Никополе питаются напрямую от Запорожской АЭС по двум ЛЭП 330 кВ и одной ЛЭП 330 кВ от Днепрогеса
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10.06.2021 13:29 Відповісти
Ага, на этом же рынке в тоже самое время остальные смогли купить оптом именно по 0.85-0.9
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10.06.2021 14:13 Відповісти
смогли, ЗТМК всю зиму закупал ночную эл.энергию и по 1 грн, и по 80 коп
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11.06.2021 09:26 Відповісти
Я бы разрешил Ахметке покупать энергию только по цене, которую выставляют его ТЭС и ТЭЦ плюс диспетчеризация и транспортировка. А Бене пропорционально стоимости "его" уголька.
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09.06.2021 18:05 Відповісти
дурко, а почему раньше денег в Украине хватало на покрытие затрат на зеленую энергетику, а при зелохе - нет? смотри, сильно мозгами не тужся, а то все вытечет...
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09.06.2021 16:20 Відповісти
А з якого року тягнуться борги держави перед "інвесторами" за ту зелену енергетику?
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09.06.2021 20:46 Відповісти
коли встановлювали тарифи, то все було економічно обґрунтовано. а потім прийшли зелохі з трускавецькою освітою в управлінні державою...
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11.06.2021 16:45 Відповісти
Ще раз: з якого року тягнуться борги держави перед "інвесторами" за ту зелену енергетику? Дай конкретну відповідь на це просте запитання.
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11.06.2021 23:17 Відповісти
Федя, перелогінся. Чи ти вже від когось ховаєшся?
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14.06.2021 12:37 Відповісти
Нужно сказать спасибо банде зелемойских мародеров, что в Украине "зеленое" электричество стало вдруг не выгодно. Не, ну понятно что Бес и другие ордловцы сами себя не профинансируют, надо помочь через закупки в параше
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09.06.2021 16:35 Відповісти
А скотч таки забористая штука
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09.06.2021 16:37 Відповісти
Всю зеленую энергетику нужно вымести из Украины, вместе с хотелками ахметова и прочих барыг!
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09.06.2021 15:42 Відповісти
Да, все нафиг, и с лучиной в руках занимать места в пещерах.
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09.06.2021 15:55 Відповісти
Треба забрати доплати і зобов'язання держави в них все викупити, а далі якщо зелена енергетика зможе бути конкурентною на ринку ну то ласкаво просимо.
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09.06.2021 16:14 Відповісти
Действительно, ведь можно закупить в параше
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09.06.2021 16:36 Відповісти
А парашным газом не в за..ло пользоваться?
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10.06.2021 17:57 Відповісти
А что? Зебилы уже и газ в параше закупают? Не удивлён
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10.06.2021 23:26 Відповісти
Нужно было вообще не финансировать эту афёру столетия под названием "зеленая энергетика".
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09.06.2021 15:57 Відповісти
Не, не лучина, а солнечный зайчик с зарплатой.
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09.06.2021 15:59 Відповісти
" .... Биржевые цены на электроэнергию в ночь на понедельник в странах Балтии и Северных странах стали отрицательными. Из-за большого объема доступной ветряной энергии впервые ушел в минус и системный тариф на бирже Nord Pool.

Поскольку цены на электроэнергию были отрицательными как в странах Балтии, так и в Скандинавии, отрицательным оказался и системный тариф Nord Pool, рассчитываемый как среднее значение этих цен.
"Основной причиной этого был сильный ветер. Во всех Северных странах цены были отрицательными, даже системный тариф впервые в истории был отрицательным", - сказала ERR региональный менеджер Nord Pool по странам Балтии Ингрид Арус...."
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09.06.2021 16:14 Відповісти
Ура!
"Мы обратились к четырем банкам - Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Приват, и все нам ответили, что они останавливают финансирование, пока не будет урегулирована ситуация на рынке электрической энергии", - сказал Конеченков во время пресс-конференции "Меморандум, который не собирались выполнять ".

Высасывание денег прекращено.
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09.06.2021 16:34 Відповісти
Так Меморандумы никого ни о. чем не обязывают к выполнению, только к выражению о забочености
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09.06.2021 16:56 Відповісти
Ура!
Финансирование энергобезопасности прекращено.
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09.06.2021 17:23 Відповісти
Повторю запитання: поставщики електроенергії доплачують споживачам?
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09.06.2021 20:48 Відповісти
МО-ЛОД-ЦЫ !!!
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09.06.2021 16:28 Відповісти
МО-ЛОД-ЦЫ !!! Наконец эл. энергия из параши вне конкуренции!!!
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09.06.2021 17:25 Відповісти
Мой идиот, а ты готов платить Ахметову за ветряки из СВОЕГО кармана?
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09.06.2021 17:29 Відповісти
Нет конечно. Я, как и вы, готов платить Путину
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09.06.2021 17:33 Відповісти
В смысле платить Путину за закрытие украинских АЭС под видом борьбы за зилёную энергетику? Это твой выбор.
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09.06.2021 18:47 Відповісти
С приходом Зе, под видом борьбы с зилёной энергетикой, получили убыточные АЭС. Мне конечно логику зебуинов не понять, но раз нариду нравится спонсировать убийц украинцев, закупая эл. энергию в параше, то хто я такой чтоб им мешать. Это их выбор
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09.06.2021 20:22 Відповісти
Нда... Вот к чему приводит такое больше содержание хлорофила в коре головного мозга!
Каким это образом "под видом борьбы с зилёной энергетикой, получили убыточные АЭС" ?
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10.06.2021 09:36 Відповісти
"Каким это образом "под видом борьбы с зилёной энергетикой, получили убыточные АЭС" " - вот и мне не понятно, как зебуины связали убыточность АЭС и зелёную энергетику Но это особенности интеллекта избирателей Зе.
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10.06.2021 11:33 Відповісти
Так ты сейчас платишь и Бене и Ахметке втридорога за дико подорожавший уголек для ТЭС и ТЭЦ. И за компенсацию их предприятиям энергии ниже себестоимости. Тема "зеленки" -- обычное информ прикрытие операции грабежа.
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09.06.2021 17:50 Відповісти
Иди ка, дружочек, в свою зилёную жопу и поищи там Клюева.
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09.06.2021 18:48 Відповісти
Высралось, недолуге? С облегченьицем. Полегчало? Только скажи, тело, кто в этой пропорции добавляет большую часть стоимости энергии?

( 40*0.12 + 50*2.2 + 10*3.6 ) / 100 = 1,508
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09.06.2021 20:07 Відповісти
Нашёл Клюева? Молодец! А теперь спроси у него, КТО платит "компенсацию" за зилёное электричество.
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10.06.2021 09:34 Відповісти
Ага, понятно. Ответить телу религия не позволяет.. Гадь дальше.
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10.06.2021 10:24 Відповісти
Ладно, повторю: КТО платит "компенсацию" за зилёное электричество?
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10.06.2021 12:18 Відповісти
Ответь сначала кто в этой пропорции добавляет большую часть стоимости энергии?
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10.06.2021 12:35 Відповісти
Отвечаю - откуда я знаю?
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10.06.2021 16:43 Відповісти
А зачем тогда гадишь, если не знаешь? "...Иди ка, дружочек, в свою зилёную жопу...". Счастливой дороги.
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10.06.2021 17:22 Відповісти
Это - ответ на твою глубокую мысль " Тема "зеленки" -- обычное информ прикрытие операции грабежа." Понятно?
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10.06.2021 17:30 Відповісти
А чем недоволен тогда, если ты не знаешь? Сначала узнай, а потом уже порти воздух. Понятно?
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10.06.2021 17:32 Відповісти
А ты, значица, ЗНАЕШЬ. И точка. А все остальные, кто Бигуса не читал, только портят воздух. Прелестная позиция!
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10.06.2021 18:00 Відповісти
 
 