Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан
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Нардеп Сергей Тарута мог пойти на сделку со следствием в России, поддержав обвинение своего бизнес-партнера по "Индустриальному Союзу Донбасса" Олега Мкртчана и дав на него показания следственным органам РФ во время войны, считает Эдуард Мкртчан, сын совладельца "ИСД".
Возможно, именно эта сделка с оккупантами позволяла украинскому парламентарию чувствовать себя спокойно в стране-агрессоре. Как известно, Олег Мкртчан и Сергей Тарута были совладельцами корпорации. Но Мкртчан попал в разработку Следкома РФ и был осужден якобы за финансовые нарушения при продаже ИСД российскому ВЭБу. А вот Тарута не только избежал такого внимания, но и, будучи госслужащим Украины, давал в РФ показания российским следователям.
- В судебном процессе над моим отцом Сергей Алексеевич Тарута выступил на стороне обвинения и обвинил моего отца во всех бедах ИСД. Хотя Тарута был и остается таким же миноритарным акционером, как и мой отец. Он прекрасно знал, что все решения принимались коллегиально. Возникает предположение, что Сергей Алексеевич Тарута пошел на сделку со следствием и поддержал обвинение против своего бизнес-партнера – моего отца, - заявил Эдуард Мкртчан в интервью "РБК-Украина".
Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань". Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна. Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".
"Тарута всем СМИ заявляет, что не знал, что въехал на территорию РФ. Так я хочу напомнить, что расстояние между аэропортом Минска и рестораном "Тихая гавань" в Смоленской области свыше 300 километров. Как Сергей Алексеевич не заметил пограничный пункт, который уже в 2017 году был установлен, СМС-сообщения о том, что он заехал на территорию Российской Федерации, флаги?", - задает риторический вопрос Эдуард Мкртчан.
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"Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань".
Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна.
Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".
Источник: https://censor.net/ru/n3270390
Докторська буде на тему : собівартість валіз в яких *****-КУМ возив Пєтіну готівку до ватажків Лугандона .
Тим більше , що крім Ізраїлю в Гази нема інших джерел а ні водопостачання , а ні електрики й перекриття їх означав би гуманітарну катастрофу .
А в Ізраїлі є консенсус хоча б в тому питанні , що Хамас обирали дегенерати , але й дегенерати мають право на життя й оптимальна формула війни з ворогом це мінімізація втрат мирного населення як у себе так й в стані ворога . Цим й відрізняється цивілізація від дикунів . Але всі рішення про постачання електрики й води проводяться легально й в Ізраїлі готівка тільки у бариг грасом користуєтся попитом .
Ізраїльтос навіть в США й ЕС їздить з 50-100 баксами в кішені й п"ять кредитних карток ...
Ізраїль давно міг поставити умову пуйловським терористам, щоб вони до певного часу побудували свої енергогенеруючі об'єкти. Нехай би пуйло їм допоміг.
Але ж ні, ведуть торгівлю на крові і пхають носа в Україну з воплями про торгівлю на крові.
=Ваня пише дісертацію на тему , в яку дупу "ціловав й обнімав" =
Там куди не цілуй, скрізь дупа.
Тим гомеричнійше , вже після плівок Бігуса де очевдно , що володарь ліпіцького шоколаду передавав паханам Лугандона готівку валізами ... та йще через "послуги" ********* !
Крім гавкати на дітсадковому рівні Гарік щось інше вміє ?!
То що воно з Росії це очевидно , бо не розуміє таку очевидність, що в Менську допросити на офіційному рівні будь кого зручніше , ніж в ресторації якогось прикордонного Мухосранська .