Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан

Нардеп Сергей Тарута мог пойти на сделку со следствием в России, поддержав обвинение своего бизнес-партнера по "Индустриальному Союзу Донбасса" Олега Мкртчана и дав на него показания следственным органам РФ во время войны, считает Эдуард Мкртчан, сын совладельца "ИСД".

Возможно, именно эта сделка с оккупантами позволяла украинскому парламентарию чувствовать себя спокойно в стране-агрессоре. Как известно, Олег Мкртчан и Сергей Тарута были совладельцами корпорации. Но Мкртчан попал в разработку Следкома РФ и был осужден якобы за финансовые нарушения при продаже ИСД российскому ВЭБу. А вот Тарута не только избежал такого внимания, но и, будучи госслужащим Украины, давал в РФ показания российским следователям.

- В судебном процессе над моим отцом Сергей Алексеевич Тарута выступил на стороне обвинения и обвинил моего отца во всех бедах ИСД. Хотя Тарута был и остается таким же миноритарным акционером, как и мой отец. Он прекрасно знал, что все решения принимались коллегиально. Возникает предположение, что Сергей Алексеевич Тарута пошел на сделку со следствием и поддержал обвинение против своего бизнес-партнера – моего отца, - заявил Эдуард Мкртчан в интервью "РБК-Украина".

Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань". Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна. Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".

"Тарута всем СМИ заявляет, что не знал, что въехал на территорию РФ. Так я хочу напомнить, что расстояние между аэропортом Минска и рестораном "Тихая гавань" в Смоленской области свыше 300 километров. Как Сергей Алексеевич не заметил пограничный пункт, который уже в 2017 году был установлен, СМС-сообщения о том, что он заехал на территорию Российской Федерации, флаги?", - задает риторический вопрос Эдуард Мкртчан.