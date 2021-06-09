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ИСД (28) россия (91360) Тарута (232)

Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан

Новости Цензор.НЕТ Общество

Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан

Нардеп Сергей Тарута мог пойти на сделку со следствием в России, поддержав обвинение своего бизнес-партнера по "Индустриальному Союзу Донбасса" Олега Мкртчана и дав на него показания следственным органам РФ во время войны, считает Эдуард Мкртчан, сын совладельца "ИСД".

Возможно, именно эта сделка с оккупантами позволяла украинскому парламентарию чувствовать себя спокойно в стране-агрессоре. Как известно, Олег Мкртчан и Сергей Тарута были совладельцами корпорации. Но Мкртчан попал в разработку Следкома РФ и был осужден якобы за финансовые нарушения при продаже ИСД российскому ВЭБу. А вот Тарута не только избежал такого внимания, но и, будучи госслужащим Украины, давал в РФ показания российским следователям.

- В судебном процессе над моим отцом Сергей Алексеевич Тарута выступил на стороне обвинения и обвинил моего отца во всех бедах ИСД. Хотя Тарута был и остается таким же миноритарным акционером, как и мой отец. Он прекрасно знал, что все решения принимались коллегиально. Возникает предположение, что Сергей Алексеевич Тарута пошел на сделку со следствием и поддержал обвинение против своего бизнес-партнера – моего отца, - заявил Эдуард Мкртчан в интервью "РБК-Украина".

Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань". Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна. Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".

"Тарута всем СМИ заявляет, что не знал, что въехал на территорию РФ. Так я хочу напомнить, что расстояние между аэропортом Минска и рестораном "Тихая гавань" в Смоленской области свыше 300 километров. Как Сергей Алексеевич не заметил пограничный пункт, который уже в 2017 году был установлен, СМС-сообщения о том, что он заехал на территорию Российской Федерации, флаги?", - задает риторический вопрос Эдуард Мкртчан.
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Топ комментарии
+11
Сергій Тарута - народний депутат від ВО «Батьківщина», обраний на парламентських виборах 2019 року.

"Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань".
Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна.
Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".

Источник: https://censor.net/ru/n3270390
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09.06.2021 15:39
+10
Тарута проститутка еще та. Остался должен миллиарды бюджету страны, но громче всех орал по зомбоящику про злых "барыг".
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09.06.2021 16:37
+6
Разборки обосравшихся недоолигархов в прямом эфире. Гайдук вовремя спетлял с этой вонючей эпопеи, да ещё и с деньгами Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 5922
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09.06.2021 15:40
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Сергій Тарута - народний депутат від ВО «Батьківщина», обраний на парламентських виборах 2019 року.

"Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань".
Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна.
Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".

Источник: https://censor.net/ru/n3270390
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09.06.2021 15:39 Ответить
Тарута проститутка еще та. Остался должен миллиарды бюджету страны, но громче всех орал по зомбоящику про злых "барыг".
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09.06.2021 16:37 Ответить
Много матькивщина дерьма в политику привела
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09.06.2021 18:45 Ответить
Это вообще антиукраинская партия *Матькивщина* бабки Жульки мегаграндаферистки с лозунгом *Бабло,бабло и еще раз бабло любой ценой*
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09.06.2021 19:42 Ответить
Удивляет до сих пор феномен стабильных 6-7 % голосов за эту бабцю, вероятно это влюбленные пердунцы-импотенты типа ифанасулимы ,наглухо отбитые фоткой вида сзади ,когда Вона требует ,чтобы Дональд немедленно вышел из туалета...
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09.06.2021 19:49 Ответить
Пауки в одной банке.
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09.06.2021 15:39 Ответить
Разборки обосравшихся недоолигархов в прямом эфире. Гайдук вовремя спетлял с этой вонючей эпопеи, да ещё и с деньгами Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 5922
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09.06.2021 15:40 Ответить
Хороши гуси! Они не шли на сделку со следствием в Армении и Израиле ? Небось везде наследили ?
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09.06.2021 15:46 Ответить
Вовремя предать ...
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09.06.2021 15:54 Ответить
Тільки штатні боти знають суть конфлікту. А мені це до спини двері.
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09.06.2021 15:55 Ответить
вообще-то это наша страна
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09.06.2021 16:59 Ответить
Ваша сРана - Северная Моржовия ,судя по твоим высерам тут
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09.06.2021 19:50 Ответить
ну почему боты! Там среди бывших акционеров, за словами таруты фигурирует также Дубина, в 2009 году Нафтогазом кэровал. А выгодоприобретатели -медведчук,бакай и .....
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09.06.2021 16:07 Ответить
Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 1358
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09.06.2021 16:08 Ответить
Ну тарута с рыжим гудком еще не отсидели за спонсирование дырявых в 2014-м.
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09.06.2021 16:18 Ответить
Где то, наш ванька-встанька цензорский, адвокат косатой наволочи? Тут такое, гады, наговаривают на "матькивщину".
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09.06.2021 16:23 Ответить
Ваня пише дісертацію на тему , в яку дупу "ціловав й обнімав" крімлівского гобліна колишній володарь ліпецького шоколаду й мармеладу .
Докторська буде на тему : собівартість валіз в яких *****-КУМ возив Пєтіну готівку до ватажків Лугандона .
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09.06.2021 16:36 Ответить
Так Медведчук і Порошенку кум.
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09.06.2021 16:49 Ответить
Про Нетаньяху, який постачає електроенергію та воду пуйловському ХАМАСУ, скільки докторських написано?
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09.06.2021 16:58 Ответить
Ви про якого Натаньяху ? Про майора спецназу , про підполковника (його брата) , або про батьку їх , що працював помічником Жаботинського ?!

Тим більше , що крім Ізраїлю в Гази нема інших джерел а ні водопостачання , а ні електрики й перекриття їх означав би гуманітарну катастрофу .
А в Ізраїлі є консенсус хоча б в тому питанні , що Хамас обирали дегенерати , але й дегенерати мають право на життя й оптимальна формула війни з ворогом це мінімізація втрат мирного населення як у себе так й в стані ворога . Цим й відрізняється цивілізація від дикунів . Але всі рішення про постачання електрики й води проводяться легально й в Ізраїлі готівка тільки у бариг грасом користуєтся попитом .
Ізраїльтос навіть в США й ЕС їздить з 50-100 баксами в кішені й п"ять кредитних карток ...
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09.06.2021 17:17 Ответить
Он воно що! Десятиліттями ХАМАС вбиває громадян Ізраїлю, але постачання їм води та електрики це хороший гешефт.

Ізраїль давно міг поставити умову пуйловським терористам, щоб вони до певного часу побудували свої енергогенеруючі об'єкти. Нехай би пуйло їм допоміг.
Але ж ні, ведуть торгівлю на крові і пхають носа в Україну з воплями про торгівлю на крові.
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09.06.2021 17:28 Ответить
Elvic Vic

=Ваня пише дісертацію на тему , в яку дупу "ціловав й обнімав" =

Там куди не цілуй, скрізь дупа.
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09.06.2021 20:37 Ответить
Визива гомеричний регіт збудження партії любителів ліпецького шоколаду ...

Тим гомеричнійше , вже після плівок Бігуса де очевдно , що володарь ліпіцького шоколаду передавав паханам Лугандона готівку валізами ... та йще через "послуги" ********* !
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09.06.2021 16:32 Ответить
Вот ты падлючее и лживое рашистское животное, на сви... начинается...
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09.06.2021 19:57 Ответить
Зразу очевидно що неінженер -- не требо рекламувати додатково своє невігластво й відсутність здорового глузду й інтелекту .
Крім гавкати на дітсадковому рівні Гарік щось інше вміє Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 1097 ?!
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09.06.2021 20:23 Ответить
сожрите друг друга Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 6199
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09.06.2021 17:01 Ответить
Гражданин россии Мкртчан, под следствием в росии, на канале "РосБизнесКонсалтинг" вещает странную теорию о том, что Тарута поехал в росиию чтобы пойти на сделку со следствием в россии, по делу 10 летней давности, чтобы комфортно чуствовать себя , там, в россии, куда он до того 3 года не ездил и потом никогда не ездил. Откуда это бред берется на "Цензоре"?
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09.06.2021 20:05 Ответить
Покази в ресторані це епогея цього річового поносу .
То що воно з Росії це очевидно , бо не розуміє таку очевидність, що в Менську допросити на офіційному рівні будь кого зручніше , ніж в ресторації якогось прикордонного Мухосранська .
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09.06.2021 20:29 Ответить
Тарута - хитрый, жестокий и жадный индивидуум.. Доброе лицо в очочках - маска..
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09.06.2021 21:02 Ответить
 
 