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ІСД (15) росія (47349) Тарута (53)

Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан

Нардеп Сергій Тарута міг піти на угоду зі слідством в Росії, підтримавши звинувачення свого бізнес-партнера по "Індустріальному Союзу Донбасу" Олега Мкртчана і давши на нього свідчення слідчим органам РФ під час війни, вважає Едуард Мкртчан, син співвласника "ІСД".

Можливо, саме ця угода з окупантами дозволяла українському парламентарію почуватися спокійно в країні-агресорі. Як відомо, Олег Мкртчан і Сергій Тарута були співвласниками корпорації. Але Мкртчан потрапив у розробку Слідкому РФ і був засуджений нібито за фінансові порушення під час продажу ІСД російському ЗЕБу. А ось Тарута не тільки уникнув такої уваги, але і, будучи держслужбовцем України, давав у РФ показання російським слідчим.

- У судовому процесі над моїм батьком Сергій Олексійович Тарута виступив на стороні обвинувачення і звинуватив мого батька у всіх бідах ІСД. Хоча Тарута був і залишається таким же міноритарним акціонером, як і мій батько. Він прекрасно знав, що всі рішення приймалися колегіально. Виникає припущення, що Сергій Олексійович Тарута пішов на угоду зі слідством і підтримав звинувачення проти свого бізнес-партнера - мого батька, - заявив Едуард Мкртчан в інтерв'ю "РБК-Україна".

Мкртчан-молодший також нагадав, що "в Англійському суді Тарута брехав про те, що давав свідчення в Республіці Білорусь. Насправді він давав свідчення в Смоленській області Російської Федерації, в ресторані "Тиха гавань". Суддя виявив брехню і назвав його незадовільним свідком. Це свого роду юридична назва для брехуна. Виходячи з протоколу, в 2018 році Сергій Олексійович Тарута був народним депутатом України і дав свідчення в Російській Федерації. Для цього він прилетів офіційно в Республіку Білорусь і таємно перетнув білорусько-російський кордон".

"Тарута всім ЗМІ заявляє, що не знав, що в'їхав на територію РФ. Та я хочу нагадати, що відстань між аеропортом Мінська і рестораном "Тиха гавань" у Смоленській області понад 300 кілометрів. Як Сергій Олексійович не помітив прикордонний пункт, який вже в 2017 року було встановлено, СМС-повідомлення про те, що він заїхав на територію Російської Федерації, прапори?", - ставить риторичне запитання Едуард Мкртчан.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Сергій Тарута - народний депутат від ВО «Батьківщина», обраний на парламентських виборах 2019 року.

"Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань".
Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна.
Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".

Источник: https://censor.net/ru/n3270390
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09.06.2021 15:39
+10
Тарута проститутка еще та. Остался должен миллиарды бюджету страны, но громче всех орал по зомбоящику про злых "барыг".
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09.06.2021 16:37
+6
Разборки обосравшихся недоолигархов в прямом эфире. Гайдук вовремя спетлял с этой вонючей эпопеи, да ещё и с деньгами Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 5922
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09.06.2021 15:40
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Сергій Тарута - народний депутат від ВО «Батьківщина», обраний на парламентських виборах 2019 року.

"Мкртчан-младший также напомнил, что "в Английском суде Тарута лгал о том, что давал показания в Республике Беларусь. На самом деле он давал показания в Смоленской области Российской Федерации, в ресторане "Тихая гавань".
Судья выявил ложь и назвал его неудовлетворительным свидетелем. Это своего рода юридическое название для лгуна.
Исходя из протокола, в 2018 году Сергей Алексеевич Тарута был народным депутатом Украины и дал показания в Российской Федерации. Для этого он прилетел официально в Республику Беларусь и тайно пересек белорусско-российскую границу".

Источник: https://censor.net/ru/n3270390
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09.06.2021 15:39 Відповісти
Тарута проститутка еще та. Остался должен миллиарды бюджету страны, но громче всех орал по зомбоящику про злых "барыг".
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09.06.2021 16:37 Відповісти
Много матькивщина дерьма в политику привела
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09.06.2021 18:45 Відповісти
Это вообще антиукраинская партия *Матькивщина* бабки Жульки мегаграндаферистки с лозунгом *Бабло,бабло и еще раз бабло любой ценой*
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09.06.2021 19:42 Відповісти
Удивляет до сих пор феномен стабильных 6-7 % голосов за эту бабцю, вероятно это влюбленные пердунцы-импотенты типа ифанасулимы ,наглухо отбитые фоткой вида сзади ,когда Вона требует ,чтобы Дональд немедленно вышел из туалета...
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09.06.2021 19:49 Відповісти
Пауки в одной банке.
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09.06.2021 15:39 Відповісти
Разборки обосравшихся недоолигархов в прямом эфире. Гайдук вовремя спетлял с этой вонючей эпопеи, да ещё и с деньгами Предполагаю, что Тарута пошел на сделку со следствием в России, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 5922
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09.06.2021 15:40 Відповісти
Хороши гуси! Они не шли на сделку со следствием в Армении и Израиле ? Небось везде наследили ?
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09.06.2021 15:46 Відповісти
Вовремя предать ...
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09.06.2021 15:54 Відповісти
Тільки штатні боти знають суть конфлікту. А мені це до спини двері.
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09.06.2021 15:55 Відповісти
вообще-то это наша страна
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09.06.2021 16:59 Відповісти
Ваша сРана - Северная Моржовия ,судя по твоим высерам тут
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09.06.2021 19:50 Відповісти
ну почему боты! Там среди бывших акционеров, за словами таруты фигурирует также Дубина, в 2009 году Нафтогазом кэровал. А выгодоприобретатели -медведчук,бакай и .....
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09.06.2021 16:07 Відповісти
Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 1358
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09.06.2021 16:08 Відповісти
Ну тарута с рыжим гудком еще не отсидели за спонсирование дырявых в 2014-м.
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09.06.2021 16:18 Відповісти
Где то, наш ванька-встанька цензорский, адвокат косатой наволочи? Тут такое, гады, наговаривают на "матькивщину".
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09.06.2021 16:23 Відповісти
Ваня пише дісертацію на тему , в яку дупу "ціловав й обнімав" крімлівского гобліна колишній володарь ліпецького шоколаду й мармеладу .
Докторська буде на тему : собівартість валіз в яких *****-КУМ возив Пєтіну готівку до ватажків Лугандона .
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09.06.2021 16:36 Відповісти
Так Медведчук і Порошенку кум.
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09.06.2021 16:49 Відповісти
Про Нетаньяху, який постачає електроенергію та воду пуйловському ХАМАСУ, скільки докторських написано?
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09.06.2021 16:58 Відповісти
Ви про якого Натаньяху ? Про майора спецназу , про підполковника (його брата) , або про батьку їх , що працював помічником Жаботинського ?!

Тим більше , що крім Ізраїлю в Гази нема інших джерел а ні водопостачання , а ні електрики й перекриття їх означав би гуманітарну катастрофу .
А в Ізраїлі є консенсус хоча б в тому питанні , що Хамас обирали дегенерати , але й дегенерати мають право на життя й оптимальна формула війни з ворогом це мінімізація втрат мирного населення як у себе так й в стані ворога . Цим й відрізняється цивілізація від дикунів . Але всі рішення про постачання електрики й води проводяться легально й в Ізраїлі готівка тільки у бариг грасом користуєтся попитом .
Ізраїльтос навіть в США й ЕС їздить з 50-100 баксами в кішені й п"ять кредитних карток ...
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09.06.2021 17:17 Відповісти
Он воно що! Десятиліттями ХАМАС вбиває громадян Ізраїлю, але постачання їм води та електрики це хороший гешефт.

Ізраїль давно міг поставити умову пуйловським терористам, щоб вони до певного часу побудували свої енергогенеруючі об'єкти. Нехай би пуйло їм допоміг.
Але ж ні, ведуть торгівлю на крові і пхають носа в Україну з воплями про торгівлю на крові.
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09.06.2021 17:28 Відповісти
Elvic Vic

=Ваня пише дісертацію на тему , в яку дупу "ціловав й обнімав" =

Там куди не цілуй, скрізь дупа.
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09.06.2021 20:37 Відповісти
Визива гомеричний регіт збудження партії любителів ліпецького шоколаду ...

Тим гомеричнійше , вже після плівок Бігуса де очевдно , що володарь ліпіцького шоколаду передавав паханам Лугандона готівку валізами ... та йще через "послуги" ********* !
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09.06.2021 16:32 Відповісти
Вот ты падлючее и лживое рашистское животное, на сви... начинается...
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09.06.2021 19:57 Відповісти
Зразу очевидно що неінженер -- не требо рекламувати додатково своє невігластво й відсутність здорового глузду й інтелекту .
Крім гавкати на дітсадковому рівні Гарік щось інше вміє Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 1097 ?!
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09.06.2021 20:23 Відповісти
сожрите друг друга Припускаю, що Тарута пішов на угоду зі слідством у Росії, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 6199
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09.06.2021 17:01 Відповісти
Гражданин россии Мкртчан, под следствием в росии, на канале "РосБизнесКонсалтинг" вещает странную теорию о том, что Тарута поехал в росиию чтобы пойти на сделку со следствием в россии, по делу 10 летней давности, чтобы комфортно чуствовать себя , там, в россии, куда он до того 3 года не ездил и потом никогда не ездил. Откуда это бред берется на "Цензоре"?
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09.06.2021 20:05 Відповісти
Покази в ресторані це епогея цього річового поносу .
То що воно з Росії це очевидно , бо не розуміє таку очевидність, що в Менську допросити на офіційному рівні будь кого зручніше , ніж в ресторації якогось прикордонного Мухосранська .
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09.06.2021 20:29 Відповісти
Тарута - хитрый, жестокий и жадный индивидуум.. Доброе лицо в очочках - маска..
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09.06.2021 21:02 Відповісти
 
 