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Новости Общество
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энергетика (2038) Шмыгаль Денис (2330)

Модернизация электросетей улучшит качество электроснабжения и будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

Модернизация электросетей улучшит качество электроснабжения и будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, - Шмыгаль

Обновление распределительных электросетей позволит улучшить качество электроснабжения, уменьшить потери электроэнергии и выбросы парниковых газов.


Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время круглого стола по вопросам энергетики в Украине, организованного Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) 3 июня.


"Модернизация распределительных сетей в Украине приведет к улучшению качества электроснабжения, уменьшению потерь в сетях и, как следствие, уменьшению выбросов парниковых газов. В прошлом году мы запустили механизм, который позволяет системно подойти к обновлению электрических сетей и упростить присоединение к ним", - заявил премьер-министр.


Шмыгаль отметил, что механизм увеличения инвестиций в распределительные сети уже запущен.
Премьер выразил уверенность, что в следующем отчете Индекса энергетического перехода ВЭФ Украина будет иметь более высокие позиции благодаря активному развитию smart grids, водородной экономики и систем накопления энергии.


Отметим, что smart grids - это технологии автоматизации и цифровизации, позволяющие в автоматическом режиме управлять электросетями, обеспечивая качественное функционирование энергосистемы. Это важно как для интеграции крупных объектов "зеленой" генерации, так и для малых бытовых солнечных электростанций - просьюмер.


Напомним, с 1 января 2021 в Украине введено стимулирующее тарифообразование (так называемое RAB-регулирование). Оно дало возможность увеличить размер инвестиций в 2021 году в распределительные сети в среднем на 30% по стране по сравнению с 2020 годом.
По оценке НКРЭКУ, благодаря стимулирующему тарифообразованию, уже через 13 лет удастся улучшить показатели качества европейского уровня: время отключения электроэнергии (SAIDI) сократится до 250 мин / год, а уровень потерь в электросетях - до 7,5%.
Ранее энергоексперт, председатель Общественного Союза "Умные Электросети Украины" Александр Визир отметил, что одной из ключевых задач RAB-регулирования является модернизация электросетей.
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Топ комментарии
+10
30 лет никто не модернизировал, а что сейчас произойдет? Может нужно поднять тариф в три раза? Обычно так по ушам трут, у нас все слишком дёшево))))
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09.06.2021 16:52
+8
Наконец-то освоили канал расходов, который проверить невозможно.
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09.06.2021 16:45
+4
ой...и кто этим займется? государство или таки собственники втюхивающие распределение и получающие за это денеюжку...
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09.06.2021 16:45
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Правила форума Совет форумчан
не бедное население Украины - сделает граждан счасливыми)))
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09.06.2021 16:42 Ответить
Наконец-то освоили канал расходов, который проверить невозможно.
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09.06.2021 16:45 Ответить
Почему нельзя? Получишь квитанцию за выброс парниковых газов и отдельно за их транспортировку...Делов-то...
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09.06.2021 16:52 Ответить
ой...и кто этим займется? государство или таки собственники втюхивающие распределение и получающие за это денеюжку...
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09.06.2021 16:45 Ответить
это хорошо, тарифы увеличим в 2 раза....
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09.06.2021 16:48 Ответить
за чей счёт банкет для частого собственника?
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09.06.2021 16:48 Ответить
Згідно рішень судів мережу побудував ахмет, хай і модернізує своїм приватним коштом, не з моєї кишені, мля
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09.06.2021 16:49 Ответить
Модернизация электросетей в договорах прихватизации прописана Модернизация электросетей улучшит качество электроснабжения и будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 323
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09.06.2021 16:52 Ответить
не нужно путать. то была просто реформа.
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09.06.2021 17:05 Ответить
30 лет никто не модернизировал, а что сейчас произойдет? Может нужно поднять тариф в три раза? Обычно так по ушам трут, у нас все слишком дёшево))))
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09.06.2021 16:52 Ответить
А це нас так плавно готують до появи додаткового тарифу за доставку електроенергії та амортизацію ліній електропередач.
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09.06.2021 18:56 Ответить
а куда пошли деньги до этого?
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09.06.2021 17:04 Ответить
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
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09.06.2021 18:47 Ответить
Когда руководят клоуны, то точно быть беде😁
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09.06.2021 19:02 Ответить
про що ви калякаєте...не тільки в багатьох селах. а навіть в невеликих містечках в домоволодіння місяцями заходить замість 220 вольт не 170 вольт. а 145-130....
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09.06.2021 19:44 Ответить
Значить тарифи таки будуть піднімати під соусом модернізації.
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09.06.2021 21:10 Ответить
вован с охметкой шмыгой поживляются
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09.06.2021 22:48 Ответить
 
 