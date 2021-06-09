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Модернізація електромереж покращить якість електропостачання та сприятиме зменшенню викидів парникових газів, – Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Модернізація електромереж покращить якість електропостачання та сприятиме зменшенню викидів парникових газів, – Шмигаль

Оновлення розподільчих електромереж дозволить покращити якість електропостачання, зменшити втрати електроенергії та викиди парникових газів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час круглого столу з питань енергетики в Україні, організованого Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) 3 червня.

"Модернізація розподільчих мереж в Україні призведе до покращення якості електропостачання, зменшення втрат у мережах та, як наслідок, зменшення викидів парникових газів. Минулого року ми запустили механізм, який дозволяє системно підійти до оновлення електричних мереж та спростити приєднання до них", — заявив прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що механізм збільшення інвестицій в розподільчі мережі уже запущений.

Прем’єр висловив упевненість, що в наступному звіті Індексу енергетичного переходу ВЕФ, Україна матиме вищі позиції завдяки активному розвитку smart grids, водневої економіки та систем накопичення енергії.

Зазначимо, що smart grids – це технології автоматизації та цифровізації, що дозволяють в автоматичному режимі управляти електромережами, забезпечуючи якісне функціонування енергосистеми. Це важливо як для інтеграції великих об’єктів "зеленої" генерації, так і для малих побутових сонячних електростанцій – просьюмерів.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року в Україні запроваджено стимулююче тарифоутворення (так зване RAB-регулювання). Воно дало можливість збільшити розмір інвестицій в 2021 році в розподільчі мережі в середньому на 30% по країні порівняно з 2020 роком. За оцінами НКРЕКП, завдяки стимулюючому тарифоутворенню, уже через 13 років вдасться покращити показники якості європейського рівня: час відключення електроенергії (SAIDI) скоротиться до 250 хв/рік, а рівень втрат в електромережах - до 7,5%.

Раніше, енергоексперт, голова Громадської Спілки "Розумні Електромережі України" Олександр Візір зазначив, що одним із ключових завдань RAB-регулювання є модернізація електромереж.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
30 лет никто не модернизировал, а что сейчас произойдет? Может нужно поднять тариф в три раза? Обычно так по ушам трут, у нас все слишком дёшево))))
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09.06.2021 16:52
+8
Наконец-то освоили канал расходов, который проверить невозможно.
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09.06.2021 16:45
+4
ой...и кто этим займется? государство или таки собственники втюхивающие распределение и получающие за это денеюжку...
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09.06.2021 16:45
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не бедное население Украины - сделает граждан счасливыми)))
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09.06.2021 16:42 Відповісти
Наконец-то освоили канал расходов, который проверить невозможно.
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09.06.2021 16:45 Відповісти
Почему нельзя? Получишь квитанцию за выброс парниковых газов и отдельно за их транспортировку...Делов-то...
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09.06.2021 16:52 Відповісти
ой...и кто этим займется? государство или таки собственники втюхивающие распределение и получающие за это денеюжку...
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09.06.2021 16:45 Відповісти
это хорошо, тарифы увеличим в 2 раза....
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09.06.2021 16:48 Відповісти
за чей счёт банкет для частого собственника?
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09.06.2021 16:48 Відповісти
Згідно рішень судів мережу побудував ахмет, хай і модернізує своїм приватним коштом, не з моєї кишені, мля
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09.06.2021 16:49 Відповісти
Модернизация электросетей в договорах прихватизации прописана Модернизация электросетей улучшит качество электроснабжения и будет способствовать уменьшению выбросов парниковых газов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 323
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09.06.2021 16:52 Відповісти
не нужно путать. то была просто реформа.
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09.06.2021 17:05 Відповісти
30 лет никто не модернизировал, а что сейчас произойдет? Может нужно поднять тариф в три раза? Обычно так по ушам трут, у нас все слишком дёшево))))
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09.06.2021 16:52 Відповісти
А це нас так плавно готують до появи додаткового тарифу за доставку електроенергії та амортизацію ліній електропередач.
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09.06.2021 18:56 Відповісти
а куда пошли деньги до этого?
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09.06.2021 17:04 Відповісти
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
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09.06.2021 18:47 Відповісти
Когда руководят клоуны, то точно быть беде😁
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09.06.2021 19:02 Відповісти
про що ви калякаєте...не тільки в багатьох селах. а навіть в невеликих містечках в домоволодіння місяцями заходить замість 220 вольт не 170 вольт. а 145-130....
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09.06.2021 19:44 Відповісти
Значить тарифи таки будуть піднімати під соусом модернізації.
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09.06.2021 21:10 Відповісти
вован с охметкой шмыгой поживляются
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09.06.2021 22:48 Відповісти
 
 