У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба

За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Госпогранслужбы.

"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что вакцины, относительно которых может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

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