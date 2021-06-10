У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба
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За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Госпогранслужбы.
"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе сообщили, что вакцины, относительно которых может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
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Будет решение ВОЗ, европейских регуляторов, тогда можно о чем-то говорить.
А пока ксивой о прививке фуфлыжным говном из рашки-говняшки можно только подтереться.
жесть, воно ще з колорадкою.
Несмотря на то, что европейские регуляторы еще не регистрировали российский препарат, в Сан-Марино все равно решили его использовать.
Сейчас в стране почти не осталось больных COVID-19. Пока отделения для пациентов с коронавирусом пусты, власть Сан-Марино решила начать кампанию по «вакцинному туризму».
Министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Аматы объявил, что кампания стартует с 17 мая. Приехать за прививкой смогут все желающие иностранцы, кроме граждан Италии, окружающей Сан-Марино со всех сторон."
Наши брюжжат желчью -только и всего
Посчитайте даже купив в начале вакцину по $100за дозу
Мы были бы выиграше процентов 300%
Умншились бы затраты на организацию больниц т.д.т.п.
Израиль посчитал деньги и срочно всех вакцинировал
И выиграли /мы снова /карантин карантин/
А так тупо зарабатывают деньги на беде