РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12076 посетителей онлайн
Новости Общество
5 783 54
вакцина (3810) Госпогранслужба (5430) россия (91364)

У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Общество

У вакцинированных

За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Госпогранслужбы.

"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ",  - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе сообщили, что вакцины, относительно которых может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эстония ввела электронные COVID-сертификаты

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
Препарат для парнокопытных,вообще никуда не пускать !
показать весь комментарий
10.06.2021 11:28
+8
баста вакцинований моргенштерном У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1951
показать весь комментарий
10.06.2021 11:36
+7
это безобразие . Украина не желает признавать вакционированными россиян привитых водой из под крана У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1994
показать весь комментарий
10.06.2021 11:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Препарат для парнокопытных,вообще никуда не пускать !
показать весь комментарий
10.06.2021 11:28 Ответить
Все депутаты и кабинет министров привились Спутником, сразу как только он появился.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:01 Ответить
это безобразие . Украина не желает признавать вакционированными россиян привитых водой из под крана У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1994
показать весь комментарий
10.06.2021 11:29 Ответить
Апрель: Европейские туроператоры планируют организовать "прививочные туры" в Россию, узнала DW. Из-за нехватки вакцины от COVID-19 в европейских странах многим гражданам государств ЕС придется ждать своей очереди на укол как минимум до осени. Такое положение дает преимущество России, где вакцины хватает, но она не пользуется большим спросом у населения.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:50 Ответить
развод лохов, фуфломицин из обосРашки в нормальных странах нигде не признан.
Будет решение ВОЗ, европейских регуляторов, тогда можно о чем-то говорить.

А пока ксивой о прививке фуфлыжным говном из рашки-говняшки можно только подтереться.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:26 Ответить
ну як видно, носіям скрєпи це не мішає.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:36 Ответить
болт, а тобі нічого не заважає, а тільки "мішає"
показать весь комментарий
10.06.2021 13:27 Ответить
тебе лише це хвилює? а ще закон про мову перечитать слабо? а там написано, що говірки і діалектизми регіональні захищені законом. номер парагрфу знайдеш сам, бо видно. що ти завумний.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:35 Ответить
не ховай свій суржик за говірки і діалектизми
показать весь комментарий
10.06.2021 13:43 Ответить
і він теж захищений.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:59 Ответить
Российским эмигрантам - бесплатно, иностранцам - 3000 евро
показать весь комментарий
10.06.2021 11:51 Ответить
Вакцинированным скотомицином-вэ запретить пролёт над территорией Украины У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 956 Пущай через Беларусь... А шо - тудой тоже нельзя?
показать весь комментарий
10.06.2021 11:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XRkLU8FSIOc

жесть, воно ще з колорадкою.
показать весь комментарий
10.06.2021 14:26 Ответить
Ибо не й шастать
показать весь комментарий
10.06.2021 11:30 Ответить
У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1052

У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7144
показать весь комментарий
10.06.2021 11:32 Ответить
щось вони вже попринишкли зі своєю "пєрвой в мірє"
показать весь комментарий
10.06.2021 11:32 Ответить
да, мені одно хвасталося, що вакцину німці "вже колоть збираються", хоча німці лише з її сертифікацією почали і пара високопосадовців сказали, що у разі сертифікації вони її куплять. а кацапам вже почулось - все колять. а потім вийшов пшик і язики у сраку позтягували.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:47 Ответить
А кацапів же іншими вакцинами не щеплюють
показать весь комментарий
10.06.2021 11:33 Ответить
Зєлін корєш, кримнашист Баста чим вакцинований, що його пускають в Україну?
показать весь комментарий
10.06.2021 11:34 Ответить
баста вакцинований моргенштерном У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1951
показать весь комментарий
10.06.2021 11:36 Ответить
Кожаным шприцом. У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 144
показать весь комментарий
10.06.2021 11:37 Ответить
Цей непотріб також не внесений в список ВОЗ.)
показать весь комментарий
10.06.2021 11:38 Ответить
Може будет две недели карантин сидеть ?🤔😷
показать весь комментарий
10.06.2021 11:38 Ответить
Він має сидіти на мокшанських болотах, а не заробляти в Україні.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:39 Ответить
в Україні можна щось заробити ? Скажіть де.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:43 Ответить
Хтось же купляє квитки на його виступи.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:44 Ответить
На роботі!
показать весь комментарий
10.06.2021 12:20 Ответить
У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7521"
показать весь комментарий
10.06.2021 11:38 Ответить
ще раз спамящій дурень: ця інфа каже про те, що вкциновані спутніком дятли можуть в"їхати із Європи теж. коли мало у твоєму мізку когнитивних здібностей, то приходиться спамит. співчуваю.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:48 Ответить
так ви їх повинні пускати із іншими бумашками, з вимогами як для невакцинованих.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:39 Ответить
яке примітивнодумаюче спамить це? у кого мізків не вистачає побачити , що в"їзд росіян совсім не заборонений, а в"їхати вони можуть не показуючи вакцинацію. а за правилами, які діють для невакцинованих.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:44 Ответить
Вообще мозгами поехали, придурки.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:42 Ответить
хто саме? погранці?
показать весь комментарий
10.06.2021 12:01 Ответить
ветеринары Украины на вас вся надежда У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4369 на каждой таможне нужен кабинет осмотра рог и копыт кацапуса обыкновенного))
показать весь комментарий
10.06.2021 11:43 Ответить
У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9482 Погранцы -- наша последняя надежда. А то эти зе-ткаченки и прочая шваль позапускают сюда еще большую шваль кацапскую...
показать весь комментарий
10.06.2021 11:44 Ответить
Спутник "работает" уже 11600 впервые с марта вчера 10400
показать весь комментарий
10.06.2021 11:48 Ответить
Российкая фашня свободно катается по Украине, а особо удачливые сидят у вас в кабинетах. А вы про какойт о спутник. Лишь бы тереть что то.
показать весь комментарий
10.06.2021 11:56 Ответить
"Сан-Марино закупила российский препарат «Спутник V» и прививала граждан в основном ним.
Несмотря на то, что европейские регуляторы еще не регистрировали российский препарат, в Сан-Марино все равно решили его использовать.
Сейчас в стране почти не осталось больных COVID-19. Пока отделения для пациентов с коронавирусом пусты, власть Сан-Марино решила начать кампанию по «вакцинному туризму».
Министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Аматы объявил, что кампания стартует с 17 мая. Приехать за прививкой смогут все желающие иностранцы, кроме граждан Италии, окружающей Сан-Марино со всех сторон."
показать весь комментарий
10.06.2021 12:00 Ответить
Такое положение дает преимущество России, где вакцины хватает, но она не пользуется большим спросом у населения.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:05 Ответить
иностранцам можна навешать лбую лапшу.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:06 Ответить
Даже у ЗЕбанутой власти иногда появляются проблески ума. Правда, крайне редко.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:09 Ответить
Нажаль лаптєногіє можуть заїхати в Україну без вакцінації, по ПЛР тесту.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:10 Ответить
так саме вони можуть заїхати і не показуючи вакцинацію, а лише тест.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:39 Ответить
Європа не сертифікувала спутнік
показать весь комментарий
10.06.2021 12:38 Ответить
У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1589 У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2555
показать весь комментарий
10.06.2021 12:21 Ответить
У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8814
показать весь комментарий
10.06.2021 12:24 Ответить
если есть паспорт-с национальностью- кацап-вешать сразу
показать весь комментарий
10.06.2021 12:32 Ответить
как можно что брать от жопоруких
показать весь комментарий
10.06.2021 12:41 Ответить
Чудове рішення,СЛАВА УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
10.06.2021 15:00 Ответить
Они хоть воду вакцину сделали
Наши брюжжат желчью -только и всего
Посчитайте даже купив в начале вакцину по $100за дозу
Мы были бы выиграше процентов 300%
Умншились бы затраты на организацию больниц т.д.т.п.
Израиль посчитал деньги и срочно всех вакцинировал
И выиграли /мы снова /карантин карантин/
А так тупо зарабатывают деньги на беде
показать весь комментарий
10.06.2021 16:37 Ответить
Хоть одно дело понраеичники сделала правильно!! Эта фуфловакцина Спутник-У, ни В одной стране мира масссово никем кем не применяется , даже самими россиянами!!Потому , что это,. как сказал ПОРОШЕНКО "ГИМНО"" .А то что несколько стран купили по пару тясяч доз этой фуфловакцина -Спутник, так это нало понимать так - Что бы не обидеть ***** -Пуйла!! Пока нет сертификата из ЕС на Спутник -У, это фуфловакцинаГИМНО!! Недаром в России и особенно в знаменитой Москве на сегодня по 10-12 тысяч больных и под 400 трупов!! Прискорбно, но факт!!
показать весь комментарий
10.06.2021 17:29 Ответить
Кто же эти иносрацы? Ммм?
показать весь комментарий
10.06.2021 18:28 Ответить
 
 