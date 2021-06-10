У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба

За останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в'їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Наголошуємо, такий документ не дає права на в'їзд до України, оскільки ця вакцина не внесена до переліку ВООЗ", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що вакцини, щодо яких може бути розглянуто документ про отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19, мають бути внесені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

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