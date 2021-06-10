5 783 54
У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
За останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в'їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Наголошуємо, такий документ не дає права на в'їзд до України, оскільки ця вакцина не внесена до переліку ВООЗ", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі повідомили, що вакцини, щодо яких може бути розглянуто документ про отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19, мають бути внесені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.
Топ коментарі
+18 acse
показати весь коментар10.06.2021 11:28
+8 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.06.2021 11:36
+7 violator
показати весь коментар10.06.2021 11:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Будет решение ВОЗ, европейских регуляторов, тогда можно о чем-то говорить.
А пока ксивой о прививке фуфлыжным говном из рашки-говняшки можно только подтереться.
жесть, воно ще з колорадкою.
Несмотря на то, что европейские регуляторы еще не регистрировали российский препарат, в Сан-Марино все равно решили его использовать.
Сейчас в стране почти не осталось больных COVID-19. Пока отделения для пациентов с коронавирусом пусты, власть Сан-Марино решила начать кампанию по «вакцинному туризму».
Министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Аматы объявил, что кампания стартует с 17 мая. Приехать за прививкой смогут все желающие иностранцы, кроме граждан Италии, окружающей Сан-Марино со всех сторон."
Наши брюжжат желчью -только и всего
Посчитайте даже купив в начале вакцину по $100за дозу
Мы были бы выиграше процентов 300%
Умншились бы затраты на организацию больниц т.д.т.п.
Израиль посчитал деньги и срочно всех вакцинировал
И выиграли /мы снова /карантин карантин/
А так тупо зарабатывают деньги на беде