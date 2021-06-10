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У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У вакцинованих

За останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в'їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною "Спутник V".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Наголошуємо, такий документ не дає права на в'їзд до України, оскільки ця вакцина не внесена до переліку ВООЗ", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі повідомили, що вакцини, щодо яких може бути розглянуто документ про отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19, мають бути внесені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія запровадила електронні COVID-сертифікати

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Препарат для парнокопытных,вообще никуда не пускать !
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10.06.2021 11:28
+8
баста вакцинований моргенштерном У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1951
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10.06.2021 11:36
+7
это безобразие . Украина не желает признавать вакционированными россиян привитых водой из под крана У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1994
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10.06.2021 11:29
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Препарат для парнокопытных,вообще никуда не пускать !
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10.06.2021 11:28 Відповісти
Все депутаты и кабинет министров привились Спутником, сразу как только он появился.
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10.06.2021 13:01 Відповісти
это безобразие . Украина не желает признавать вакционированными россиян привитых водой из под крана У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1994
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10.06.2021 11:29 Відповісти
Апрель: Европейские туроператоры планируют организовать "прививочные туры" в Россию, узнала DW. Из-за нехватки вакцины от COVID-19 в европейских странах многим гражданам государств ЕС придется ждать своей очереди на укол как минимум до осени. Такое положение дает преимущество России, где вакцины хватает, но она не пользуется большим спросом у населения.
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10.06.2021 11:50 Відповісти
развод лохов, фуфломицин из обосРашки в нормальных странах нигде не признан.
Будет решение ВОЗ, европейских регуляторов, тогда можно о чем-то говорить.

А пока ксивой о прививке фуфлыжным говном из рашки-говняшки можно только подтереться.
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10.06.2021 12:26 Відповісти
ну як видно, носіям скрєпи це не мішає.
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10.06.2021 12:36 Відповісти
болт, а тобі нічого не заважає, а тільки "мішає"
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10.06.2021 13:27 Відповісти
тебе лише це хвилює? а ще закон про мову перечитать слабо? а там написано, що говірки і діалектизми регіональні захищені законом. номер парагрфу знайдеш сам, бо видно. що ти завумний.
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10.06.2021 13:35 Відповісти
не ховай свій суржик за говірки і діалектизми
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10.06.2021 13:43 Відповісти
і він теж захищений.
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10.06.2021 13:59 Відповісти
Российским эмигрантам - бесплатно, иностранцам - 3000 евро
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10.06.2021 11:51 Відповісти
Вакцинированным скотомицином-вэ запретить пролёт над территорией Украины У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 956 Пущай через Беларусь... А шо - тудой тоже нельзя?
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10.06.2021 11:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XRkLU8FSIOc

жесть, воно ще з колорадкою.
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10.06.2021 14:26 Відповісти
Ибо не й шастать
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10.06.2021 11:30 Відповісти
У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1052

У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7144
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10.06.2021 11:32 Відповісти
щось вони вже попринишкли зі своєю "пєрвой в мірє"
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10.06.2021 11:32 Відповісти
да, мені одно хвасталося, що вакцину німці "вже колоть збираються", хоча німці лише з її сертифікацією почали і пара високопосадовців сказали, що у разі сертифікації вони її куплять. а кацапам вже почулось - все колять. а потім вийшов пшик і язики у сраку позтягували.
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10.06.2021 11:47 Відповісти
А кацапів же іншими вакцинами не щеплюють
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10.06.2021 11:33 Відповісти
Зєлін корєш, кримнашист Баста чим вакцинований, що його пускають в Україну?
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10.06.2021 11:34 Відповісти
баста вакцинований моргенштерном У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1951
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10.06.2021 11:36 Відповісти
Кожаным шприцом. У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 144
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10.06.2021 11:37 Відповісти
Цей непотріб також не внесений в список ВОЗ.)
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10.06.2021 11:38 Відповісти
Може будет две недели карантин сидеть ?🤔😷
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10.06.2021 11:38 Відповісти
Він має сидіти на мокшанських болотах, а не заробляти в Україні.
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10.06.2021 11:39 Відповісти
в Україні можна щось заробити ? Скажіть де.
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10.06.2021 11:43 Відповісти
Хтось же купляє квитки на його виступи.
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10.06.2021 11:44 Відповісти
На роботі!
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10.06.2021 12:20 Відповісти
У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7521"
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10.06.2021 11:38 Відповісти
ще раз спамящій дурень: ця інфа каже про те, що вкциновані спутніком дятли можуть в"їхати із Європи теж. коли мало у твоєму мізку когнитивних здібностей, то приходиться спамит. співчуваю.
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10.06.2021 12:48 Відповісти
так ви їх повинні пускати із іншими бумашками, з вимогами як для невакцинованих.
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10.06.2021 11:39 Відповісти
яке примітивнодумаюче спамить це? у кого мізків не вистачає побачити , що в"їзд росіян совсім не заборонений, а в"їхати вони можуть не показуючи вакцинацію. а за правилами, які діють для невакцинованих.
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10.06.2021 12:44 Відповісти
Вообще мозгами поехали, придурки.
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10.06.2021 11:42 Відповісти
хто саме? погранці?
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10.06.2021 12:01 Відповісти
ветеринары Украины на вас вся надежда У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4369 на каждой таможне нужен кабинет осмотра рог и копыт кацапуса обыкновенного))
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10.06.2021 11:43 Відповісти
У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9482 Погранцы -- наша последняя надежда. А то эти зе-ткаченки и прочая шваль позапускают сюда еще большую шваль кацапскую...
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10.06.2021 11:44 Відповісти
Спутник "работает" уже 11600 впервые с марта вчера 10400
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10.06.2021 11:48 Відповісти
Российкая фашня свободно катается по Украине, а особо удачливые сидят у вас в кабинетах. А вы про какойт о спутник. Лишь бы тереть что то.
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10.06.2021 11:56 Відповісти
"Сан-Марино закупила российский препарат «Спутник V» и прививала граждан в основном ним.
Несмотря на то, что европейские регуляторы еще не регистрировали российский препарат, в Сан-Марино все равно решили его использовать.
Сейчас в стране почти не осталось больных COVID-19. Пока отделения для пациентов с коронавирусом пусты, власть Сан-Марино решила начать кампанию по «вакцинному туризму».
Министр туризма Сан-Марино Федерико Педини Аматы объявил, что кампания стартует с 17 мая. Приехать за прививкой смогут все желающие иностранцы, кроме граждан Италии, окружающей Сан-Марино со всех сторон."
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10.06.2021 12:00 Відповісти
Такое положение дает преимущество России, где вакцины хватает, но она не пользуется большим спросом у населения.
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10.06.2021 12:05 Відповісти
иностранцам можна навешать лбую лапшу.
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10.06.2021 12:06 Відповісти
Даже у ЗЕбанутой власти иногда появляются проблески ума. Правда, крайне редко.
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10.06.2021 12:09 Відповісти
Нажаль лаптєногіє можуть заїхати в Україну без вакцінації, по ПЛР тесту.
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10.06.2021 12:10 Відповісти
так саме вони можуть заїхати і не показуючи вакцинацію, а лише тест.
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10.06.2021 12:39 Відповісти
Європа не сертифікувала спутнік
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10.06.2021 12:38 Відповісти
У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1589 У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2555
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10.06.2021 12:21 Відповісти
У вакцинованих "Спутник V" немає права в'їзду до України, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8814
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10.06.2021 12:24 Відповісти
если есть паспорт-с национальностью- кацап-вешать сразу
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10.06.2021 12:32 Відповісти
как можно что брать от жопоруких
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10.06.2021 12:41 Відповісти
Чудове рішення,СЛАВА УКРАЇНІ-ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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10.06.2021 15:00 Відповісти
Они хоть воду вакцину сделали
Наши брюжжат желчью -только и всего
Посчитайте даже купив в начале вакцину по $100за дозу
Мы были бы выиграше процентов 300%
Умншились бы затраты на организацию больниц т.д.т.п.
Израиль посчитал деньги и срочно всех вакцинировал
И выиграли /мы снова /карантин карантин/
А так тупо зарабатывают деньги на беде
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10.06.2021 16:37 Відповісти
Хоть одно дело понраеичники сделала правильно!! Эта фуфловакцина Спутник-У, ни В одной стране мира масссово никем кем не применяется , даже самими россиянами!!Потому , что это,. как сказал ПОРОШЕНКО "ГИМНО"" .А то что несколько стран купили по пару тясяч доз этой фуфловакцина -Спутник, так это нало понимать так - Что бы не обидеть ***** -Пуйла!! Пока нет сертификата из ЕС на Спутник -У, это фуфловакцинаГИМНО!! Недаром в России и особенно в знаменитой Москве на сегодня по 10-12 тысяч больных и под 400 трупов!! Прискорбно, но факт!!
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10.06.2021 17:29 Відповісти
Кто же эти иносрацы? Ммм?
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10.06.2021 18:28 Відповісти
 
 