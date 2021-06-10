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Естонія запровадила електронні COVID-сертифікати

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Естонія запровадила електронні COVID-сертифікати

Загальноєвропейські електронні COVID-сертифікати з четверга запроваджуються в дію в Естонії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомило міністерство соціальних справ.

"Сертифікати відповідають загальноєвропейським стандартам і дозволяють оформляти свідоцтва не тільки про вакцинацію, а й про негативний тест на COVID-19 і перенесене захворювання", - йдеться в повідомленні.

Захищені від підробки посвідчення дозволять вільніше переміщатися в межах ЄС після того, як з 1 липня запрацює в повному обсязі система їх взаємного визнання.

"Проти COVID-19 частково або повністю вакциновані понад пів мільйона жителів Естонії (з 1,3 млн населення країни. - Ред.), і це число зростає на десятки тисяч щотижня. Серед нас понад 100 000 тих, хто перехворів на COVID-19. Нові посвідчення дадуть можливість спростити подорожі і зробити їх безпечнішими, а також брати участь у великих заходах в Естонії", - прокоментував міністр здоров'я і праці Танел Кийко.

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У міністерстві соціальних справ зазначили, що COVID-сертифікат не є паспортом або проїзним документом, а його наявність не є обов'язковою умовою перетину кордону. У той же час він допоможе забезпечити звільнення від діючих у країні призначення обмежень, в тому числі вимоги самоізоляції.

Автор: Анастасія Потіха
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Украинцам не нужны эти сертификаты, ведь во всем мире должны понимать, что у нас тут чемпионы по борьбе с коронавирусом!!!
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10.06.2021 11:06 Відповісти
Ты знаешь, без этой херни жилось хорошо и без нее тоже. Я не из тех краев, кому можно пи*ду в лапти обувать. А вы носитесь с этой книжицей и дальше как с Евангелием, упоротые.
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10.06.2021 11:28 Відповісти
В українській транскрипції міністра звуть Танель Кійк. Виправте, будь ласка.
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10.06.2021 13:14 Відповісти
 
 