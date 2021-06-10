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Україна звернулася до Німеччини щодо передачі надлишкової вакцини від COVID-19, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна звернулася до Німеччини щодо передачі надлишкової вакцини від COVID-19, - Кулеба

Україна просить уряд Німеччини розглянути питання передачі їй надлишкових вакцин від COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я звернувся до Гайко з проханням розглянути можливість збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передачі їх в Україну. Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні в середу.

Зі свого боку Маас вказав, що через європейський механізм захисту від катастроф Німеччина передасть Україні апарати штучного дихання і техніку.

"Ми є другим донором за кількістю вкладених коштів у систему Covax. Ми раді, що 20 млн доз вакцини ми зможемо передати, і будемо збільшувати цю цифру", - додав Маас.

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Топ коментарі
+5
Украина обратилась к Германии о передаче избыточной вакцины от COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6900
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09.06.2021 23:53
+4
Ковід фонд мєнтам на плюшкі,а самі бігають по світу клянчать вакцину.Докерувались телепні.
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10.06.2021 05:57
+2
Грозно попрошайничать еще одна фишка зелешоблы. Или это по-тупински: держать свой народ в заложниках?
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10.06.2021 06:20
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будут избыток вакцин германии продавать )) а то в "эпицентрах", таким спросом, как давече маски, чё-то не пользуется ))
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09.06.2021 23:37 Відповісти
вам не кажеться, що сьогодні єтой Германії забагато у новинах?
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09.06.2021 23:39 Відповісти
там по другому колу мають вже вакцинувати
які зайві вакцини? Украина обратилась к Германии о передаче избыточной вакцины от COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5511
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09.06.2021 23:50 Відповісти
Украина обратилась к Германии о передаче избыточной вакцины от COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6900
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09.06.2021 23:53 Відповісти
Да не особо тут в Германии есть "избыточные вакцины". Я стою на очереди на прививку уже более месяца. Пока ни слуху ни духу. Вакцин не хватает...
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09.06.2021 23:56 Відповісти
Так и есть. Не думаю, что до конца года будет что-то лишние. Тем более с этого месяца вакцинироваться можно всем.
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10.06.2021 00:02 Відповісти
Не пользуется Кулеба в Германии популярностью. Не того послали.
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10.06.2021 00:22 Відповісти
остался только Trabant_601_Mulhouse_FRA ...
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10.06.2021 00:51 Відповісти
Надеюсь в ультимативной форме? Зеленым по другому не пристало.
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10.06.2021 01:20 Відповісти
Грозно попрошайничать еще одна фишка зелешоблы. Или это по-тупински: держать свой народ в заложниках?
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10.06.2021 06:20 Відповісти
Не нп не, он, Зе готов поинять с любой стороны и в любой позе, как артист из немецких фильмов для взрослых. Или артистка? Да какая разница.
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10.06.2021 06:55 Відповісти
Ковід фонд мєнтам на плюшкі,а самі бігають по світу клянчать вакцину.Докерувались телепні.
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10.06.2021 05:57 Відповісти
Логика ублюдков ЗЕленой власти, - мы разворовываем бюджет и страну, а вы нам дайте бесплатно. Впрочем эта и логика 73% населения нашей страны.
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10.06.2021 07:05 Відповісти
Так кто же тогда мастер спорта по борьбе с вирусом?
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10.06.2021 07:24 Відповісти
Такий був план-розтринькати ковідні гроші, а потім клянчити у тих країн,хто потурбувався про своїх громадян .
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10.06.2021 07:41 Відповісти
Зелена побирушка і ролі акторки"німого кіно"... От обрали зелене нещастя ...
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10.06.2021 09:09 Відповісти
На коленях хоть обратилась? А то не дадут. 🤣
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10.06.2021 09:33 Відповісти
 
 