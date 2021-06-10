Україна звернулася до Німеччини щодо передачі надлишкової вакцини від COVID-19, - Кулеба

Україна просить уряд Німеччини розглянути питання передачі їй надлишкових вакцин від COVID-19.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я звернувся до Гайко з проханням розглянути можливість збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передачі їх в Україну. Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом у Берліні в середу.

Зі свого боку Маас вказав, що через європейський механізм захисту від катастроф Німеччина передасть Україні апарати штучного дихання і техніку.

"Ми є другим донором за кількістю вкладених коштів у систему Covax. Ми раді, що 20 млн доз вакцини ми зможемо передати, і будемо збільшувати цю цифру", - додав Маас.

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