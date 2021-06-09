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Украина обратилась к Германии о передаче избыточной вакцины от COVID-19, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина обратилась к Германии о передаче избыточной вакцины от COVID-19, - Кулеба

Украина просит правительство Германии рассмотреть вопрос передачи ей избыточных вакцин от COVID-19.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я обратился к Хайко с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества избыточных вакцин, которые имеет Германия, и передачи их в Украину. Я надеюсь, что правительство Германии учтет нашу просьбу, рассматривая этот вопрос", - сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом в Берлине в среду.

В свою очередь Маас указал, что через европейский механизм защиты от катастроф Германия передаст Украине аппараты искусственного дыхания и технику.

"Мы являемся вторым донором по количеству вложенных средств в систему Covax. Мы рады, что 20 млн доз вакцины мы сможем передать, и будем увеличивать эту цифру", - добавил Маас.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Украина обратилась к Германии о передаче избыточной вакцины от COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6900
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09.06.2021 23:53
+4
Ковід фонд мєнтам на плюшкі,а самі бігають по світу клянчать вакцину.Докерувались телепні.
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10.06.2021 05:57
+2
Грозно попрошайничать еще одна фишка зелешоблы. Или это по-тупински: держать свой народ в заложниках?
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10.06.2021 06:20
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будут избыток вакцин германии продавать )) а то в "эпицентрах", таким спросом, как давече маски, чё-то не пользуется ))
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09.06.2021 23:37 Ответить
вам не кажеться, що сьогодні єтой Германії забагато у новинах?
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09.06.2021 23:39 Ответить
там по другому колу мають вже вакцинувати
які зайві вакцини? Украина обратилась к Германии о передаче избыточной вакцины от COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5511
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09.06.2021 23:50 Ответить
Украина обратилась к Германии о передаче избыточной вакцины от COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6900
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09.06.2021 23:53 Ответить
Да не особо тут в Германии есть "избыточные вакцины". Я стою на очереди на прививку уже более месяца. Пока ни слуху ни духу. Вакцин не хватает...
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09.06.2021 23:56 Ответить
Так и есть. Не думаю, что до конца года будет что-то лишние. Тем более с этого месяца вакцинироваться можно всем.
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10.06.2021 00:02 Ответить
Не пользуется Кулеба в Германии популярностью. Не того послали.
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10.06.2021 00:22 Ответить
остался только Trabant_601_Mulhouse_FRA ...
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10.06.2021 00:51 Ответить
Надеюсь в ультимативной форме? Зеленым по другому не пристало.
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10.06.2021 01:20 Ответить
Грозно попрошайничать еще одна фишка зелешоблы. Или это по-тупински: держать свой народ в заложниках?
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10.06.2021 06:20 Ответить
Не нп не, он, Зе готов поинять с любой стороны и в любой позе, как артист из немецких фильмов для взрослых. Или артистка? Да какая разница.
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10.06.2021 06:55 Ответить
Ковід фонд мєнтам на плюшкі,а самі бігають по світу клянчать вакцину.Докерувались телепні.
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10.06.2021 05:57 Ответить
Логика ублюдков ЗЕленой власти, - мы разворовываем бюджет и страну, а вы нам дайте бесплатно. Впрочем эта и логика 73% населения нашей страны.
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10.06.2021 07:05 Ответить
Так кто же тогда мастер спорта по борьбе с вирусом?
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10.06.2021 07:24 Ответить
Такий був план-розтринькати ковідні гроші, а потім клянчити у тих країн,хто потурбувався про своїх громадян .
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10.06.2021 07:41 Ответить
Зелена побирушка і ролі акторки"німого кіно"... От обрали зелене нещастя ...
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10.06.2021 09:09 Ответить
На коленях хоть обратилась? А то не дадут. 🤣
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10.06.2021 09:33 Ответить
 
 