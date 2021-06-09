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Европарламент окончательно одобрил COVID-сертификаты ЕС

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Здоровье

Европарламент окончательно одобрил COVID-сертификаты ЕС

Депутаты Европарламента сегодня, 9 июня, завершили законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата для облегчения передвижения граждан по ЕС и способствования экономическому восстановлению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

На пленарном заседании большинством голосов был принят Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатам.

"Сертификат будет выдаваться национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащим QR-код. Документ удостоверяет, что человек был привит от COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции. На практике это будут три отдельных сертификата. Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделку", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что система будет применяться с 1 июля 2021 года и будет действовать в течение 12 месяцев. Сертификат будет предпосылкой свободного передвижения и не будет считаться проездным документом.

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Также отмечается, что:

- все страны-члены ЕС будут принимать сертификаты, подтверждающие вакцинацию, отрицательный результат теста или выздоровление от COVID-19;

- сертификаты должны способствовать свободному передвижению и постепенной отмене ограничений;

- документ будет применяться с 1 июля 2021 года и действовать в течение 12 месяцев.

- поощряется доступное тестирование: 100 миллионов евро ЕС выделяет на приобретение тестов.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Цей сертифікат-це якийсь нонсенс!
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09.06.2021 13:01
+1
ШТА?
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09.06.2021 13:35
+1
Значит, будем обходить Европу.
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09.06.2021 14:03
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Цей сертифікат-це якийсь нонсенс!
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09.06.2021 13:01 Ответить
Какой нонсенс,я уже имею сетификат и могу свободно перемещаться по Европе.Без тестов и прочей фигни.
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09.06.2021 13:17 Ответить
ШТА?
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09.06.2021 13:35 Ответить
разве сертификат? а не карточка вакцинированного?
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09.06.2021 13:47 Ответить
Сертификат,на польском и английском.Выдают в бумажной форме с 1 июня.Или в PDF в своем аккаунте на pacjent.gov.pl
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09.06.2021 14:20 Ответить
Да,получите сертификат сразу после щепленки в месте вакцинации.
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09.06.2021 17:43 Ответить
А після третьої цак чи бірку у вухо?
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09.06.2021 21:27 Ответить
Європарламент остаточно схвалив COVID-сертифікати ЄС - Цензор.НЕТ 3275
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13.06.2021 04:13 Ответить
Зимой уже это всё будет отменено. Вакцинированные будут болеть сильнее невакцинированных.
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09.06.2021 17:03 Ответить
Евробюрократы в своём репертуаре. Сначала обложатся правилами по самую шею, а потом плачут что гугл, видите ли, слишком хорошо работает, и пользователей у минитела отбирает.
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09.06.2021 13:08 Ответить
Значит, будем обходить Европу.
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09.06.2021 14:03 Ответить
а педикульозний сертифікат буде?
бо я вважаю небезпечною ситуацію у світі з вошами: МОЗ, зробіть, будь ласка, так, щоб мене вшиві не наражали на небезпеку,а ходили громадських місцях в захисних спецкостюмах
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09.06.2021 16:45 Ответить
 
 