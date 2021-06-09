Європарламент остаточно схвалив COVID-сертифікати ЄС

Депутати Європарламенту сьогодні, 9 червня, завершили законодавчу роботу над пакетом щодо запровадження цифрового COVID-сертифікату для полегшення пересування громадян по ЄС і сприяння економічному відновленню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

На пленарному засіданні більшістю голосів було ухвалено Регламент ЄС щодо цифрових COVID-сертифікатів.

"Сертифікат видаватиметься національними органами безкоштовно і буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код. Документ засвідчує, що людина була щеплена проти COVID-19, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалася від інфекції. На практиці це будуть три окремі сертифікати. Загальна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними і перевіреними в Європейському Союзі, а також запобігти шахрайству та підробці", - йдеться в повідомленні.

Наголошується також, що система застосовуватиметься з 1 липня 2021 року і діятиме протягом 12 місяців. Сертифікат буде передумовою вільного пересування і не вважатиметься проїзним документом.

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Також зазначається, що:

- всі країни-члени ЄС будуть приймати сертифікати, що підтверджують вакцинацію, негативний результат тесту або одужання від COVID-19;

- сертифікати мають сприяти вільному пересуванню і поступовому скасуванню обмежень;

- документ застосовуватиметься з 1 липня 2021 року і діятиме протягом 12 місяців.

- заохочується доступне тестування: 100 мільйонів євро ЄС виділяє на придбання тестів.