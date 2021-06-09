УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗа кордономЗдоров'я
2 755 14
вакцина (3528) Європарламент (773) сертифікат (213) коронавірус (16712)

Європарламент остаточно схвалив COVID-сертифікати ЄС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном Здоров'я

Європарламент остаточно схвалив COVID-сертифікати ЄС

Депутати Європарламенту сьогодні, 9 червня, завершили законодавчу роботу над пакетом щодо запровадження цифрового COVID-сертифікату для полегшення пересування громадян по ЄС і сприяння економічному відновленню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Європарламенту.

На пленарному засіданні більшістю голосів було ухвалено Регламент ЄС щодо цифрових COVID-сертифікатів.

"Сертифікат видаватиметься національними органами безкоштовно і буде доступний у цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код. Документ засвідчує, що людина була щеплена проти COVID-19, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалася від інфекції. На практиці це будуть три окремі сертифікати. Загальна система ЄС дозволить зробити сертифікати сумісними і перевіреними в Європейському Союзі, а також запобігти шахрайству та підробці", - йдеться в повідомленні.

Наголошується також, що система застосовуватиметься з 1 липня 2021 року і діятиме протягом 12 місяців. Сертифікат буде передумовою вільного пересування і не вважатиметься проїзним документом.

Також читайте: Українські COVID-сертифікати вакцинації вже погодилися визнати Угорщина, Молдова й Туреччина. Досягнуто домовленості з Грузією, - Шмигаль

Також зазначається, що:

- всі країни-члени ЄС будуть приймати сертифікати, що підтверджують вакцинацію, негативний результат тесту або одужання від COVID-19;

- сертифікати мають сприяти вільному пересуванню і поступовому скасуванню обмежень;

- документ застосовуватиметься з 1 липня 2021 року і діятиме протягом 12 місяців.

- заохочується доступне тестування: 100 мільйонів євро ЄС виділяє на придбання тестів.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+4
Цей сертифікат-це якийсь нонсенс!
показати весь коментар
09.06.2021 13:01
+1
ШТА?
показати весь коментар
09.06.2021 13:35
+1
Значит, будем обходить Европу.
показати весь коментар
09.06.2021 14:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цей сертифікат-це якийсь нонсенс!
показати весь коментар
09.06.2021 13:01 Відповісти
Какой нонсенс,я уже имею сетификат и могу свободно перемещаться по Европе.Без тестов и прочей фигни.
показати весь коментар
09.06.2021 13:17 Відповісти
ШТА?
показати весь коментар
09.06.2021 13:35 Відповісти
разве сертификат? а не карточка вакцинированного?
показати весь коментар
09.06.2021 13:47 Відповісти
Сертификат,на польском и английском.Выдают в бумажной форме с 1 июня.Или в PDF в своем аккаунте на pacjent.gov.pl
показати весь коментар
09.06.2021 14:20 Відповісти
Да,получите сертификат сразу после щепленки в месте вакцинации.
показати весь коментар
09.06.2021 17:43 Відповісти
А після третьої цак чи бірку у вухо?
показати весь коментар
09.06.2021 21:27 Відповісти
Європарламент остаточно схвалив COVID-сертифікати ЄС - Цензор.НЕТ 3275
показати весь коментар
13.06.2021 04:13 Відповісти
Зимой уже это всё будет отменено. Вакцинированные будут болеть сильнее невакцинированных.
показати весь коментар
09.06.2021 17:03 Відповісти
Евробюрократы в своём репертуаре. Сначала обложатся правилами по самую шею, а потом плачут что гугл, видите ли, слишком хорошо работает, и пользователей у минитела отбирает.
показати весь коментар
09.06.2021 13:08 Відповісти
Значит, будем обходить Европу.
показати весь коментар
09.06.2021 14:03 Відповісти
а педикульозний сертифікат буде?
бо я вважаю небезпечною ситуацію у світі з вошами: МОЗ, зробіть, будь ласка, так, щоб мене вшиві не наражали на небезпеку,а ходили громадських місцях в захисних спецкостюмах
показати весь коментар
09.06.2021 16:45 Відповісти
 
 