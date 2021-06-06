Українські COVID-сертифікати вакцинації вже погодилися визнати Угорщина, Молдова й Туреччина. Досягнуто домовленості з Грузією, - Шмигаль

Українські сертифікати вакцинації проти коронавірусу вже погодилися визнати Угорщина, Молдова і Туреччина. Цього тижня відповідна домовленість була досягнута також з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина. Також цього тижня досягли відповідної домовленості з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту нашої урядової делегації. Розраховуємо, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами", - зазначив Шмигаль.

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Він підкреслив, що Грузія є найважливішим стратегічним партнером України, з яким нас об'єднує багато спільного, зокрема курс в ЄС і НАТО.

"Під час візиту ми обговорили спільні дії в цьому напрямку як із прем’єр-міністром, так і з головою парламенту Грузії Кахабером Кучавою. Крім того, домовилися активізувати нашу співпрацю у сферах транзиту, туризму, інфраструктури, торгівлі, енергетики", - повідомив Шмигаль.

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