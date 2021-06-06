Українські COVID-сертифікати вакцинації вже погодилися визнати Угорщина, Молдова й Туреччина. Досягнуто домовленості з Грузією, - Шмигаль
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Українські сертифікати вакцинації проти коронавірусу вже погодилися визнати Угорщина, Молдова і Туреччина. Цього тижня відповідна домовленість була досягнута також з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"Українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина. Також цього тижня досягли відповідної домовленості з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту нашої урядової делегації. Розраховуємо, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами", - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що Грузія є найважливішим стратегічним партнером України, з яким нас об'єднує багато спільного, зокрема курс в ЄС і НАТО.
"Під час візиту ми обговорили спільні дії в цьому напрямку як із прем’єр-міністром, так і з головою парламенту Грузії Кахабером Кучавою. Крім того, домовилися активізувати нашу співпрацю у сферах транзиту, туризму, інфраструктури, торгівлі, енергетики", - повідомив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
Ex-CDC director Redfield says he received death threats after mentioning lab-leak theory
Robert Redfield, the former head of the Centers for Disease Control and Prevention told Vanity Fair he received death threats after an appearance on CNN in March where he said he believed COVID-19 may have escaped from a lab in Wuhan, China.
He told the magazine that "death threats flooded his inbox" from "prominent scientists," some of whom were former friends.
"I was threatened and ostracized because I proposed another hypothesis," he said. "I expected it from politicians. I didn't expect it from science."
Колишній директор CDC (який зараз очолює кощій фаучі) Роберт Редфілд розповів що він отримував погрози смерті від інших =вчених= через те, що сказав про свої підозри щодо виникнення ковіду у Вуханській лабораторії.
Дело в вакцине...ни индийский шмурдяк...ни китайский в ЕС не зарегистрированы...
Это неожиданно и очень странно.
Держи ссылку https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27163002,dania-wstrzymuje-baltic-pipe-jest-komunikat-polskiej-firmy.amp
В июне 2021 Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Baltic_Pipe
На самом деле все понимают что причины не экологические а политическо-экономические. В следующем году в Польше заканчивается долгосрочный контракт с Гаспромом. Этот Балтик Пайп должен был быть введен в эксплуатацию к этому времени что бы не продлевать контракт с рашей. Судя по всему только это и является причиной отзова разрешения (ну и алюс дополнительная конкуренция севпотоку отложена на неопределенное время). Как то так.
Думаю убедил.
У нас эта новость занимает первые полосы газет и интернета. Странно что вы не слышали об этом.