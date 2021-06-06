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Українські COVID-сертифікати вакцинації вже погодилися визнати Угорщина, Молдова й Туреччина. Досягнуто домовленості з Грузією, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Здоров'я

Українські COVID-сертифікати вакцинації вже погодилися визнати Угорщина, Молдова й Туреччина. Досягнуто домовленості з Грузією, - Шмигаль

Українські сертифікати вакцинації проти коронавірусу вже погодилися визнати Угорщина, Молдова і Туреччина. Цього тижня відповідна домовленість була досягнута також з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Українські сертифікати вакцинації вже погодилися визнавати Угорщина, Молдова, Туреччина. Також цього тижня досягли відповідної домовленості з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі під час робочого візиту нашої урядової делегації. Розраховуємо, що найближчим часом ці домовленості будуть скріплені відповідними угодами", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Сертифікати вакцинації проти COVID-19 для українців мають запрацювати з 1 липня, - МОЗ

Він підкреслив, що Грузія є найважливішим стратегічним партнером України, з яким нас об'єднує багато спільного, зокрема курс в ЄС і НАТО.

"Під час візиту ми обговорили спільні дії в цьому напрямку як із прем’єр-міністром, так і з головою парламенту Грузії Кахабером Кучавою. Крім того, домовилися активізувати нашу співпрацю у сферах транзиту, туризму, інфраструктури, торгівлі, енергетики", - повідомив Шмигаль.

Також читайте: Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль
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Топ коментарі
+5
Разумеется не в вирусе..
Дело в вакцине...ни индийский шмурдяк...ни китайский в ЕС не зарегистрированы...
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06.06.2021 17:27
+3
То бишь сказки зеленого стада о том что украинский сертификат признают в Европейском союзе остаются сказками...
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06.06.2021 17:26
+3
Астразенека выпускается в нескольких странах...и имеет при этом название астразенека...а вот то что выпускается в Индии...не имеет названия астразенека...и называется ковидшел...
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06.06.2021 17:56
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а в ЕС Спутник не признают
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06.06.2021 17:24 Відповісти
Сейчас в ЕС идет резонансное признание ученого совета Франции и Великобритании ( опубликовано в ведущей прессе) о неадекватных мероприятиях по карантину в марте 2020 года. Ученые признались что под давлением использовали жестокие тоталитарные методы , чтобы заставить население принять карантин.Для своих целей использовали зомбирование людей страхом, нагнетали искусственно страх через СМИ ) видео по Италии, Индии ложные).Нагнетали страх по аппаратам ИВЛ, завышенными данными о смертях о ковид и т.д. Я думаю это не только для карантина было, но и для вакцинации. Ждем признаний дальше, особенно от нашей власти Ляшка и Степанова, почему они шли в этой преступной связке и идут сейчас.Серьезные разбирательства еще впереди.
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06.06.2021 19:02 Відповісти
https://www.foxnews.com/health/ex-cdc-director-redfield-says-he-received-death-threats-after-mentioning-lab-leak-theory

Ex-CDC director Redfield says he received death threats after mentioning lab-leak theory

Robert Redfield, the former head of the Centers for Disease Control and Prevention told Vanity Fair he received death threats after an appearance on CNN in March where he said he believed COVID-19 may have escaped from a lab in Wuhan, China.
He told the magazine that "death threats flooded his inbox" from "prominent scientists," some of whom were former friends.
"I was threatened and ostracized because I proposed another hypothesis," he said. "I expected it from politicians. I didn't expect it from science."

Колишній директор CDC (який зараз очолює кощій фаучі) Роберт Редфілд розповів що він отримував погрози смерті від інших =вчених= через те, що сказав про свої підозри щодо виникнення ковіду у Вуханській лабораторії.
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06.06.2021 23:15 Відповісти
А про інші країни -мовчок)). Ой не в вірусах тут справа .зовсім не в вірусах .і тільки абсолютно сліпий це не бачить.
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06.06.2021 17:24 Відповісти
Разумеется не в вирусе..
Дело в вакцине...ни индийский шмурдяк...ни китайский в ЕС не зарегистрированы...
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06.06.2021 17:27 Відповісти
То бишь сказки зеленого стада о том что украинский сертификат признают в Европейском союзе остаются сказками...
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06.06.2021 17:26 Відповісти
Щось забагато слова "вєнгрія". Щось зелені уже злили *******. До бабки не ходи.
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06.06.2021 17:27 Відповісти
лучше венегрет
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06.06.2021 17:36 Відповісти
ШТА?
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06.06.2021 17:41 Відповісти
в майонезе
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06.06.2021 17:48 Відповісти
В российском парламенте выразили недовольство новой формой сборной Украины на чемпионате Европы по футболу и призвали УЕФА запретить ее.
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06.06.2021 17:27 Відповісти
" Слава Украине "
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06.06.2021 17:28 Відповісти
Швейцария не пустит вакцинированных «Спутником V» на саммит Путина и Байдена
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06.06.2021 17:30 Відповісти
Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - в число одобренных не входят.
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06.06.2021 17:32 Відповісти
а интересно Мы одобренные ?
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06.06.2021 17:34 Відповісти
Ковидшел...и коронавак тоже не входят в список одобренных...
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06.06.2021 17:39 Відповісти
входят !
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06.06.2021 17:41 Відповісти
CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca. А она одобрена в ЕС
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06.06.2021 17:45 Відповісти
Астразенека одобрена...ковидшел нет..
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06.06.2021 17:54 Відповісти
Астразенека выпускается в нескольких странах...и имеет при этом название астразенека...а вот то что выпускается в Индии...не имеет названия астразенека...и называется ковидшел...
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06.06.2021 17:56 Відповісти
А короновак это не синовак? Я уже запутался в этих названиях.
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06.06.2021 21:15 Відповісти
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020
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06.06.2021 17:32 Відповісти
На самом деле он прав сейчас. Дания несколько дней назад отозвала разрешение на прокладку этого важного газопровода из Норвегии в Польшу (по сути конкуренту Севпотока).
Это неожиданно и очень странно.
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06.06.2021 18:10 Відповісти
каждый день фэйки выдаете , вам уже давно веры нету
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06.06.2021 18:13 Відповісти
А погуглить не суждено? Весь интернет и газеты об этом пишут.
Держи ссылку https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27163002,dania-wstrzymuje-baltic-pipe-jest-komunikat-polskiej-firmy.amp
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06.06.2021 18:18 Відповісти
Правда не знаю можешь ли читать на польском.
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06.06.2021 18:19 Відповісти
in English only
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06.06.2021 18:21 Відповісти
Masz https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/060421-poland-says-it-is-analyzing-denmarks-baltic-pipe-environmental-permit-withdrawal
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06.06.2021 18:24 Відповісти
подай ссылку как положено
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06.06.2021 18:27 Відповісти
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/060421-poland-says-it-is-analyzing-denmarks-baltic-pipe-environmental-permit-withdrawal
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06.06.2021 18:35 Відповісти
Вот Википедия если че:
В июне 2021 Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Baltic_Pipe

На самом деле все понимают что причины не экологические а политическо-экономические. В следующем году в Польше заканчивается долгосрочный контракт с Гаспромом. Этот Балтик Пайп должен был быть введен в эксплуатацию к этому времени что бы не продлевать контракт с рашей. Судя по всему только это и является причиной отзова разрешения (ну и алюс дополнительная конкуренция севпотоку отложена на неопределенное время). Как то так.
Думаю убедил.
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06.06.2021 18:30 Відповісти
Там считают, что в заключении властей недостаточно описаны меры для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.
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06.06.2021 18:34 Відповісти
Дипломат пояснил, что это решение касается только фрагмента газопровода на территории Дании. По его словам, два остальных участка трубы в безопасности.
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06.06.2021 18:36 Відповісти
Ну это особо не меняет картины) без куска трубы целая труба не заработает, что логично.
У нас эта новость занимает первые полосы газет и интернета. Странно что вы не слышали об этом.
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06.06.2021 18:46 Відповісти
это все из за летучих мышей
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06.06.2021 18:38 Відповісти
А остальные европейские страны? Мы так и останемся изгоями*? Они нас таким образом, так же как и наша власть, совместными усилиями лишают безвиза. А наша верховная власть что в этом плане для нас делает?
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06.06.2021 17:48 Відповісти
А КНДР? 😰 КНДР визнає?
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06.06.2021 17:52 Відповісти
Yes ! of course
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06.06.2021 17:57 Відповісти
Вау, це же всі мої улюблені манівці! Все життя мріяв літати у жопу світу!
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06.06.2021 18:13 Відповісти
Ты что, больной или тебя ударили?
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06.06.2021 18:14 Відповісти
Ні
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07.06.2021 08:54 Відповісти
Ввод паспорта вакцины - это отличный вариант контроля количества людей, которые сделали хотя бы одну прививку. Но с учётом качества и количества вакцин в Украине, то для нашей стран - это не актуально
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06.06.2021 18:28 Відповісти
Я считаю что мне достаточно повезло в том, что у меня есть возможность вакцинироваться НА ВЫБОР J&J, оригинальной Astra-Zeneka, или Pfizer. Выбрал последнюю и первую дозу уже получил. Вторая через 2 недели.
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06.06.2021 18:34 Відповісти
Проблема в том,что эти украинские сертификаты не признает Украина!Знакомый только что проехал в Турцию там без вопросов признали нашу бумажку.Но на той неделе возвращался - в аэропорту уже дома не пропускали без теста - плевать на бумажку.
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06.06.2021 19:29 Відповісти
А уже выдают бумажные сертификаты? Обещали ж с 1 июля.
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06.06.2021 21:17 Відповісти
 
 