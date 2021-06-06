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Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль

Україна нарощує темпи вакцинації населення проти COVID-19. Цими вихідними центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах країни.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Києва, Одеси й Львова, де такі центри розпочали роботу минулого тижня, долучилися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне", - повідомив Шмигаль.

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Також, за його словами, в будні триває активна вакцинальна кампанія військових, лікарів, працівників соціальної сфери, вчителів та осіб, старших 65 років.

"Цього тижня Україна отримала ще понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX. Її використовуватимуть насамперед для людей, які зробили вже перше щеплення і мають отримати другу дозу. Окрім іншого, Україна отримає вакцину від Сполучених Штатів. США оголосили про план розподілу 25 млн доз серед різних країн світу. Україна в цьому плані посідає пріоритетне місце", - зазначив глава уряду.

Читайте також: В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602
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Топ коментарі
+3
на фото яскрава ілюстрація повної некомпетентності та бездарності влади !
натовп молодих людей із смартфонами повинні годинами паритись у черзі на сонці замість того щоб прийти у точно призначений час

незабуваймо, одне із головних досягнень не-ЛОХА це держава у смартфоні, типа дижилізація із усілякими "Діями" та іншими примочками.

ЗЕльоні БЕЗДАРІ !!!!!!!!!!!!!!
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06.06.2021 14:15
+2
Харків де з 1,6 млн. населення? Чи то не Україна і там віруса нема? Чи Тєрєхов не дозволив?
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06.06.2021 13:30
+2
питання у тому, що на 16 бригад, що там сидять, прийдеться лише частина твоїх знайомих, а це не значить, шо інші твої знайомі не хочуть уколотись, а не зможуть, бо 16 бригад замало. ну що це 100 доз на кожну бригаду? це кіт наплакав для просраної вакцинації і нарощення темпів. так темпи не нарощують - сидять на тому повторно, коли люди показали, що кількість збілшуватиметься.
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06.06.2021 14:25
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А вакцини хоч є для всіх ?
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06.06.2021 13:28 Відповісти
в Україні зараз 1,5 млн вакцин. при хорошому темпі це повинно бути на пару тижнів. але не з українським щастям. у Києві влада бачила черги? бачила. за тиждень можна було збільшити кількість бригад (і місце є)? можна. але вирішили ще одні вихідні просрать.
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06.06.2021 13:55 Відповісти
на фото яскрава ілюстрація повної некомпетентності та бездарності влади !
натовп молодих людей із смартфонами повинні годинами паритись у черзі на сонці замість того щоб прийти у точно призначений час

незабуваймо, одне із головних досягнень не-ЛОХА це держава у смартфоні, типа дижилізація із усілякими "Діями" та іншими примочками.

ЗЕльоні БЕЗДАРІ !!!!!!!!!!!!!!
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06.06.2021 14:15 Відповісти
єдине на що здатні бездарні постановники пошлих серіалів, так це - МАСОВКА

дивіться всі як в Україні буяє масова вакцінація ..... кількома тисячами вакцин
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06.06.2021 14:21 Відповісти
тобі вистачить .
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06.06.2021 15:22 Відповісти
Сколько заплатят если согласишся на добровольную вакцинацию ?
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06.06.2021 13:29 Відповісти
Харків де з 1,6 млн. населення? Чи то не Україна і там віруса нема? Чи Тєрєхов не дозволив?
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06.06.2021 13:30 Відповісти
Не дошла очередь((((
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06.06.2021 13:52 Відповісти
яка черга? на нові мізки може?
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06.06.2021 13:57 Відповісти
Центри вакцинації організовує місцева влад. знач ваш Тєрєхов тупить. трясіть його.
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06.06.2021 13:56 Відповісти
Прекрасно организован центр вакцинации на МВЦ ( броварское шоссе)
100 баллов!!!!
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06.06.2021 13:44 Відповісти
побачили чергу минулої неділі, вирішили просрать ще одні вихідні у тому ж темпі.
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06.06.2021 13:58 Відповісти
Так Вы не по записи .
А по записи знакомые сегодня были - быстро и четко .
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06.06.2021 14:11 Відповісти
Уколося сегодня. Очередей нет вообще, все быстро, минут 7 заняло.
Люди подходят на назначенное время, пару человек сидит в холле после укола, минут 15 нужно посидеть...
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06.06.2021 14:15 Відповісти
может быть на фото вакцинации вверху сбит фокус и не все так печально с толпами людей ? Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4470

Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.

Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
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06.06.2021 14:28 Відповісти
у тебя збит мозг. але узький мозг часто так страждає.

https://www.youtube.com/watch?v=Irzxec7wGPg
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06.06.2021 15:21 Відповісти
фото на вакцинацию вранье ?

или "диджитализация: "кто крайний? а вы за кем занимали...?" Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8694
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06.06.2021 16:18 Відповісти
тобі повилазило?
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06.06.2021 16:41 Відповісти
питання у тому, що на 16 бригад, що там сидять, прийдеться лише частина твоїх знайомих, а це не значить, шо інші твої знайомі не хочуть уколотись, а не зможуть, бо 16 бригад замало. ну що це 100 доз на кожну бригаду? це кіт наплакав для просраної вакцинації і нарощення темпів. так темпи не нарощують - сидять на тому повторно, коли люди показали, що кількість збілшуватиметься.
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06.06.2021 14:25 Відповісти
Що заважає колоти овець в звичайних районних поліклініках ? Для чого ця помпа і цирк.?Щоб створити картинку нібито мільйони бажають ширнутися цим шмурдяком .за який ніхто не несе відповідальності крім самого піддослідного барана?
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06.06.2021 15:21 Відповісти
ЗЕбіл не державотворець, він - кінопродюсер,
а тому мислить не реальними справами, а МАСОВКАМИ Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4793

масовки по вакцинації гарні!
тільки вакцинують лише по декілька тисяч в день.....
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06.06.2021 16:20 Відповісти
пихуй..то для мажорвы..
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06.06.2021 19:25 Відповісти
Та слабаки все упомянутые города! В Харькове косяками народ уже давно шЫряется, сертификаты получает, в Турцию на другой день---гудят самолёты круглые сутки. Бомжи иголки на сдачу в пункты вторсырья сумками прут---то то!
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06.06.2021 20:38 Відповісти
 
 