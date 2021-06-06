Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль
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Україна нарощує темпи вакцинації населення проти COVID-19. Цими вихідними центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах країни.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"До Києва, Одеси й Львова, де такі центри розпочали роботу минулого тижня, долучилися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне", - повідомив Шмигаль.
Також, за його словами, в будні триває активна вакцинальна кампанія військових, лікарів, працівників соціальної сфери, вчителів та осіб, старших 65 років.
"Цього тижня Україна отримала ще понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX. Її використовуватимуть насамперед для людей, які зробили вже перше щеплення і мають отримати другу дозу. Окрім іншого, Україна отримає вакцину від Сполучених Штатів. США оголосили про план розподілу 25 млн доз серед різних країн світу. Україна в цьому плані посідає пріоритетне місце", - зазначив глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
натовп молодих людей із смартфонами повинні годинами паритись у черзі на сонці замість того щоб прийти у точно призначений час
незабуваймо, одне із головних досягнень не-ЛОХА це держава у смартфоні, типа дижилізація із усілякими "Діями" та іншими примочками.
ЗЕльоні БЕЗДАРІ !!!!!!!!!!!!!!
дивіться всі як в Україні буяє масова вакцінація ..... кількома тисячами вакцин
100 баллов!!!!
А по записи знакомые сегодня были - быстро и четко .
Люди подходят на назначенное время, пару человек сидит в холле после укола, минут 15 нужно посидеть...
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
https://www.youtube.com/watch?v=Irzxec7wGPg
или "диджитализация: "кто крайний? а вы за кем занимали...?"
а тому мислить не реальними справами, а МАСОВКАМИ
масовки по вакцинації гарні!
тільки вакцинують лише по декілька тисяч в день.....