Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина наращивает темпы вакцинации населения от COVID-19. В эти выходные центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах страны.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"К Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишние Плавни и Ривне", - сообщил Шмыгаль.
Также, по его словам, в будни продолжается активная прививочная кампания военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и лиц, старше 65 лет.
"На этой неделе Украина получила еще более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX. Ее будут использовать прежде всего для людей, которые сделали уже первую прививку и должны получить вторую дозу. Среди прочего, Украина получит вакцину от Соединенных Штатов. США объявили о плане распределения 25 млн доз среди различных стран мира. Украина в этом плане занимает приоритетное место", - отметил глава правительства.
Пожалуйста, подождите...
натовп молодих людей із смартфонами повинні годинами паритись у черзі на сонці замість того щоб прийти у точно призначений час
незабуваймо, одне із головних досягнень не-ЛОХА це держава у смартфоні, типа дижилізація із усілякими "Діями" та іншими примочками.
ЗЕльоні БЕЗДАРІ !!!!!!!!!!!!!!
дивіться всі як в Україні буяє масова вакцінація ..... кількома тисячами вакцин
100 баллов!!!!
А по записи знакомые сегодня были - быстро и четко .
Люди подходят на назначенное время, пару человек сидит в холле после укола, минут 15 нужно посидеть...
Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
https://www.youtube.com/watch?v=Irzxec7wGPg
или "диджитализация: "кто крайний? а вы за кем занимали...?"
а тому мислить не реальними справами, а МАСОВКАМИ
масовки по вакцинації гарні!
тільки вакцинують лише по декілька тисяч в день.....