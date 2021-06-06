Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль

Украина наращивает темпы вакцинации населения от COVID-19. В эти выходные центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах страны.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"К Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишние Плавни и Ривне", - сообщил Шмыгаль.

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Также, по его словам, в будни продолжается активная прививочная кампания военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и лиц, старше 65 лет.

"На этой неделе Украина получила еще более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX. Ее будут использовать прежде всего для людей, которые сделали уже первую прививку и должны получить вторую дозу. Среди прочего, Украина получит вакцину от Соединенных Штатов. США объявили о плане распределения 25 млн доз среди различных стран мира. Украина в этом плане занимает приоритетное место", - отметил глава правительства.

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