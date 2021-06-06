РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4995 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
2 796 28
вакцина (3815) карантин (16730) Шмыгаль Денис (2327) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль

Украина наращивает темпы вакцинации населения от COVID-19. В эти выходные центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах страны.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"К Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишние Плавни и Ривне", - сообщил Шмыгаль.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также, по его словам, в будни продолжается активная прививочная кампания военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и лиц, старше 65 лет.

"На этой неделе Украина получила еще более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX. Ее будут использовать прежде всего для людей, которые сделали уже первую прививку и должны получить вторую дозу. Среди прочего, Украина получит вакцину от Соединенных Штатов. США объявили о плане распределения 25 млн доз среди различных стран мира. Украина в этом плане занимает приоритетное место", - отметил глава правительства.

Также читайте: В Украине за сутки COVID-прививку получил еще 40 101 человек, всего вакцинированных - 1 216 602
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
на фото яскрава ілюстрація повної некомпетентності та бездарності влади !
натовп молодих людей із смартфонами повинні годинами паритись у черзі на сонці замість того щоб прийти у точно призначений час

незабуваймо, одне із головних досягнень не-ЛОХА це держава у смартфоні, типа дижилізація із усілякими "Діями" та іншими примочками.

ЗЕльоні БЕЗДАРІ !!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.06.2021 14:15
+2
Харків де з 1,6 млн. населення? Чи то не Україна і там віруса нема? Чи Тєрєхов не дозволив?
показать весь комментарий
06.06.2021 13:30
+2
питання у тому, що на 16 бригад, що там сидять, прийдеться лише частина твоїх знайомих, а це не значить, шо інші твої знайомі не хочуть уколотись, а не зможуть, бо 16 бригад замало. ну що це 100 доз на кожну бригаду? це кіт наплакав для просраної вакцинації і нарощення темпів. так темпи не нарощують - сидять на тому повторно, коли люди показали, що кількість збілшуватиметься.
показать весь комментарий
06.06.2021 14:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вакцини хоч є для всіх ?
показать весь комментарий
06.06.2021 13:28 Ответить
в Україні зараз 1,5 млн вакцин. при хорошому темпі це повинно бути на пару тижнів. але не з українським щастям. у Києві влада бачила черги? бачила. за тиждень можна було збільшити кількість бригад (і місце є)? можна. але вирішили ще одні вихідні просрать.
показать весь комментарий
06.06.2021 13:55 Ответить
на фото яскрава ілюстрація повної некомпетентності та бездарності влади !
натовп молодих людей із смартфонами повинні годинами паритись у черзі на сонці замість того щоб прийти у точно призначений час

незабуваймо, одне із головних досягнень не-ЛОХА це держава у смартфоні, типа дижилізація із усілякими "Діями" та іншими примочками.

ЗЕльоні БЕЗДАРІ !!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
06.06.2021 14:15 Ответить
єдине на що здатні бездарні постановники пошлих серіалів, так це - МАСОВКА

дивіться всі як в Україні буяє масова вакцінація ..... кількома тисячами вакцин
показать весь комментарий
06.06.2021 14:21 Ответить
тобі вистачить .
показать весь комментарий
06.06.2021 15:22 Ответить
Сколько заплатят если согласишся на добровольную вакцинацию ?
показать весь комментарий
06.06.2021 13:29 Ответить
Харків де з 1,6 млн. населення? Чи то не Україна і там віруса нема? Чи Тєрєхов не дозволив?
показать весь комментарий
06.06.2021 13:30 Ответить
Не дошла очередь((((
показать весь комментарий
06.06.2021 13:52 Ответить
яка черга? на нові мізки може?
показать весь комментарий
06.06.2021 13:57 Ответить
Центри вакцинації організовує місцева влад. знач ваш Тєрєхов тупить. трясіть його.
показать весь комментарий
06.06.2021 13:56 Ответить
Прекрасно организован центр вакцинации на МВЦ ( броварское шоссе)
100 баллов!!!!
показать весь комментарий
06.06.2021 13:44 Ответить
побачили чергу минулої неділі, вирішили просрать ще одні вихідні у тому ж темпі.
показать весь комментарий
06.06.2021 13:58 Ответить
Так Вы не по записи .
А по записи знакомые сегодня были - быстро и четко .
показать весь комментарий
06.06.2021 14:11 Ответить
Уколося сегодня. Очередей нет вообще, все быстро, минут 7 заняло.
Люди подходят на назначенное время, пару человек сидит в холле после укола, минут 15 нужно посидеть...
показать весь комментарий
06.06.2021 14:15 Ответить
может быть на фото вакцинации вверху сбит фокус и не все так печально с толпами людей ? Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4470

Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью,
Чем-то щелкал, в чем был спрятан инфракрасный объектив, -
А потом в нормальном свете представало в черном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.

Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной Центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой,
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
показать весь комментарий
06.06.2021 14:28 Ответить
у тебя збит мозг. але узький мозг часто так страждає.

https://www.youtube.com/watch?v=Irzxec7wGPg
показать весь комментарий
06.06.2021 15:21 Ответить
фото на вакцинацию вранье ?

или "диджитализация: "кто крайний? а вы за кем занимали...?" Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8694
показать весь комментарий
06.06.2021 16:18 Ответить
тобі повилазило?
показать весь комментарий
06.06.2021 16:41 Ответить
питання у тому, що на 16 бригад, що там сидять, прийдеться лише частина твоїх знайомих, а це не значить, шо інші твої знайомі не хочуть уколотись, а не зможуть, бо 16 бригад замало. ну що це 100 доз на кожну бригаду? це кіт наплакав для просраної вакцинації і нарощення темпів. так темпи не нарощують - сидять на тому повторно, коли люди показали, що кількість збілшуватиметься.
показать весь комментарий
06.06.2021 14:25 Ответить
Що заважає колоти овець в звичайних районних поліклініках ? Для чого ця помпа і цирк.?Щоб створити картинку нібито мільйони бажають ширнутися цим шмурдяком .за який ніхто не несе відповідальності крім самого піддослідного барана?
показать весь комментарий
06.06.2021 15:21 Ответить
ЗЕбіл не державотворець, він - кінопродюсер,
а тому мислить не реальними справами, а МАСОВКАМИ Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4793

масовки по вакцинації гарні!
тільки вакцинують лише по декілька тисяч в день.....
показать весь комментарий
06.06.2021 16:20 Ответить
пихуй..то для мажорвы..
показать весь комментарий
06.06.2021 19:25 Ответить
Та слабаки все упомянутые города! В Харькове косяками народ уже давно шЫряется, сертификаты получает, в Турцию на другой день---гудят самолёты круглые сутки. Бомжи иголки на сдачу в пункты вторсырья сумками прут---то то!
показать весь комментарий
06.06.2021 20:38 Ответить
 
 