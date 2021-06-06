Украинские COVID-сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова и Турция. Достигнута договоренность с Грузией, - Шмыгаль
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Украинские сертификаты вакцинации от коронавируса уже согласились признать Венгрия, Молдова и Турция. На этой неделе соответствующая договоренность была достигнута также с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова, Турция. Также на этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации. Рассчитываем, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что Грузия является важнейшим стратегическим партнером Украины, с которым нас объединяет много общего, в частности курс в ЕС и НАТО.
"Во время визита мы обсудили совместные действия в этом направлении как с премьер-министром, так и с председателем Парламента Грузии Кахабером Кучавой. Кроме того, договорились активизировать наше сотрудничество в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли, энергетики", - сообщил Шмыгаль.
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Ex-CDC director Redfield says he received death threats after mentioning lab-leak theory
Robert Redfield, the former head of the Centers for Disease Control and Prevention told Vanity Fair he received death threats after an appearance on CNN in March where he said he believed COVID-19 may have escaped from a lab in Wuhan, China.
He told the magazine that "death threats flooded his inbox" from "prominent scientists," some of whom were former friends.
"I was threatened and ostracized because I proposed another hypothesis," he said. "I expected it from politicians. I didn't expect it from science."
Колишній директор CDC (який зараз очолює кощій фаучі) Роберт Редфілд розповів що він отримував погрози смерті від інших =вчених= через те, що сказав про свої підозри щодо виникнення ковіду у Вуханській лабораторії.
Дело в вакцине...ни индийский шмурдяк...ни китайский в ЕС не зарегистрированы...
Это неожиданно и очень странно.
Держи ссылку https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27163002,dania-wstrzymuje-baltic-pipe-jest-komunikat-polskiej-firmy.amp
В июне 2021 Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Baltic_Pipe
На самом деле все понимают что причины не экологические а политическо-экономические. В следующем году в Польше заканчивается долгосрочный контракт с Гаспромом. Этот Балтик Пайп должен был быть введен в эксплуатацию к этому времени что бы не продлевать контракт с рашей. Судя по всему только это и является причиной отзова разрешения (ну и алюс дополнительная конкуренция севпотоку отложена на неопределенное время). Как то так.
Думаю убедил.
У нас эта новость занимает первые полосы газет и интернета. Странно что вы не слышали об этом.