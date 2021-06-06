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Украинские COVID-сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова и Турция. Достигнута договоренность с Грузией, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Здоровье

Украинские COVID-сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова и Турция. Достигнута договоренность с Грузией, - Шмыгаль

Украинские сертификаты вакцинации от коронавируса уже согласились признать Венгрия, Молдова и Турция. На этой неделе соответствующая договоренность была достигнута также с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Украинские сертификаты вакцинации уже согласились признать Венгрия, Молдова, Турция. Также на этой неделе достигли соответствующей договоренности с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили во время рабочего визита нашей правительственной делегации. Рассчитываем, что в ближайшее время эти договоренности будут скреплены соответствующими соглашениями", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль

Он подчеркнул, что Грузия является важнейшим стратегическим партнером Украины, с которым нас объединяет много общего, в частности курс в ЕС и НАТО.

"Во время визита мы обсудили совместные действия в этом направлении как с премьер-министром, так и с председателем Парламента Грузии Кахабером Кучавой. Кроме того, договорились активизировать наше сотрудничество в сферах транзита, туризма, инфраструктуры, торговли, энергетики", - сообщил Шмыгаль.

Также читайте: COVID-сертификат в будущем будет действителен для стран вне Евросоюза, - глава Еврокомиссии фон дер Ляйен
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Топ комментарии
+5
Разумеется не в вирусе..
Дело в вакцине...ни индийский шмурдяк...ни китайский в ЕС не зарегистрированы...
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06.06.2021 17:27
+3
То бишь сказки зеленого стада о том что украинский сертификат признают в Европейском союзе остаются сказками...
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06.06.2021 17:26
+3
Астразенека выпускается в нескольких странах...и имеет при этом название астразенека...а вот то что выпускается в Индии...не имеет названия астразенека...и называется ковидшел...
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06.06.2021 17:56
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а в ЕС Спутник не признают
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06.06.2021 17:24 Ответить
Сейчас в ЕС идет резонансное признание ученого совета Франции и Великобритании ( опубликовано в ведущей прессе) о неадекватных мероприятиях по карантину в марте 2020 года. Ученые признались что под давлением использовали жестокие тоталитарные методы , чтобы заставить население принять карантин.Для своих целей использовали зомбирование людей страхом, нагнетали искусственно страх через СМИ ) видео по Италии, Индии ложные).Нагнетали страх по аппаратам ИВЛ, завышенными данными о смертях о ковид и т.д. Я думаю это не только для карантина было, но и для вакцинации. Ждем признаний дальше, особенно от нашей власти Ляшка и Степанова, почему они шли в этой преступной связке и идут сейчас.Серьезные разбирательства еще впереди.
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06.06.2021 19:02 Ответить
https://www.foxnews.com/health/ex-cdc-director-redfield-says-he-received-death-threats-after-mentioning-lab-leak-theory

Ex-CDC director Redfield says he received death threats after mentioning lab-leak theory

Robert Redfield, the former head of the Centers for Disease Control and Prevention told Vanity Fair he received death threats after an appearance on CNN in March where he said he believed COVID-19 may have escaped from a lab in Wuhan, China.
He told the magazine that "death threats flooded his inbox" from "prominent scientists," some of whom were former friends.
"I was threatened and ostracized because I proposed another hypothesis," he said. "I expected it from politicians. I didn't expect it from science."

Колишній директор CDC (який зараз очолює кощій фаучі) Роберт Редфілд розповів що він отримував погрози смерті від інших =вчених= через те, що сказав про свої підозри щодо виникнення ковіду у Вуханській лабораторії.
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06.06.2021 23:15 Ответить
А про інші країни -мовчок)). Ой не в вірусах тут справа .зовсім не в вірусах .і тільки абсолютно сліпий це не бачить.
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06.06.2021 17:24 Ответить
Разумеется не в вирусе..
Дело в вакцине...ни индийский шмурдяк...ни китайский в ЕС не зарегистрированы...
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06.06.2021 17:27 Ответить
То бишь сказки зеленого стада о том что украинский сертификат признают в Европейском союзе остаются сказками...
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06.06.2021 17:26 Ответить
Щось забагато слова "вєнгрія". Щось зелені уже злили *******. До бабки не ходи.
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06.06.2021 17:27 Ответить
лучше венегрет
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06.06.2021 17:36 Ответить
ШТА?
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06.06.2021 17:41 Ответить
в майонезе
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06.06.2021 17:48 Ответить
В российском парламенте выразили недовольство новой формой сборной Украины на чемпионате Европы по футболу и призвали УЕФА запретить ее.
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06.06.2021 17:27 Ответить
" Слава Украине "
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06.06.2021 17:28 Ответить
Швейцария не пустит вакцинированных «Спутником V» на саммит Путина и Байдена
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06.06.2021 17:30 Ответить
Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» - в число одобренных не входят.
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06.06.2021 17:32 Ответить
а интересно Мы одобренные ?
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06.06.2021 17:34 Ответить
Ковидшел...и коронавак тоже не входят в список одобренных...
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06.06.2021 17:39 Ответить
входят !
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06.06.2021 17:41 Ответить
CoviShield - это индийский аналог вакцины AstraZeneca. А она одобрена в ЕС
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06.06.2021 17:45 Ответить
Астразенека одобрена...ковидшел нет..
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06.06.2021 17:54 Ответить
Астразенека выпускается в нескольких странах...и имеет при этом название астразенека...а вот то что выпускается в Индии...не имеет названия астразенека...и называется ковидшел...
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06.06.2021 17:56 Ответить
А короновак это не синовак? Я уже запутался в этих названиях.
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06.06.2021 21:15 Ответить
Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020
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06.06.2021 17:32 Ответить
На самом деле он прав сейчас. Дания несколько дней назад отозвала разрешение на прокладку этого важного газопровода из Норвегии в Польшу (по сути конкуренту Севпотока).
Это неожиданно и очень странно.
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06.06.2021 18:10 Ответить
каждый день фэйки выдаете , вам уже давно веры нету
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06.06.2021 18:13 Ответить
А погуглить не суждено? Весь интернет и газеты об этом пишут.
Держи ссылку https://next.gazeta.pl/next/7,151003,27163002,dania-wstrzymuje-baltic-pipe-jest-komunikat-polskiej-firmy.amp
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06.06.2021 18:18 Ответить
Правда не знаю можешь ли читать на польском.
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06.06.2021 18:19 Ответить
in English only
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06.06.2021 18:21 Ответить
Masz https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/060421-poland-says-it-is-analyzing-denmarks-baltic-pipe-environmental-permit-withdrawal
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06.06.2021 18:24 Ответить
подай ссылку как положено
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06.06.2021 18:27 Ответить
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/060421-poland-says-it-is-analyzing-denmarks-baltic-pipe-environmental-permit-withdrawal
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06.06.2021 18:35 Ответить
Вот Википедия если че:
В июне 2021 Дания отозвала разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe по экологическим причинам.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Baltic_Pipe

На самом деле все понимают что причины не экологические а политическо-экономические. В следующем году в Польше заканчивается долгосрочный контракт с Гаспромом. Этот Балтик Пайп должен был быть введен в эксплуатацию к этому времени что бы не продлевать контракт с рашей. Судя по всему только это и является причиной отзова разрешения (ну и алюс дополнительная конкуренция севпотоку отложена на неопределенное время). Как то так.
Думаю убедил.
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06.06.2021 18:30 Ответить
Там считают, что в заключении властей недостаточно описаны меры для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию.
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06.06.2021 18:34 Ответить
Дипломат пояснил, что это решение касается только фрагмента газопровода на территории Дании. По его словам, два остальных участка трубы в безопасности.
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06.06.2021 18:36 Ответить
Ну это особо не меняет картины) без куска трубы целая труба не заработает, что логично.
У нас эта новость занимает первые полосы газет и интернета. Странно что вы не слышали об этом.
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06.06.2021 18:46 Ответить
это все из за летучих мышей
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06.06.2021 18:38 Ответить
А остальные европейские страны? Мы так и останемся изгоями*? Они нас таким образом, так же как и наша власть, совместными усилиями лишают безвиза. А наша верховная власть что в этом плане для нас делает?
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06.06.2021 17:48 Ответить
А КНДР? 😰 КНДР визнає?
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06.06.2021 17:52 Ответить
Yes ! of course
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06.06.2021 17:57 Ответить
Вау, це же всі мої улюблені манівці! Все життя мріяв літати у жопу світу!
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06.06.2021 18:13 Ответить
Ты что, больной или тебя ударили?
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06.06.2021 18:14 Ответить
Ні
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07.06.2021 08:54 Ответить
Ввод паспорта вакцины - это отличный вариант контроля количества людей, которые сделали хотя бы одну прививку. Но с учётом качества и количества вакцин в Украине, то для нашей стран - это не актуально
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06.06.2021 18:28 Ответить
Я считаю что мне достаточно повезло в том, что у меня есть возможность вакцинироваться НА ВЫБОР J&J, оригинальной Astra-Zeneka, или Pfizer. Выбрал последнюю и первую дозу уже получил. Вторая через 2 недели.
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06.06.2021 18:34 Ответить
Проблема в том,что эти украинские сертификаты не признает Украина!Знакомый только что проехал в Турцию там без вопросов признали нашу бумажку.Но на той неделе возвращался - в аэропорту уже дома не пропускали без теста - плевать на бумажку.
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06.06.2021 19:29 Ответить
А уже выдают бумажные сертификаты? Обещали ж с 1 июля.
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06.06.2021 21:17 Ответить
 
 