РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11970 посетителей онлайн
Новости За рубежом
3 270 29
Байден (2384) Песков (1740) путин (29877) россия (91364) США (23262) Женева (80)

Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков

Президент России Владимир Путин прилетит на саммит в Женеву в день переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом - 16 июня.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру

По словам официального представителя министерства иностранных дел Швейцарии, встреча лидеров пройдет на вилле "Ла Гранж".

О том, в котором часу начнутся переговоры Путина и Байдена, в настоящее время не сообщается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин могут встретиться на вилле XVIII века с видом на Женевское озеро, - Reuters. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
И вдруг швейцарский хамас объявит о минировании самолёта и он совершит посадку в Гааге... Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 3179
показать весь комментарий
10.06.2021 12:27
+7
ставки принимают, что он опоздает?))
показать весь комментарий
10.06.2021 12:27
+6
я бы советовал амерам припоздать часика на 3......
показать весь комментарий
10.06.2021 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И вдруг швейцарский хамас объявит о минировании самолёта и он совершит посадку в Гааге... Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 3179
показать весь комментарий
10.06.2021 12:27 Ответить
А может Монблан может подпрыгнуть вверх в нужный момент... Километров так на пять...А шо с него возьмешь? Гора...
показать весь комментарий
10.06.2021 16:56 Ответить
ставки принимают, что он опоздает?))
показать весь комментарий
10.06.2021 12:27 Ответить
Сняли с языка. Хотел пованговать, что опоздание будет не менее получаса.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:29 Ответить
я бы советовал амерам припоздать часика на 3......
показать весь комментарий
10.06.2021 12:28 Ответить
Интересно было бы сделать ставки кто опоздает на дольше.
показать весь комментарий
10.06.2021 19:45 Ответить
Когда самолет тупина будет над Беларусью лететь надо будет бульбанфореру звякнуть что международный террорист в воздушном пространстве его страны.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:28 Ответить
Так он сам такой. Ворон ворону...
показать весь комментарий
10.06.2021 13:07 Ответить
Бульбанфюрер сейчас на таком кипише, что отмочить может все что угодно.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:10 Ответить
Передбачаю результат цих переговорів. Байден переконається, що з цим придурком не можна домовитись . Московія розуміє лише брутальну силу, потрібно дрюкати.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:29 Ответить
Байден цьому не навчився коли був віце-президентом при Обамі?
показать весь комментарий
10.06.2021 12:35 Ответить
Це підказка СБУ де шукати злочинця🙂
показать весь комментарий
10.06.2021 12:30 Ответить
Байден-керований Клінтоними старий деменційний маразматик. Він не знає на якому світі знаходиться. Країною управляють зовсім інші люди. Ще рік тому, я писав тут на Цензорі, що демократам довіряти не можна, що вони дуже швидко домовляться з кацапами-мене тут банили і насміхались. І ось перший із ким зустрічається Байден -це Путін! Не із європейськими лідерами, арабами або китайцями! З Путіним!
показать весь комментарий
10.06.2021 12:33 Ответить
У нас цю зустріч називають «зустріччю Меркель із Тайсоном по боксу». Вгадайте хто за «Меркель».
показать весь комментарий
10.06.2021 12:34 Ответить
а может не долетит Путин прилетит в Женеву в день переговоров с Байденом, - Песков - Цензор.НЕТ 1297
показать весь комментарий
10.06.2021 12:35 Ответить
Как говорят пилоты, в воздухе еще ни один не остался.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:51 Ответить
Ну это уже ДЖЕК ПОТ !!!
показать весь комментарий
10.06.2021 13:32 Ответить
никто случайно в это время не желает поохотится с птруром в Альпах.... есть возможность подстрелить уникального зверя - крысогномом величают ......
показать весь комментарий
10.06.2021 12:36 Ответить
Лукашенко сообщит что борт заминирован бойцами ХАМАС, что подтвердят диспетчеры ДНРЛНРий ,а поляки его собьют за отказ приземлиться ( как раз и за президента Качиньского рассчитаются).
показать весь комментарий
10.06.2021 12:37 Ответить
Вангую, плешивое чмо опоздает.
показать весь комментарий
10.06.2021 12:58 Ответить
Типо, встреча не состоится... Запускаем тотализатор.
показать весь комментарий
10.06.2021 13:01 Ответить
А мог бы и на бронепоезде, как чучхе. Смельчак, смельчак...
показать весь комментарий
10.06.2021 13:02 Ответить
Хорошо бы в Женеву через смоленск!
показать весь комментарий
10.06.2021 13:04 Ответить
Не для себе прошу,для миру прошу шоб не долетіло
показать весь комментарий
10.06.2021 13:46 Ответить
Ваши слова - та до бога. АМИНЬ !!!
показать весь комментарий
10.06.2021 14:01 Ответить
Долетит?
показать весь комментарий
10.06.2021 14:29 Ответить
Этот поросёнощенок *****, экономит на памперсах =), смотри лифты и ходули, не забрызгай!!!! Путін прилетить до Женеви в день переговорів з Байденом, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8196
показать весь комментарий
10.06.2021 17:47 Ответить
Чого ж Піськов не оголосив маршрут по якому буде летіти Путлер?
Може б ,,Бук,, на маршруті ненароком з'явився!
показать весь комментарий
12.06.2021 13:48 Ответить
 
 