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Новини
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Путін прилетить до Женеви в день переговорів з Байденом, - Пєсков

Путін прилетить до Женеви в день переговорів з Байденом, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін прилетить на саміт до Женеви в день переговорів зі своїм американським колегою Джо Байденом - 16 червня.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру

За словами офіційного представника міністерства закордонних справ Швейцарії, зустріч лідерів пройде на віллі "Ла Гранж".

Про те, о котрій годині розпочнуться переговори Путіна і Байдена, поки не повідомляється.

Також читайте: Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі

Автор: 

Байден Джо (2883) Пєсков Дмитро (1610) путін володимир (23772) росія (65002) США (22634) Женева (52)


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Топ коментарі
+10
И вдруг швейцарский хамас объявит о минировании самолёта и он совершит посадку в Гааге...
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10.06.2021 12:27
+7
ставки принимают, что он опоздает?))
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10.06.2021 12:27
+6
я бы советовал амерам припоздать часика на 3......
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10.06.2021 12:28
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И вдруг швейцарский хамас объявит о минировании самолёта и он совершит посадку в Гааге...
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10.06.2021 12:27 Відповісти
А может Монблан может подпрыгнуть вверх в нужный момент... Километров так на пять...А шо с него возьмешь? Гора...
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10.06.2021 16:56 Відповісти
ставки принимают, что он опоздает?))
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10.06.2021 12:27 Відповісти
Сняли с языка. Хотел пованговать, что опоздание будет не менее получаса.
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10.06.2021 12:29 Відповісти
я бы советовал амерам припоздать часика на 3......
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10.06.2021 12:28 Відповісти
Интересно было бы сделать ставки кто опоздает на дольше.
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10.06.2021 19:45 Відповісти
Когда самолет тупина будет над Беларусью лететь надо будет бульбанфореру звякнуть что международный террорист в воздушном пространстве его страны.
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10.06.2021 12:28 Відповісти
Так он сам такой. Ворон ворону...
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10.06.2021 13:07 Відповісти
Бульбанфюрер сейчас на таком кипише, что отмочить может все что угодно.
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10.06.2021 13:10 Відповісти
Передбачаю результат цих переговорів. Байден переконається, що з цим придурком не можна домовитись . Московія розуміє лише брутальну силу, потрібно дрюкати.
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10.06.2021 12:29 Відповісти
Байден цьому не навчився коли був віце-президентом при Обамі?
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10.06.2021 12:35 Відповісти
Це підказка СБУ де шукати злочинця🙂
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10.06.2021 12:30 Відповісти
Байден-керований Клінтоними старий деменційний маразматик. Він не знає на якому світі знаходиться. Країною управляють зовсім інші люди. Ще рік тому, я писав тут на Цензорі, що демократам довіряти не можна, що вони дуже швидко домовляться з кацапами-мене тут банили і насміхались. І ось перший із ким зустрічається Байден -це Путін! Не із європейськими лідерами, арабами або китайцями! З Путіним!
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10.06.2021 12:33 Відповісти
У нас цю зустріч називають «зустріччю Меркель із Тайсоном по боксу». Вгадайте хто за «Меркель».
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10.06.2021 12:34 Відповісти
а может не долетит
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10.06.2021 12:35 Відповісти
Как говорят пилоты, в воздухе еще ни один не остался.
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10.06.2021 12:51 Відповісти
Ну это уже ДЖЕК ПОТ !!!
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10.06.2021 13:32 Відповісти
никто случайно в это время не желает поохотится с птруром в Альпах.... есть возможность подстрелить уникального зверя - крысогномом величают ......
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10.06.2021 12:36 Відповісти
Лукашенко сообщит что борт заминирован бойцами ХАМАС, что подтвердят диспетчеры ДНРЛНРий ,а поляки его собьют за отказ приземлиться ( как раз и за президента Качиньского рассчитаются).
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10.06.2021 12:37 Відповісти
Вангую, плешивое чмо опоздает.
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10.06.2021 12:58 Відповісти
Типо, встреча не состоится... Запускаем тотализатор.
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10.06.2021 13:01 Відповісти
А мог бы и на бронепоезде, как чучхе. Смельчак, смельчак...
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10.06.2021 13:02 Відповісти
Хорошо бы в Женеву через смоленск!
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10.06.2021 13:04 Відповісти
Не для себе прошу,для миру прошу шоб не долетіло
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10.06.2021 13:46 Відповісти
Ваши слова - та до бога. АМИНЬ !!!
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10.06.2021 14:01 Відповісти
Долетит?
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10.06.2021 14:29 Відповісти
Этот поросёнощенок *****, экономит на памперсах =), смотри лифты и ходули, не забрызгай!!!!
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10.06.2021 17:47 Відповісти
Чого ж Піськов не оголосив маршрут по якому буде летіти Путлер?
Може б ,,Бук,, на маршруті ненароком з'явився!
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12.06.2021 13:48 Відповісти
 
 