Путін прилетить до Женеви в день переговорів з Байденом, - Пєсков
Президент Росії Володимир Путін прилетить на саміт до Женеви в день переговорів зі своїм американським колегою Джо Байденом - 16 червня.
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру
За словами офіційного представника міністерства закордонних справ Швейцарії, зустріч лідерів пройде на віллі "Ла Гранж".
Про те, о котрій годині розпочнуться переговори Путіна і Байдена, поки не повідомляється.
Топ коментарі
+10 Valery Greff
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+7 Александр Романов #466099
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+6 Dima qwe
показати весь коментар10.06.2021 12:28
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