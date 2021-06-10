Путін прилетить до Женеви в день переговорів з Байденом, - Пєсков

Президент Росії Володимир Путін прилетить на саміт до Женеви в день переговорів зі своїм американським колегою Джо Байденом - 16 червня.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру

За словами офіційного представника міністерства закордонних справ Швейцарії, зустріч лідерів пройде на віллі "Ла Гранж".

Про те, о котрій годині розпочнуться переговори Путіна і Байдена, поки не повідомляється.

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