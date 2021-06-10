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Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним буде прямолінійним у висловлюваннях.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент (Байден. - Ред.) давно знайомий з президентом Путіним. Він ніколи не стримувався, висловлюючи свої побоювання або занепокоєння, коли її (Росії. - Ред.) поведінка не узгоджується з демократичними цінностями, і він, безумовно, буде прямолінійним у цьому і на цій зустрічі", - заявила Псакі журналістам.

"На наш погляд, це рух до більш стабільних і передбачуваних відносин", - зазначила вона.

Прессекретарка Білого дому також повідомила, що журналісти зможуть поставаити запитання президенту Байдену після зустрічі в Женеві.

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"І ми, звичайно, сподіваємося, що у вас також буде можливість поставити запитання президенту Путіну. Яким буде цей формат, ми дізнаємося найближчими днями. (...) Все ще обговорюється", - додала вона.

Переговори Байдена з Путіним відбудуться 16 червня в Женеві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 4968 Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 3909
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10.06.2021 08:42
+7
мені все більше і більше здається, що оте рандеву в Женеві - формальність. Оскільки кожен президент США в першій рік своїх повноважень мусить зробити турне по Європі і побачитись зо всіма важливими лідерами, в т.ч. з ******. Така традиція...
А домовлятися Байдену з ****** нема за що, за великим рахунком. Нема спільної суттєвої платформи. Єдинне, що Байден може зробити - викотити вагон і платформу пред'яв *****. Так і зробить. Інше питання - чи піде на те, щоб потім санкціонувати ті пред'яви...
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10.06.2021 08:51
+6
Правильно. Байден вміє вмонтувати міцне слівце.
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10.06.2021 08:52
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Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 4968 Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 3909
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10.06.2021 08:42 Відповісти
Зебиленский: Єслі я скажу шо Путін убівца завтра на дамбасє загінєт сто чілавек Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 2604
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10.06.2021 08:59 Відповісти
Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 4564
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10.06.2021 09:07 Відповісти
А дальше что? Шо ви хотите услышать от стагого евгея? Только то, что вам нада!
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10.06.2021 09:13 Відповісти
Вот как быстро прошла вся любовь к Украине у старика, когда он увидел ЧТО ею управляет.
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10.06.2021 08:42 Відповісти
"Чем меньше женщину мы любим,
тем больше нравимся мы ей" (с)
Классика жанра. Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 3592
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10.06.2021 08:44 Відповісти
Это ты про ***** сваво чтоль?
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10.06.2021 09:18 Відповісти
Прямо трёхэтажным и начнёт переговоры! Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным, - Псаки - Цензор.НЕТ 7805
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10.06.2021 08:42 Відповісти
херня все это.
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10.06.2021 08:44 Відповісти
важна суть, а не форма
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10.06.2021 08:51 Відповісти
мені все більше і більше здається, що оте рандеву в Женеві - формальність. Оскільки кожен президент США в першій рік своїх повноважень мусить зробити турне по Європі і побачитись зо всіма важливими лідерами, в т.ч. з ******. Така традиція...
А домовлятися Байдену з ****** нема за що, за великим рахунком. Нема спільної суттєвої платформи. Єдинне, що Байден може зробити - викотити вагон і платформу пред'яв *****. Так і зробить. Інше питання - чи піде на те, щоб потім санкціонувати ті пред'яви...
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10.06.2021 08:51 Відповісти
Правильно. Байден вміє вмонтувати міцне слівце.
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10.06.2021 08:52 Відповісти
Общались? Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 3343
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10.06.2021 08:55 Відповісти
Ну не с ****** же твоим общаться, западло
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10.06.2021 09:19 Відповісти
Байден даст Путину гарантии. Потом окажется, что они были не нужны.
Путин поделится деньгами и пообещает. Обещаний не выполнит.
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10.06.2021 08:52 Відповісти
у футбольных фанов даже песня есть готовая, можно напеть х.лу
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10.06.2021 08:53 Відповісти
04.06.21 23:54Байден не будет нерешительным на встрече с Путиным, но хочет более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, - Псаки

29.01.21 07:07Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки

Це у неї такий обмежений словарний запас чи у перекладачів ?
Чи інший варіант ?
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10.06.2021 08:54 Відповісти
Игра слов и не больше.
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10.06.2021 10:54 Відповісти
Байден готовится к встрече с пещерным жителем, размахивающим над головой футболкой нашей сборной. Поэтому необходимо рассматривать возможные варианты нейтрализовать ****************.
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10.06.2021 08:54 Відповісти
Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 6011
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10.06.2021 09:00 Відповісти
Он так и скажет: путин - )(уйло?
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10.06.2021 08:54 Відповісти
Англосаксы, помницца с полгода решали, как перевести на инглиш слово %уйло. Вроде как большинство склонилось к dickhead. Не думаю, что Байден публично будет выдавать неоднозначно трактуемые термины. Кто такой Путин, он уже определил. И в принципе, этого вполне достаточно.
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10.06.2021 09:00 Відповісти
А вот и ответ на единственный актуальный вопрос о встрече Байдена и Путина(тм): "Розгами или батогами?". Псаки ответила, что батогами.
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10.06.2021 08:55 Відповісти
Шо,будуть обзивати Трампа як захочуть?
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10.06.2021 08:55 Відповісти
высказываний не достаточно .. нужно плешивца за жопу брать !
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10.06.2021 08:55 Відповісти
Они оба плешивцы. Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 2925
Это о причёсках.
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10.06.2021 08:58 Відповісти
Конечно,же не будет сдержан в высказываниях. Да что толку--ведь Путин не мальчик -Кулеба,как бы там ни было,скулить не станет...Стали бы вы с ним разговаривать, если бы не боялись...
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10.06.2021 08:56 Відповісти
Заскринил посты.
Выложу после переговоров. Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 4104
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10.06.2021 08:56 Відповісти
И все правильно Байден, не надо сдерживаться,тем более в таком возрасте)) Путену к золотому дождю не привыкать)
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10.06.2021 08:56 Відповісти
Слова.....слова.....А кто реально узнает о чем порешали?
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10.06.2021 08:57 Відповісти
Уже мурашки пошли по коже. СП-2, я так понял - не предел!
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10.06.2021 08:59 Відповісти
А в глазик тоже будет заглядывать ?
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10.06.2021 09:00 Відповісти
Говорят Дж.Байден сейчас в своем графике выделяет ежедневно по 45минут на посещение курсов усовершенствования в российской ненормативной лексике. Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 9014
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10.06.2021 09:01 Відповісти
"Шьёрт побьеры" Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 4791
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10.06.2021 09:04 Відповісти
Мабуть, складно дається така наука в такому віці, шо стіки часу витрачає.
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10.06.2021 09:14 Відповісти
"Да, Володья, вид у тебя какой-то предраковый...
Каблуки полуметровые не жмут, в прошлый раз ты был повыше ...
Всё шпилишь мальчиков в немытую попу, где твоя жена ?"
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10.06.2021 09:08 Відповісти
ставлю на Байдена. В 7-м раунде он завалит *****. Конечно, дядюшке Джо будет сложно, все-таки возраст... Но ведь и ***** уже не тот
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10.06.2021 09:09 Відповісти
Уже столько известно о переговорах Байдена и путина, что и встречаться уже смысла нет!
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10.06.2021 09:10 Відповісти
Уявляю, Джо такий червоний:
- Якщо ти негайно не заберешся з України я буду вимушений зняти з тебе санкції і дозволю тобі Україну окупувати!, - каже голосно пуйлу.
- Страшно.... Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 7568, - пуйло ховає очі від суворого Джо.
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10.06.2021 09:11 Відповісти
Государственная Дума Российской Федерации отменила историю

...зафиксировав законодательно набор сомнительных и лживых утверждений, касающихся Второй мировой войны, и запретив их критикy. Таким образом, завершено превращение Российской империи, на последнем этапе ее существования, в теократию с несменяемым властителем.

Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 8499
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10.06.2021 09:24 Відповісти
Воно і правильно! Для цього кюу Байдена є неперевершені Псвкі, яка це робить значно краще. 😁 А у нас і Зєлєнскій ьеззубий, якщ це не стосується Порошенка, і його спікер у питаннях пуцина глухонімі і позбавлені фантазії.
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10.06.2021 09:29 Відповісти
Сначала обложит трехэтажным матом, после чего грязно выругается!
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10.06.2021 09:31 Відповісти
да-да...главное не смотреть в глаза и не становится на колени.....своими действиями и переговорами с убийцей (по словам самого Джо), приглашением его на саммит он уже показал как и что он будет говорить. А для сми можно и надувать щёки и кидать понты. Все уже поняли что Байден это чуть более пиарная версия Обамы... Действия нужны.
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10.06.2021 09:33 Відповісти
_Так он и действует: отказывается от остановки СП-2, отказывается противодействовать расие, поощряет людоедов на новые, ещё более масштабные и тяжкие злодеяния, даёт зелёную дорогу Третьей Всемирной! Безответственный ублюдок... Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 135
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10.06.2021 09:48 Відповісти
"Байден не будет сдерживаться в высказываниях на переговорах с Путиным"
_Если байден не будет сдерживаться, то ему придётся менять штаны на сухие, чистые.
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10.06.2021 09:43 Відповісти
Маасу, несомненно, надо плотно перетереть с Байденом, о том, что можно и нужно говорить Недосцарю Обнуленному. А еще лучше с Дещицей. Правда, в последнем случае могут возникнуть трудности перевода...
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10.06.2021 09:46 Відповісти
Тільки з Дещицею. Вся дипломатія у двох словах. Тонко, дотепно, по суті. І до .уйла дійдуть одразу всі нюанси політики США щодо парашки
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10.06.2021 10:50 Відповісти
Это у них такая психологическая накачка самих себя идет? Типа, ух, мы не будем сдерживаться, ух, мы ему покажем, ух, мы ему выскажем обеспокоенность, ух, мы его призовем соблюдать права человека...
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10.06.2021 10:10 Відповісти
Да, не сдерживаться!!
"Ты - не хороший человек! Вонючка! Ыыы, и ты некрасивый, о!"
(с) Масяня, Школа троллей. Серия.. там.. какая-то.
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10.06.2021 10:53 Відповісти
Судя по тому сколько уже бравадно наговорили подозреваю что будет полный пшик.
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10.06.2021 11:09 Відповісти
за словом в карман не полезет Байден не стримуватиметься у висловлюваннях на переговорах з Путіним, - Псакі - Цензор.НЕТ 9383
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10.06.2021 11:22 Відповісти
Если Байден хочет путену на встрече почитать мораль про западные ценности, демократию и прочее, он может не заморачиваться и отправить ему смску. Так проще и не надо время тратить. Кремль это вовсе не интересует.
Для таких встреч повестка обговаривается неоднократно и заранее. И Байден уже 100% все пункты и американскую позицию путену отправил. Равно как и путен ему всё уже прислал.
Я даже думаю, что путен не против, если Байден скажет на конференции, что высказал путену претензии о правах и свободах и прочее. путену до лампочки, а Байдену это позволит сохранить лицо. Меня намного больше интересует, что скажет после конференции путен, потому что ценности и прочее, конечно же важно, но на самом деле обсуждать они будут:
1. рос.вмешательство во всякие внутренние дела США.
2. вмешательство США во всякие внутренние дела РФ
3. безопасность в мире и европу - ну и тут как раз про Ближний восток и Украину
5. китай

И путен после таких договорняков всегда намного четче формулирует выводы. Потому что ему не перед кем отчитываться.
А штатовские представители боятся подставить себя под удар прессы, поэтому всегда скатываются к общим фразам про "обговорили права и свободы... выразили озабоченность... кремль должен...". Это всё неинтересно.
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10.06.2021 11:30 Відповісти
"Президент Байден давно знаком с президентом Путиным. Он никогда не сдерживался, высказывая свои опасения или беспокойства, когда их поведение не согласуется с демократическими ценностями, и он, безусловно, будет прямолинеен в этом и на этой встрече".
Если он только до 16-го числа не забудет зачем они вообще встречаются.
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10.06.2021 12:29 Відповісти
*...не будет сдерживатся в высказываниях...*---ну отпустило чуть, полегчало. Пусть кроет. Как в том старинном стишке---*...буря небо матом кроет...*. Ох и пуганётся низкорослый! А нам опять повезёт с дружбаном заокеанским.
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10.06.2021 12:41 Відповісти
сложность проблемки в том чтобы не укантрапупить расеюшку до полного изнеможения ибо
она совсем под Китай ляжет а амерам это совсем ни к чему.....
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10.06.2021 13:01 Відповісти
зы. а если честно то нам ухо нужно держать очень востро потому как в политике не
бывает друзей бывают совпадения интересов....
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10.06.2021 13:02 Відповісти
Нужны дела а не слова их на хлеб не намаже
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10.06.2021 13:01 Відповісти
Так вот что значит "санкции из ада" для России от Байдена!

Как там, байденята, довольны?
Байден еще ваш или уже не ваш?
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10.06.2021 13:59 Відповісти
Абассака гонит, как обычно в поледнее время.
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10.06.2021 14:41 Відповісти
Ваш ход мистер пу..
.)
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09.12.2021 10:45 Відповісти
 
 