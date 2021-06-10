Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо
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Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.
Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.
"Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути", - заявил глава МИД Италии.
Также Кулеба на брифинге поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку.
"Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку", - сказал украинский министр.
Пожалуйста, подождите...
а що, вiслюк хоч на 5 вiдсоткiв просунувся по iмплементацiї тих зобов'язань, якi взяла на себе Україна пiсля пiдписання асоцiацii?
шмарклi ж було нiколи,вона все заглядала в шОКОладну дiрку пуйла...
потрiбно не вставати в позу, а проводити реальнi реформи. Якi успiхи, наприклад, в подоланнi корупцii? Що з судами?
Італійці копійки платять за таку роботу. "Свої" за таку оплату не працюватимуть. А от наші заробітчанки - аж бігом. Бо для них то не не копійки.
Так зрозуміліше?
Ты (точнее, твои родственники), конечно, будешь платить за то, что тебе моют ж@пу, президентскую зарплату?
Ты, конечно же, будешь презирать того, кто позволяет тебе, вынужденному з@ср@нцу, выглядеть по-человечески?
1. Не буду. І вони не будуть.
2. Не буду. І, навздогін, така деталь. Мені зараз 48 років. До 50-ти я навряд чи доживу з моєю болячкою. Але то таке - кожному своє.
3. Я зневажаю оленів, котрі всякий раз обирають собі (та й нормальним людям також!) владу, яка робить наше життя гідним оленів, що ту владу обрали. А потім ті олені стогнуть: ой, не то обрали...
Тому безкоштовна порада: перш, ніж бздури писати, трохи напружся і подумай головою: а чи не напишеш бздуру?
Іржи - скільки душі завгодно.
Можеш не дякувати: якось то переживу.
...Якщо тебе то цікавить, повідомлю: моєму татові 81 рік, він ще молодцем тримається. А мами вже, нажаль, нема. Рак - то така штука, що не питає у людини: згідна вона жити довго і щасливо, чи не згідна. Він тихо і швидко робить свою справу.
І на останок. Мою злість викликали не італійські каліки, і не наші заробітчанки, а наші виродки при владі, що не залишають нашим людям іншого вибору, як тікати звідсіля. Так зрозуміліше? Чи знову шукатимеш неіснуючі відмазки?
Щодо мого тата. Не вигадуй дурного. Якщо обставини повернуться так, що він відійде раніше за мене, догляну за ним. Це обов'язок сина, якщо ти в курсі, що воно таке. Якщо ж відчую, що моя болячка повертається (рак - він такий, він може), і мені лишається вже зовсім трохи... що ж... ніколи не пізно поїхати в монастир. Принаймні, там посповідаюсь як слід, причащуся, соборуюся. І з миром відійду. Там і відспівають.
У мене запити скромні, отже і пенсії по інвалідності мені цілком вистачає. Хоча робота і деякий "бонусний" заробіток не завадили б. Але кому потрібен працівник, що будь-якого дня може впасти і приставитися? Ото ж бо й воно.
Далі. І тут ти промазав - я однаково зневажаю і совків, і лібералів. Маю на то право, як прихильник консервативної ідеології.
Подальшу твою маячню коментувати якось навіть і невдобно...
Якщо ти нетверезий - ляж і поспи. Все пройде. Якщо просто дурень - дай мені спокій.
Ти читати вмієш, чи лише букви знаєш? Чи ти вмієш читати нікому крім тебе невидимий текст? Якщо має місце останній варіант, тут я нічим тобі не поможу - йди до лікаря-мозкоправа. Не факт, що й він допоможе, але хоч якісь шанси є.
Далі. Нормальні країни (наприклад, Польща, Словаччина, Чехія) після падіння комуністичного режиму не стали вигадувати велосипеда, а повернулись до старого доброго капіталізму. Тому і живуть там люди по-людськи. І в них немає необхідності їхати кудись, щоб вижити самим і дати таку можливість своїм дітям. Вони цілком можуть знайти гідну роботу в себе і нічого не вигадувати.
А що в нас? А в нас усе не як у людей: бо наш велосипед треба придумати так, щоб його колеса були квадратними. От наше дороге куЧМО і будувало... щось будувало. За книжкою "Чеполіно", не інакше. Його наступники (хто більше, хто менше) розвивали і поглиблювали абсурдну систему. Як наслідок - економіка в руїнах, освіта - в жалюгідному стані, а про чудо-реФФорму в медицині взагалі страшно говорити.
Тому саме паршиве в цій ситуації, що навіть якщо до влади прийдуть притомні люди (в що слабо віриться, бо "мутрий наріт" за таких не голосуватиме), то і в них навряд чи вийде створити щось таке, ну, хоча б як у Польщі. Чому? Та тому що фахівців тут майже не лишилося. Де вони поділися? Хтось постарів, хтось деградував, хтось у Польщі або Німеччині і вертатись не збирається. Це ж прекрасно, що вони виїхали, чи не так?
От і маємо щось дуже подібне на наслідки нашестя Батия. Є чим хизуватися?
А коли серйозно, то справді, деякий перекос у трудовій міграції не на їхню користь в них був. Але перекос некритичний, який вони цілком компенсували за рахунок українців. У німців ситуація доволі кумедна, пардон, з точки зору чорного гумору. Поясню чому. Їхня титульна нація стрімко старішає. Тут кілька діє чинників. Я відзначив би серед них: 1) дурість лібералів з їхньою вседозволеністю і розмиванням границі між добром і злом, як наслідок - майже нульовий приріст населення; 2) навезли ліберали "чорнявих" - думали, що вони дадуть демографічний приріст (це запросто!) і працюватимуть задешево (ага, щассс!). У підсумку - довелося запрошувати поляків та, особливо, українців. А тепер у нашому місті, скажімо, кваліфікованого електрика вдень з вогнем не знайти - усі там. Круто, правда? Де електриків взяти українцям? (Нагадую: профетехосвіту знищено потугами Табачніка і Гриневич).
От тому я переконаний, що в нинішній руїні в першу чергу винна влада. Бо коники з гівна ліпила, замість того, щоб іти хоча б польським шляхом. У другу чергу - винен "мутрий наріт", який ту владу обрав.
...А як з тої халепи вибиратися, грім його знає.
Нікуди електрики не повернуться, доки тут не буде роботи для них. А роботи не буде, доки не буде виробництва. А виробництва не буде, доки економіка в руїнах. А руїна тут стоятиме доти, доки неадеквати керуватимуть країною. Крапка. Кінець лекції.
...Ти навіть уявити собі не можеш, як тяжко чоловікові звикнути до того, що він уже на пенсії. До болячки у мене була непогана і цікава робота. Платили, щоправда, небагато, але вистачало. Тепер туди повернутися... дещо проблематично. Коли нема погодних безобразій - почуваюсь нормально. Але у нас, на Заході, таке щастя триває недовго. Тому на ту роботу повертатись вже не варіант. Просто не потягну.
А что касается места работы, то ты сам себе его выбираешь. На работу не надо "ходить", работу нужно работать. И заказчику не важно, где ты будешь это делать, если его устроит цена, качество и сроки.
Знову ж таки, якщо говорити серйозно, так воно має бути, як ти зараз написав. Але так не є, принаймні, в якихось відчутних масштабах. Принаймні, у нас. І в тому біда.
Не придирайся до слів. Бо і я так умію: ти на роботу телепортуєшся, щоб її "работать"?
Будь-що, що я маю зробити, я роблю якісно. В тому числі, й виконання роботи. Інакше нема сенсу за то братися. Щодо вибору роботи - з цим теж у нас дуже сумно. На весь наш обласний центр з усіх державних/напівдержавних заводів лишився тільки машинобудівний, та й той уже років двадцять на ладан дихає. Іти до приватного підприємця - не думаю, що він дуже втішиться, коли дізнається про мою онкологію. А це не додасть мені шансів на успішне працевлаштування. Перевчатися на якусь дурню на старості років на-кшалт психолога - нафіг воно треба. Тому поки що доводиться звикатися зі статусом пенсіонера. А далі - як Бог дасть.
Тому шпильки про совків залиши для совків . Якщо дуже хочеш поспілкуватися з таким (до того ж ядерним!), можу порекомендувати ДілдоВоєвалова. Королівський екземпляр! З чЛєніним в серці і пляшкою в дупі . В якості надихаючого до веселого та плідного спілкування саундтреку рекомендую дискографію шведів Amon Amarth .
А что касается самозанятости, то и тут тебе не нужно ходит по дворам в поиске работы. На Цензор же ты как-то попал? Вот этой же дорогой и работу ищи. У меня есть несколько знакомых пенсионеров, которые "с прямыми руками" и хорошим хобби, через интернет это своё хобби хорошо монетизировали. У них заказчики по всему миру, и это они даже толком не занимались рекламой и раскруткой, а так... что сами смогли в Фейсбук и Ютубе.
...Була в мене така ідея, як ти підказуєш (за що окрема подяка). Проте її реалізацію я вирішив відкласти десь на місяць. Зараз потрібно закінчити планове медобстеження (попередньо виглядає, що не все добре) - дочекатися результатів онкомаркерів: чи то почався рецидив, чи то всього лиш люте запалення. А як матиму результати на руках, подивимось із лікарем, що та як. Якщо все гут - пройти МСЕК, щоб продовжити ще на рік пенсію. А там і ютубною творчістю можна зайнятися.
А я й не опускав рук. Навіть, коли було дійсно паршиво - в перші дні після операції. "Польський гонор" - штука не завжди шкідлива: важливо правильно його застосувати.
По-друге. Порівняйте масштаб... знелюднення... містечок і сіл Волині, Галичини, Буковини, Поділля (гадаю, цього досить) з тим, що у Польщі.
По-третє. Поляки "замістили" хоча б частково вибулих громадян українцями, і продовжують це робити. Ким заміщати вибулих українців? Клишорукими вічнобухими москалями?
Тому спершу головою думайте (вона ж не лиш для того, щоб у неї їсти), а потім щось пишіть.
гут сделать с Китаем...........
...кум с кумой там живут -- сынов в Америке высшему образованию подвергли -- те вернулись и щас, оба мастерами по ремонту кондиционеров работают! Виллы, яхты, денёг полные кышени... -- бываю у них изредка. Хорошо живут!
...а я, баранку на гансюков кручу... -- вчера пенсионный возраст на 10 месяцев подняли!
Переживу, но проллетарское зло берёт! *)
Я тут про украинцев-киевлян написал... -- не Ваша социальная группа, мабудь? -- пардону прошу... *)
Про Оксану Чубачівну, чогось чули?
Чи про Ганну Чубач -- можливо...