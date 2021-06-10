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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо

Украина и Италия обсудили евроатлантическую интеграцию украинского государства. Италия поддерживает вступление Украины в ЕС.

Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, укрепление отношений между Украиной и Брюсселем является важным для обеих сторон.

"Поэтому мы гордимся тем, что поддержали ассоциацию о свободной торговле между Украиной и ЕС, а также предоставление либерального визового режима. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти договоренности. Хочу четко подчеркнуть, что Италия признает европейские стремления Украины и будет всесторонне поддерживать ее на этом пути", - заявил глава МИД Италии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты. ФОТО

Также Кулеба на брифинге поблагодарил итальянское правительство за эту поддержку.

"Мы обсудили, как Италия может дополнительно посодействовать евроатлантической интеграции Украины и я очень благодарен итальянскому правительству за эту поддержку", - сказал украинский министр.
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Топ комментарии
+7
Вступ до НАТО значно важливіший за вступ до ЄС
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10.06.2021 15:54
+5
А як Ви собі бачите "запрошення"? Це європейці мають за нас реформи робити? Якщо кожна наша влада до останнього намагалася надурити європейців то з електронним декларуванням, то ще з чим. Ми що зробили? Європейці за нас мають нормальну владу обрати? Бо "мудрий" український нарід обирає нікчем? Як на мене, наші політики дурні, але більшість наших виборців ще дурніші
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10.06.2021 14:17
+3
и чё завтра вступаем



а що, вiслюк хоч на 5 вiдсоткiв просунувся по iмплементацiї тих зобов'язань, якi взяла на себе Україна пiсля пiдписання асоцiацii?
шмарклi ж було нiколи,вона все заглядала в шОКОладну дiрку пуйла...
потрiбно не вставати в позу, а проводити реальнi реформи. Якi успiхи, наприклад, в подоланнi корупцii? Що з судами?
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10.06.2021 14:24
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Правила форума Совет форумчан
Чтобы вы понимали, это - месседж кремлю: дайте денег, мы тогда изменим формулировку.
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10.06.2021 13:03 Ответить
Можно для начала вступить в Италию Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо - Цензор.НЕТ 5527
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10.06.2021 13:03 Ответить
и чё завтра вступаем или получим десятую дорожную карту, которую наше очередное правительство подогреваемое бабками из кремля не сможет выполнить в силу тех или иных причин.....
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10.06.2021 13:05 Ответить
и чё завтра вступаем



а що, вiслюк хоч на 5 вiдсоткiв просунувся по iмплементацiї тих зобов'язань, якi взяла на себе Україна пiсля пiдписання асоцiацii?
шмарклi ж було нiколи,вона все заглядала в шОКОладну дiрку пуйла...
потрiбно не вставати в позу, а проводити реальнi реформи. Якi успiхи, наприклад, в подоланнi корупцii? Що з судами?
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10.06.2021 14:24 Ответить
Возьмите меня, я хороший! (с)Италия поддерживает вступление Украины в ЕС, - глава МИД Ди Майо - Цензор.НЕТ 7078
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10.06.2021 13:05 Ответить
Ха! Ясно, що підтримають! Звідкіля ще цьотки їхатимуть, щоб за копійки (за італійськими мірками) мити дупи старим маразматикам?
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10.06.2021 13:06 Ответить
Хочешь сказать, что в старом возрасте, когда ты будешь не в состоянии соблюдать правила гигиены, ты будешь категорически отказываться от помощи других людей и лежать "так"?
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10.06.2021 14:23 Ответить
Щоб ти зрозумів, поясню якомога простіше.
Італійці копійки платять за таку роботу. "Свої" за таку оплату не працюватимуть. А от наші заробітчанки - аж бігом. Бо для них то не не копійки.
Так зрозуміліше?
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10.06.2021 14:26 Ответить
Два вопроса.
Ты (точнее, твои родственники), конечно, будешь платить за то, что тебе моют ж@пу, президентскую зарплату?
Ты, конечно же, будешь презирать того, кто позволяет тебе, вынужденному з@ср@нцу, выглядеть по-человечески?
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10.06.2021 14:31 Ответить
Погавкатись охота, лиш нема з ким? Гаразд, втішу тебе, як зумію Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 1706 .
1. Не буду. І вони не будуть.
2. Не буду. І, навздогін, така деталь. Мені зараз 48 років. До 50-ти я навряд чи доживу з моєю болячкою. Але то таке - кожному своє.
3. Я зневажаю оленів, котрі всякий раз обирають собі (та й нормальним людям також!) владу, яка робить наше життя гідним оленів, що ту владу обрали. А потім ті олені стогнуть: ой, не то обрали...
Тому безкоштовна порада: перш, ніж бздури писати, трохи напружся і подумай головою: а чи не напишеш бздуру?
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10.06.2021 14:48 Ответить
Твои отмазки выглядят смешно. Ты прекрасно знаешь, о чём речь. А речь об уважении к людям и их труду. Не хочешь доживать ты, подумай о своих родителях - ты оставишь их лежать в г@вне, или будешь благодарен тем, кто их отмоет и приведёт в человеческий вид? Или ты счас снова прикинешься валенком и скажешь, что ты сирота, твои родители не доживут и всё такое?
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10.06.2021 14:53 Ответить
О, то ти паржать любиш? Чудово! Підказую гарний спосіб іржати довго і щасливо: сядь перед люстром і уважно в нього дивись. Там оленя побачиш.
Іржи - скільки душі завгодно.
Можеш не дякувати: якось то переживу.
...Якщо тебе то цікавить, повідомлю: моєму татові 81 рік, він ще молодцем тримається. А мами вже, нажаль, нема. Рак - то така штука, що не питає у людини: згідна вона жити довго і щасливо, чи не згідна. Він тихо і швидко робить свою справу.
І на останок. Мою злість викликали не італійські каліки, і не наші заробітчанки, а наші виродки при владі, що не залишають нашим людям іншого вибору, як тікати звідсіля. Так зрозуміліше? Чи знову шукатимеш неіснуючі відмазки?
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10.06.2021 15:05 Ответить
Скажу по секрету, есть Украинцы, которые даже не выезжая из Украины, занимаются тем, что тебя так расстроило. И за, даже, мЕньшие деньги, которые тебя оскорбили. Есть такая штука - конкуренция на рынке труда. Она происходит не только среди работников, но и среди работодателей. Сейчас рынок труда для Украинцев стал шире благодаря в т.ч. и безвизу. Сейчас в Украине есть целые отрасли, которые страдают от нехватки рабочих рук, т.к. люди уехали за лУчшей зарплатой на Запад. Если тот род занятий в Италии приносит больше денег, чем такой же в Украине - то что в этом плохого? Значит местные работодатели почухают мозг и будут пытаться конкурировать зарплатой и условиями труда, что, несомненно, будет на пользу Украине и Украинцам. А как ты собираешься поступить с отцом, когда он перестанет быть "молодцом" и "держаться"? Бросишь в з@ср@нной кровати?
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10.06.2021 15:13 Ответить
Розкажи про це тіткам працездатного віку із Західної України, як ледь не цілими селами (до речі, що в цьому доброго?!) поїхали в Італію. Можеш так, а можеш і по секрету. З якого то дива вони таке зробили? Грім його знає. Певно, нічого не чули про те, що можна знайти роботу вдома. Тому твоя розповідь буде їм надзвичайно корисною. Принаймні, розвеселить їх. Бо місцевих роботодавців, які ще б і мозок собі шкрябали, на всіх якось не вистачає. Але то таке. Я так розумію, що ти віриш у ліберальські байки. Що ж, не позбавлятиму тебе промінчика світла в житті. Далі вір, і буде тобі щастя. Блажен хто вірує!
Щодо мого тата. Не вигадуй дурного. Якщо обставини повернуться так, що він відійде раніше за мене, догляну за ним. Це обов'язок сина, якщо ти в курсі, що воно таке. Якщо ж відчую, що моя болячка повертається (рак - він такий, він може), і мені лишається вже зовсім трохи... що ж... ніколи не пізно поїхати в монастир. Принаймні, там посповідаюсь як слід, причащуся, соборуюся. І з миром відійду. Там і відспівають.
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10.06.2021 15:32 Ответить
Не тупи. Не нашли работу дома - поехали туда, где нашли. Ты ж тоже на работу куда-то ездишь, а не дома сидишь. Это у меня офис там, где я захочу, в т.ч. и дома, а захочу - и на морюшке. Трудовая миграция - это МИРОВАЯ тенденция, за исключением таких стран, как северная корея, например. Американцы по Штатам катаются за работой, за границей их куча работает не потому, что не нашли работу у себя в доме, или на соседней улице, а потому, что им так лучше. А вот в северной корее так не ездят. Максимум - их таки возят, но под конвоем. Судя по твоей либерастической душевной болезни, ты сторонник сысысэрии, со всем её рабским трудом и отсутствием свободы передвижения. Вероятнее всего, ты живёшь под лозунгом "сами не жили, и детЯм не дадим". Папу ты таки тоже решил отправить в монастырь? И монахов (или монешек?) которые будут его мыть и менять постель, ты будешь, конечно, презирать, и ныть, что это не достойно Украинок - таким заниматься?
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10.06.2021 15:42 Ответить
Валєра, тупиш ти)). Не знайшли, бо не було. Бо якби було хоч щось, хай і поганеньке, - лишились би вдома. Чи ти думавєш, що залишати немолодих батьків і малих дітей - радість велика? Ти на приколі чи направду олень?
У мене запити скромні, отже і пенсії по інвалідності мені цілком вистачає. Хоча робота і деякий "бонусний" заробіток не завадили б. Але кому потрібен працівник, що будь-якого дня може впасти і приставитися? Ото ж бо й воно.
Далі. І тут ти промазав - я однаково зневажаю і совків, і лібералів. Маю на то право, як прихильник консервативної ідеології.
Подальшу твою маячню коментувати якось навіть і невдобно...
Якщо ти нетверезий - ляж і поспи. Все пройде. Якщо просто дурень - дай мені спокій.
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10.06.2021 15:56 Ответить
Я считаю, что свобода передвижения и конкуренция - это благо. Консервативно сидеть в нищите, зато дома, при том, что есть возможность найти достойное занятие и перед тобой открыть весь мир - это тупо. Если ты нищий, то и родители и твои дети тоже будут нищие, но ты к этому призываешь. Это тоже тупо. Именно получается "сами не жили и детЯм не дадим" - ты не просто призываешь, ты за это борешься. Ты сам не можешь дать себе покоя - как тот буриданов осёл, который умер с голоду между двух сочных лужаек, но тот не смог сделать выбор, а ты вообще отказываешься от выбора, при этом тебе в этом кто-то виноват.
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10.06.2021 16:04 Ответить
За рибу гроші Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 4209.
Ти читати вмієш, чи лише букви знаєш? Чи ти вмієш читати нікому крім тебе невидимий текст? Якщо має місце останній варіант, тут я нічим тобі не поможу - йди до лікаря-мозкоправа. Не факт, що й він допоможе, але хоч якісь шанси є.
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10.06.2021 16:20 Ответить
Я понимаю, что совок - твоё фсьо. Государство тебе должно давать получку, а ты должен дома сидеть и, в идеале, ничего не делать. Без конкуренции и свободы перемещения в твоём любимом совке получка (НЕ зарплата) была по 100 рублей, а у колхозников их, бОльшую часть существования совка, и вообще не было, как и свободы перемещения и, даже, паспортов. Но для тебя это идилия.
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10.06.2021 16:29 Ответить
Враховуючи твою альтернативну обдарованість, поясню простими словами, а дещо навіть і повторно. Совок - нежиттєздатна політична система (доведено 70-річним існуванням коммі-імперії та її епічним крахом). Совкодрочери (комуністи, комсомольці та інші подібні недоумки) - біомаса, що його населяла і вірила у своє щастя. Еволюціонувати до Homo Sapiens їм не дано, тому за 1-2 покоління вимруть, як мамонти. Так зрозуміло?
Далі. Нормальні країни (наприклад, Польща, Словаччина, Чехія) після падіння комуністичного режиму не стали вигадувати велосипеда, а повернулись до старого доброго капіталізму. Тому і живуть там люди по-людськи. І в них немає необхідності їхати кудись, щоб вижити самим і дати таку можливість своїм дітям. Вони цілком можуть знайти гідну роботу в себе і нічого не вигадувати.
А що в нас? А в нас усе не як у людей: бо наш велосипед треба придумати так, щоб його колеса були квадратними. От наше дороге куЧМО і будувало... щось будувало. За книжкою "Чеполіно", не інакше. Його наступники (хто більше, хто менше) розвивали і поглиблювали абсурдну систему. Як наслідок - економіка в руїнах, освіта - в жалюгідному стані, а про чудо-реФФорму в медицині взагалі страшно говорити.
Тому саме паршиве в цій ситуації, що навіть якщо до влади прийдуть притомні люди (в що слабо віриться, бо "мутрий наріт" за таких не голосуватиме), то і в них навряд чи вийде створити щось таке, ну, хоча б як у Польщі. Чому? Та тому що фахівців тут майже не лишилося. Де вони поділися? Хтось постарів, хтось деградував, хтось у Польщі або Німеччині і вертатись не збирається. Це ж прекрасно, що вони виїхали, чи не так?
От і маємо щось дуже подібне на наслідки нашестя Батия. Є чим хизуватися?
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10.06.2021 17:06 Ответить
Шоб ты знал. Польша толпой ломанулась в Германию, Агнлию и Францию, а кто и в США и у них дефицит рабочей силы. Польша была счастлива получить Украинцев и разрешила им работать даже с "безвизом". Не потому, что надо меньше платить (теперь там только дурак будет работать неофициально). А когда Германия начала упрощать для Украинцев въезд на работу, в Польше начался настоящий переполох и начали поднимать Украинцам зарплаты, чтоб конкурировать уже и с германскими работодателями. Вот так работает конкуренция на рынке труда. Теперь и у нас. И это не зависит от "влады" - это работает рыночный механизм. "Владе" нужно только не мешать.
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10.06.2021 17:15 Ответить
Ой, правда? І що, цілими селами ломанулись? О! О-го!! О-го-го!!! Значить, я був... у якійсь іншій Польщі, раз такого не бачив Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 7396 .
А коли серйозно, то справді, деякий перекос у трудовій міграції не на їхню користь в них був. Але перекос некритичний, який вони цілком компенсували за рахунок українців. У німців ситуація доволі кумедна, пардон, з точки зору чорного гумору. Поясню чому. Їхня титульна нація стрімко старішає. Тут кілька діє чинників. Я відзначив би серед них: 1) дурість лібералів з їхньою вседозволеністю і розмиванням границі між добром і злом, як наслідок - майже нульовий приріст населення; 2) навезли ліберали "чорнявих" - думали, що вони дадуть демографічний приріст (це запросто!) і працюватимуть задешево (ага, щассс!). У підсумку - довелося запрошувати поляків та, особливо, українців. А тепер у нашому місті, скажімо, кваліфікованого електрика вдень з вогнем не знайти - усі там. Круто, правда? Де електриків взяти українцям? (Нагадую: профетехосвіту знищено потугами Табачніка і Гриневич).
От тому я переконаний, що в нинішній руїні в першу чергу винна влада. Бо коники з гівна ліпила, замість того, щоб іти хоча б польським шляхом. У другу чергу - винен "мутрий наріт", який ту владу обрав.
...А як з тої халепи вибиратися, грім його знає.
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10.06.2021 17:43 Ответить
Ты нигде не был. Ты застрял в совке, а люди в это время живут дальше. И квалифицированные электрики тоже. Ваши квалифицированные электрики спокойно вернутся назад, если вы им предложите конкурентную оплату труда. Но ты привык к халяве, значит будешь без электрика. А я с электриком, при чем, инженером-электриком.
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10.06.2021 17:46 Ответить
Не випендруйся Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 2930 . До совкаодрочерів я не маю жодного стосунку, і ти це добре розумієш (принаймні, маєш розуміти).
Нікуди електрики не повернуться, доки тут не буде роботи для них. А роботи не буде, доки не буде виробництва. А виробництва не буде, доки економіка в руїнах. А руїна тут стоятиме доти, доки неадеквати керуватимуть країною. Крапка. Кінець лекції.
...Ти навіть уявити собі не можеш, як тяжко чоловікові звикнути до того, що він уже на пенсії. До болячки у мене була непогана і цікава робота. Платили, щоправда, небагато, але вистачало. Тепер туди повернутися... дещо проблематично. Коли нема погодних безобразій - почуваюсь нормально. Але у нас, на Заході, таке щастя триває недовго. Тому на ту роботу повертатись вже не варіант. Просто не потягну.
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10.06.2021 18:14 Ответить
Ты демонстрируешь ментальность инфантильного совка. А электрики вернутся. И уже возвращаются. И не только электрики. К тем работодателям, которые прикинули, что им можно платить чуть дешевле, чем в Польше, но не меньше, чем они бы с Польши могли привезти. В итоге лень делает своё дело и люди остаются работать дома, потому, что 1) они в итоге (со всеми вычетами) получат столько же, 2) но при этом живя дома с семьёй.
А что касается места работы, то ты сам себе его выбираешь. На работу не надо "ходить", работу нужно работать. И заказчику не важно, где ты будешь это делать, если его устроит цена, качество и сроки.
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10.06.2021 18:22 Ответить
Ой, і де ж такі мудрі роботодавці водяться, не підкажеш? Щось в наших краях я таких не бачив. Можливо, дається взнаки "западенський менталітет" (хочу, щоб у мене все було, і за то мені нічо не було Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 7503 ).
Знову ж таки, якщо говорити серйозно, так воно має бути, як ти зараз написав. Але так не є, принаймні, в якихось відчутних масштабах. Принаймні, у нас. І в тому біда.
Не придирайся до слів. Бо і я так умію: ти на роботу телепортуєшся, щоб її "работать"? Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 7503
Будь-що, що я маю зробити, я роблю якісно. В тому числі, й виконання роботи. Інакше нема сенсу за то братися. Щодо вибору роботи - з цим теж у нас дуже сумно. На весь наш обласний центр з усіх державних/напівдержавних заводів лишився тільки машинобудівний, та й той уже років двадцять на ладан дихає. Іти до приватного підприємця - не думаю, що він дуже втішиться, коли дізнається про мою онкологію. А це не додасть мені шансів на успішне працевлаштування. Перевчатися на якусь дурню на старості років на-кшалт психолога - нафіг воно треба. Тому поки що доводиться звикатися зі статусом пенсіонера. А далі - як Бог дасть.
Тому шпильки про совків залиши для совків Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 7503 . Якщо дуже хочеш поспілкуватися з таким (до того ж ядерним!), можу порекомендувати ДілдоВоєвалова. Королівський екземпляр! З чЛєніним в серці і пляшкою в дупі Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 7503 . В якості надихаючого до веселого та плідного спілкування саундтреку рекомендую дискографію шведів Amon Amarth Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо - Цензор.НЕТ 7503 .
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10.06.2021 18:55 Ответить
В наших краях водятся. Жизнь учит.

А что касается самозанятости, то и тут тебе не нужно ходит по дворам в поиске работы. На Цензор же ты как-то попал? Вот этой же дорогой и работу ищи. У меня есть несколько знакомых пенсионеров, которые "с прямыми руками" и хорошим хобби, через интернет это своё хобби хорошо монетизировали. У них заказчики по всему миру, и это они даже толком не занимались рекламой и раскруткой, а так... что сами смогли в Фейсбук и Ютубе.
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10.06.2021 18:59 Ответить
Що ж тоді можу вам лише позаздрити, по-світлому, звичайно.
...Була в мене така ідея, як ти підказуєш (за що окрема подяка). Проте її реалізацію я вирішив відкласти десь на місяць. Зараз потрібно закінчити планове медобстеження (попередньо виглядає, що не все добре) - дочекатися результатів онкомаркерів: чи то почався рецидив, чи то всього лиш люте запалення. А як матиму результати на руках, подивимось із лікарем, що та як. Якщо все гут - пройти МСЕК, щоб продовжити ще на рік пенсію. А там і ютубною творчістю можна зайнятися.
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10.06.2021 19:16 Ответить
Вот это уже дело! Удачи! Главное не опускать руки!
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10.06.2021 19:24 Ответить
Дякую!
А я й не опускав рук. Навіть, коли було дійсно паршиво - в перші дні після операції. "Польський гонор" - штука не завжди шкідлива: важливо правильно його застосувати.
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10.06.2021 19:43 Ответить
Поляки ломанулись цілими селами на роботу в Західну Європу. Виїхало близько 12% населення. Поїдь в район Бялої Підляски чи на Мазури - людей майже немає.
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10.06.2021 20:27 Ответить
По-перше, Лесю, ми з вами дітей не хрестили, тому не тикайте мені.
По-друге. Порівняйте масштаб... знелюднення... містечок і сіл Волині, Галичини, Буковини, Поділля (гадаю, цього досить) з тим, що у Польщі.
По-третє. Поляки "замістили" хоча б частково вибулих громадян українцями, і продовжують це робити. Ким заміщати вибулих українців? Клишорукими вічнобухими москалями?
Тому спершу головою думайте (вона ж не лиш для того, щоб у неї їсти), а потім щось пишіть.
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10.06.2021 23:13 Ответить
Тут еще вопрос причины и следствия. Поляки ломанулись не потому, что уже на мази было замещение Украинцами, а сначала ломанулись, сёла опустели, кто остался - сели на ж@пу и начали репу чесать, а кто теперь работать будет. И, далеко не сразу, всё же раздуплились, что Украинцы таки куда-то едут работать и решили в этом поконкурировать с рашкой. Довольно успешно, как мы видим.
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12.06.2021 21:51 Ответить
ТИ шо макаронніки накурані чи шо, шоб ми без них робили , небуло б кому ж...у підтерати.
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10.06.2021 13:06 Ответить
По очереди они все поддерживают,а вот когда вместе-- нет.
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10.06.2021 13:22 Ответить
Бла, бла, бла, это как больного раком успокаивать, типа "всё будет хорошо, не переживай".....
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10.06.2021 13:41 Ответить
слова слова... понятно что Германь эту дойную корову за так не отдаст непонятно что они мо-
гут сделать с Китаем...........
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10.06.2021 13:44 Ответить
А як Ви собі бачите "запрошення"? Це європейці мають за нас реформи робити? Якщо кожна наша влада до останнього намагалася надурити європейців то з електронним декларуванням, то ще з чим. Ми що зробили? Європейці за нас мають нормальну владу обрати? Бо "мудрий" український нарід обирає нікчем? Як на мене, наші політики дурні, але більшість наших виборців ще дурніші
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10.06.2021 14:17 Ответить
вот это порядочно! Украина должна такого заявления от каждого добиться и одновременно! Нужно быстрее вступать в ЕС! И Украине нужно ядерное оружие вернуть для защиты страны и в НАТО нужно добиться вступления! Украину обманули, когда Украина отказалась от Ядерного оружия и потому Украина срочно должна возвращать ядерные ракеты на вооружение!!!
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10.06.2021 15:06 Ответить
Вступ до НАТО значно важливіший за вступ до ЄС
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10.06.2021 15:54 Ответить
100%
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10.06.2021 18:41 Ответить
арсен старается )))
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10.06.2021 16:11 Ответить
Если бы я выбирал -- где мне жить -- в Италии, или в Украине? -- я бы выбрал Грецию!
...кум с кумой там живут -- сынов в Америке высшему образованию подвергли -- те вернулись и щас, оба мастерами по ремонту кондиционеров работают! Виллы, яхты, денёг полные кышени... -- бываю у них изредка. Хорошо живут!

...а я, баранку на гансюков кручу... -- вчера пенсионный возраст на 10 месяцев подняли!
Переживу, но проллетарское зло берёт! *)
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10.06.2021 19:11 Ответить
Греція бідна країна - найкраще там живуть англійці, німці та скандинави, які мають вілли на Егейці. А греки прибирають ці вілли та поливають англікам траву на газоні. І, вілли і яхти у ремонтників кондиціонерів? Буваю в Греції щороку - щось яхт у роботяг там не помічав. Звичайно, якщо називати яхтою човник за 5 штук євро, то все можливо))))
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10.06.2021 20:32 Ответить
...мои кумы в Афинах... ...там к любому чиновнику сходить -- 50 евриков надо мать за вход только...
Я тут про украинцев-киевлян написал... -- не Ваша социальная группа, мабудь? -- пардону прошу... *)

Про Оксану Чубачівну, чогось чули?
Чи про Ганну Чубач -- можливо...
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10.06.2021 20:43 Ответить
 
 