Італія підтримує вступ України до ЄС, - глава МЗС Ді Майо

Україна та Італія обговорили євроатлантичну інтеграцію української держави. Італія підтримує вступ України до ЄС.

Про це заявив глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін.

"Тому ми пишаємося тим, що підтримали асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці домовленності. Хочу чітко наголосити на тому, що Італія визнає європейські прагнення України і буде всебічно підтримувати її на цьому шляху", - заявив голова МЗС Італії.

Також Кулеба на брифінгу подякував італійському уряду за цю підтримку.

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"Ми обговорили, як Італія може додатково допомогти євроатлантичній інтеграції України і я дуже вдячний італійському уряду за цю підтримку", - сказав український міністр.