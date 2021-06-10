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Новости Агрессия России против Украины
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ЕС рассматривает Россию исключительно как участника конфликта на востоке Украины, - Мишель

ЕС рассматривает Россию исключительно как участника конфликта на востоке Украины, - Мишель

Евросоюз рассматривает Россию исключительно как участника войны на востоке Украины, а не как посредника. ЕС не признает незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма.

Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на совместной пресс-конференции по участию руководства ЕС в саммите "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Россия будет одной из главных тем саммита. Мишель заверил, что партнеры G7 имеют единое мнение относительно деструктивных действий России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС должен проводить более активную и скоординированную политику касаемо России, - Мишель

"ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами ЕС", - сказал президент Евросовета.

По его словам, на этой неделе во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высказал позицию Евросоюза относительно вооруженного конфликта на востоке Украины.

"В конфликте на востоке Украины, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участника конфликта. Мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Россией Крыма", - подчеркнул Мишель.

Автор: 

россия (95413) Евросоюз (17088) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+9
Как АГРЕССОРА и ОККУПАНТА. Какая "сторона конфликта"
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10.06.2021 13:23
+8
шел 7 год войны Украины и расеи а ЕС все рассматривает и осуждает......
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10.06.2021 13:21
+8
это не участник это называется инициатор
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10.06.2021 13:21
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шел 7 год войны Украины и расеи а ЕС все рассматривает и осуждает......
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10.06.2021 13:21 Ответить
На Шморгаля нашего пошох, как две капли воды, как близнецы. Мишеля наверно в детстве украли цыгане и увезли во Францию, а нам оставили недоразумение в виде Дениса
ЄС розглядає Росію виключно як учасника конфлікту на сході України, - Мішель - Цензор.НЕТ 774
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10.06.2021 15:15 Ответить
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10.06.2021 17:28 Ответить
это не участник это называется инициатор
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10.06.2021 13:21 Ответить
Какойже ты ККОЗЕЛ ППРЕЗЫДЕнааху na нужен ? гнида большие буквы не получаются
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10.06.2021 13:21 Ответить
****
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10.06.2021 13:22 Ответить
Вова дай мішелю пару рублів , ато виступае
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10.06.2021 13:23 Ответить
Как АГРЕССОРА и ОККУПАНТА. Какая "сторона конфликта"
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10.06.2021 13:23 Ответить
ЕС рассматривает Россию исключительно как участника конфликта на востоке Украины, - Мишель - Цензор.НЕТ 4643
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10.06.2021 13:24 Ответить
Что-то рашотроллей не видно. А ну бегом гадить в комментах, бездельники! Точно надо Бортникову написать чтобы лентяев своих расшевелил.
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10.06.2021 13:27 Ответить
Политикой мягкотелости, демократией, Запад вырастил на свою голову террористического
кремлевского монстра, которого теперь надо обуздать, а это уже дороже стоит, чем прибить на корню, с комуно-фашистами нельзя либеральничать.
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10.06.2021 13:41 Ответить
А відсотків 50, а то й більше громадян України - як друзів та "мишебратья"...
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10.06.2021 13:44 Ответить
сам считал? или есть статистика подсчета кем-то?
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10.06.2021 14:42 Ответить
"Евросоюз рассматривает Россию исключительно как участника войны на востоке Украины, а не как посредника".
"Умницы и умники", не прошло и полгода восьми лет, как они об этом заговорили.
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10.06.2021 14:13 Ответить
Интересно как ЕС рассматривает зеленую власть?
(независимо от того как он рассматривает Расею)
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10.06.2021 14:34 Ответить

ЄС розглядає Росію виключно як учасника конфлікту на сході України, - Мішель - Цензор.НЕТ 2837
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10.06.2021 19:02 Ответить
При Порошенко таких заявлений не бьіло...
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10.06.2021 16:18 Ответить
Шмыгаль здорового человека
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10.06.2021 18:24 Ответить
Не "участника", а АГРЕССОРА, суки толерантные!!!
👹
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10.06.2021 20:45 Ответить
Рассматривает как участника конфликта с кем?
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11.06.2021 17:42 Ответить
 
 