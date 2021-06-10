ЕС рассматривает Россию исключительно как участника конфликта на востоке Украины, - Мишель
Евросоюз рассматривает Россию исключительно как участника войны на востоке Украины, а не как посредника. ЕС не признает незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма.
Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель заявил на совместной пресс-конференции по участию руководства ЕС в саммите "Большой семерки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он подчеркнул, что Россия будет одной из главных тем саммита. Мишель заверил, что партнеры G7 имеют единое мнение относительно деструктивных действий России.
"ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами ЕС", - сказал президент Евросовета.
По его словам, на этой неделе во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным высказал позицию Евросоюза относительно вооруженного конфликта на востоке Украины.
"В конфликте на востоке Украины, я повторяю, мы рассматриваем Россию не как посредника, а как участника конфликта. Мы не признаем и не будем признавать незаконной аннексии Россией Крыма", - подчеркнул Мишель.
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кремлевского монстра, которого теперь надо обуздать, а это уже дороже стоит, чем прибить на корню, с комуно-фашистами нельзя либеральничать.
"Умницы и умники", не прошло и
полгодавосьми лет, как они об этом заговорили.
(независимо от того как он рассматривает Расею)
👹