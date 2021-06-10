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Новини Агресія Росії проти України
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ЄС розглядає Росію виключно як учасника конфлікту на сході України, - Мішель

ЄС розглядає Росію виключно як учасника конфлікту на сході України, - Мішель

Євросоюз розглядає Росію виключно як учасника війни на сході України, а не як посередника. ЄС не визнає незаконної анексії Російською Федерацією українського Криму.

Про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив на спільній пресконференції щодо участі керівництва ЄС в саміті "Великої сімки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він наголосив, що Росія буде однією з головних тем саміту. Мішель запевнив, що партнери G7 мають єдину думку щодо деструктивних дій Росії.

"ЄС засуджує незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів та за межами ЄС", - сказав президент Євроради.

За його словами, цього тижня під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив позицію Євросоюзу щодо збройного конфлікту на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має проводити більш активну і скоординовану політику стосовно Росії, - Мішель

"В конфлікті на сході України, я повторюю, ми розглядаємо Росію не як посередника, а як учасника конфлікту. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконної анексії Росією Криму", - підкреслив Мішель.

Автор: 

росія (65002) Євросоюз (13358) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+9
Как АГРЕССОРА и ОККУПАНТА. Какая "сторона конфликта"
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10.06.2021 13:23
+8
шел 7 год войны Украины и расеи а ЕС все рассматривает и осуждает......
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10.06.2021 13:21
+8
это не участник это называется инициатор
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10.06.2021 13:21
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шел 7 год войны Украины и расеи а ЕС все рассматривает и осуждает......
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10.06.2021 13:21 Відповісти
На Шморгаля нашего пошох, как две капли воды, как близнецы. Мишеля наверно в детстве украли цыгане и увезли во Францию, а нам оставили недоразумение в виде Дениса
ЄС розглядає Росію виключно як учасника конфлікту на сході України, - Мішель - Цензор.НЕТ 774
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10.06.2021 15:15 Відповісти
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10.06.2021 17:28 Відповісти
это не участник это называется инициатор
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10.06.2021 13:21 Відповісти
Какойже ты ККОЗЕЛ ППРЕЗЫДЕнааху na нужен ? гнида большие буквы не получаются
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10.06.2021 13:21 Відповісти
****
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10.06.2021 13:22 Відповісти
Вова дай мішелю пару рублів , ато виступае
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10.06.2021 13:23 Відповісти
Как АГРЕССОРА и ОККУПАНТА. Какая "сторона конфликта"
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10.06.2021 13:23 Відповісти
ЕС рассматривает Россию исключительно как участника конфликта на востоке Украины, - Мишель - Цензор.НЕТ 4643
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10.06.2021 13:24 Відповісти
Что-то рашотроллей не видно. А ну бегом гадить в комментах, бездельники! Точно надо Бортникову написать чтобы лентяев своих расшевелил.
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10.06.2021 13:27 Відповісти
Политикой мягкотелости, демократией, Запад вырастил на свою голову террористического
кремлевского монстра, которого теперь надо обуздать, а это уже дороже стоит, чем прибить на корню, с комуно-фашистами нельзя либеральничать.
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10.06.2021 13:41 Відповісти
А відсотків 50, а то й більше громадян України - як друзів та "мишебратья"...
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10.06.2021 13:44 Відповісти
сам считал? или есть статистика подсчета кем-то?
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10.06.2021 14:42 Відповісти
"Евросоюз рассматривает Россию исключительно как участника войны на востоке Украины, а не как посредника".
"Умницы и умники", не прошло и полгода восьми лет, как они об этом заговорили.
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10.06.2021 14:13 Відповісти
Интересно как ЕС рассматривает зеленую власть?
(независимо от того как он рассматривает Расею)
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10.06.2021 14:34 Відповісти

ЄС розглядає Росію виключно як учасника конфлікту на сході України, - Мішель - Цензор.НЕТ 2837
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10.06.2021 19:02 Відповісти
При Порошенко таких заявлений не бьіло...
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10.06.2021 16:18 Відповісти
Шмыгаль здорового человека
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10.06.2021 18:24 Відповісти
Не "участника", а АГРЕССОРА, суки толерантные!!!
👹
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10.06.2021 20:45 Відповісти
Рассматривает как участника конфликта с кем?
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11.06.2021 17:42 Відповісти
 
 