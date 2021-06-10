ЄС розглядає Росію виключно як учасника конфлікту на сході України, - Мішель
Євросоюз розглядає Росію виключно як учасника війни на сході України, а не як посередника. ЄС не визнає незаконної анексії Російською Федерацією українського Криму.
Про це президент Європейської ради Шарль Мішель заявив на спільній пресконференції щодо участі керівництва ЄС в саміті "Великої сімки", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він наголосив, що Росія буде однією з головних тем саміту. Мішель запевнив, що партнери G7 мають єдину думку щодо деструктивних дій Росії.
"ЄС засуджує незаконні, провокативні та руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів та за межами ЄС", - сказав президент Євроради.
За його словами, цього тижня під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним висловив позицію Євросоюзу щодо збройного конфлікту на сході України.
"В конфлікті на сході України, я повторюю, ми розглядаємо Росію не як посередника, а як учасника конфлікту. Ми не визнаємо і не будемо визнавати незаконної анексії Росією Криму", - підкреслив Мішель.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кремлевского монстра, которого теперь надо обуздать, а это уже дороже стоит, чем прибить на корню, с комуно-фашистами нельзя либеральничать.
"Умницы и умники", не прошло и
полгодавосьми лет, как они об этом заговорили.
(независимо от того как он рассматривает Расею)
👹