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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Россия подает фейковых лиц в список на обмен пленными, - Арестович

Россия подает фейковых лиц в список на обмен пленными, - Арестович

Российская сторона подает фейковых лиц в список на обмен пленными. Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

Об этом шла речь в эфире политического шоу "Право на владу", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Арестовича, российская сторона в ТКГ подала список из 90 человек на обмен пленными. Однако только 16 человек из этого списка смогла установить СБУ, а остальные оказались фэйковыми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия на переговорах по Донбассу отказалась обменять четырех тяжелобольных украинцев, - Арестович

"Россия в списке на обмен подает фейковых человек. 16 человек из 90 (были подтверждены СБУ из перечня, который подала РФ. - Ред.). Наши подтверждены все, у них 16 подтверждены. Это длинная история, почему не идет обмен? Потому что нас (Украину. - Ред.) направляют на прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР"", - сказал Арестович.

Он добавил, что Россия привыкла "торговать головами". Этому их научил восточный опыт - Сирия и Чечня.

Автор: 

россия (95418) пленные (2135) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+12
Яку обрали корисні ідійоти, таку і маємо.
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11.06.2021 07:22
+4
Лапті як не збрешуть, то і дня не проживуть.
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11.06.2021 07:14
+3
Вы как вчера родились, кацапы так действовали всегда, с времён Орды. То что для вас это откровение, подтверждает только вашу пещерную тупость.
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11.06.2021 08:07
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Лапті як не збрешуть, то і дня не проживуть.
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11.06.2021 07:14 Ответить
суть лаптей фсбшных базируется на вранье
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11.06.2021 08:44 Ответить
люся, не жалуйся
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11.06.2021 07:15 Ответить
В Україні і влада фейкова.
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11.06.2021 07:21 Ответить
Яку обрали корисні ідійоти, таку і маємо.
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11.06.2021 07:22 Ответить
При Пороху такої пуйні не було!
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11.06.2021 07:35 Ответить
Була. 2018-2019 так само кацапи саботували обмін полоненими.
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11.06.2021 11:07 Ответить
Тут тема не про саботаж а про фейкові рила, що тулить у такій кількості кацапня Україні. Судячи з останніх обмінів, зебня навіть не проти, аби попіаритися...
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11.06.2021 14:07 Ответить
На скільки я зрозумів - тут навпаки - кацапня не тулить фейкові рила, а вимагає від України віддати їй фейкові рила, яких у нас немає і саме тому не відбувається обміну.
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11.06.2021 14:28 Ответить
І як ми бачимо - "зембня" проти - якщо Арестович - це - "зебня".
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11.06.2021 14:30 Ответить
А що є варіанти? Навіть вони розуміють, що за прямі переговори з Лугандоном їх порвуть....
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11.06.2021 15:37 Ответить
Вы как вчера родились, кацапы так действовали всегда, с времён Орды. То что для вас это откровение, подтверждает только вашу пещерную тупость.
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11.06.2021 08:07 Ответить
А вот были бы у вас те тридцать вагнеровцев, которых сами кацапам отдали, переговоры шли бы аж бегом. Как тогда, когда Цемаха и беркутов меняли, правда впарили бы вам опять таксистов, но хоть так. Дураков никто не уважает...
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11.06.2021 08:20 Ответить
Медведчука можно на обмен выставить со свитой.
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11.06.2021 08:23 Ответить
солдат на солдата, таксист на таксиста обмін проходить так. пару раз був піар всіх на всіх , але це не працює
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11.06.2021 12:11 Ответить
Ну, мы тоже хороши. Мы в саму ТКГ фейковых людей натыкали. Вот Люся, например. Галимый фейк. Фокин. Кравчук сколько крови попортил. Зеля с ермаком просто жгут!
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11.06.2021 08:22 Ответить
І шо буде робити Люська ? Істерику закатає ?
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11.06.2021 08:27 Ответить
Российская сторона подает фейковых лиц в список на обмен -это и есть

серьезные уступки на предполагаемую подачу воды в Крым-Арестовичь
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11.06.2021 08:40 Ответить
Так зебилам в прошлый раз фейковых лиц напередавали в обмен на беркутню, цемахов и прочих убийц
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11.06.2021 08:42 Ответить
Ну... если Путин(тм) фактически бренд, а не глава государства, да и само государство - не государство, а территориальное образование, т.е. аббревиатура РФ - фейк и поэтому, соответственно, что еще можно ждать кроме фейков?
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11.06.2021 09:34 Ответить
ви самі разом з клоуном зеленським просто фейки.
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11.06.2021 10:30 Ответить
 
 