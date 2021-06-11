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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Росія подає фейкових осіб у список на обмін полоненими, - Арестович

Росія подає фейкових осіб у список на обмін полоненими, - Арестович

Російська сторона подає фейкових осіб у список на обмін полоненими. Про це розповів радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

Про це йшлося в ефірі політичного шоу "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами Арестовича, російська сторона в ТКГ подала список із 90 осіб на обмін полоненими. Однак тільки 16 осіб з цього списку змогла встановити СБУ, а решта виявилися фейковими.

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"Росія в списку на обмін подає фейкових людей. 16 осіб з 90 (були підтверджені СБУ з переліку, який подала РФ. - Ред.). Наші підтверджені всі, в них 16 підтверджені. Це довга історія, чому не йде обмін? Тому що нас (Україну. - Ред.) направляють на прямі переговори з "ЛНР" і "ДНР"", - сказав Арестович.

Він додав, що Росія звикла "торгувати головами". Цьому їх навчив східний досвід - Сирія і Чечня.

Автор: 

росія (65007) полонені (2259) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (378)


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Топ коментарі
+12
Яку обрали корисні ідійоти, таку і маємо.
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11.06.2021 07:22
+4
Лапті як не збрешуть, то і дня не проживуть.
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11.06.2021 07:14
+3
Вы как вчера родились, кацапы так действовали всегда, с времён Орды. То что для вас это откровение, подтверждает только вашу пещерную тупость.
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11.06.2021 08:07
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Лапті як не збрешуть, то і дня не проживуть.
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11.06.2021 07:14 Відповісти
суть лаптей фсбшных базируется на вранье
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11.06.2021 08:44 Відповісти
люся, не жалуйся
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11.06.2021 07:15 Відповісти
В Україні і влада фейкова.
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11.06.2021 07:21 Відповісти
Яку обрали корисні ідійоти, таку і маємо.
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11.06.2021 07:22 Відповісти
При Пороху такої пуйні не було!
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11.06.2021 07:35 Відповісти
Була. 2018-2019 так само кацапи саботували обмін полоненими.
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11.06.2021 11:07 Відповісти
Тут тема не про саботаж а про фейкові рила, що тулить у такій кількості кацапня Україні. Судячи з останніх обмінів, зебня навіть не проти, аби попіаритися...
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11.06.2021 14:07 Відповісти
На скільки я зрозумів - тут навпаки - кацапня не тулить фейкові рила, а вимагає від України віддати їй фейкові рила, яких у нас немає і саме тому не відбувається обміну.
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11.06.2021 14:28 Відповісти
І як ми бачимо - "зембня" проти - якщо Арестович - це - "зебня".
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11.06.2021 14:30 Відповісти
А що є варіанти? Навіть вони розуміють, що за прямі переговори з Лугандоном їх порвуть....
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11.06.2021 15:37 Відповісти
Вы как вчера родились, кацапы так действовали всегда, с времён Орды. То что для вас это откровение, подтверждает только вашу пещерную тупость.
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11.06.2021 08:07 Відповісти
А вот были бы у вас те тридцать вагнеровцев, которых сами кацапам отдали, переговоры шли бы аж бегом. Как тогда, когда Цемаха и беркутов меняли, правда впарили бы вам опять таксистов, но хоть так. Дураков никто не уважает...
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11.06.2021 08:20 Відповісти
Медведчука можно на обмен выставить со свитой.
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11.06.2021 08:23 Відповісти
солдат на солдата, таксист на таксиста обмін проходить так. пару раз був піар всіх на всіх , але це не працює
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11.06.2021 12:11 Відповісти
Ну, мы тоже хороши. Мы в саму ТКГ фейковых людей натыкали. Вот Люся, например. Галимый фейк. Фокин. Кравчук сколько крови попортил. Зеля с ермаком просто жгут!
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11.06.2021 08:22 Відповісти
І шо буде робити Люська ? Істерику закатає ?
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11.06.2021 08:27 Відповісти
Российская сторона подает фейковых лиц в список на обмен -это и есть

серьезные уступки на предполагаемую подачу воды в Крым-Арестовичь
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11.06.2021 08:40 Відповісти
Так зебилам в прошлый раз фейковых лиц напередавали в обмен на беркутню, цемахов и прочих убийц
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11.06.2021 08:42 Відповісти
Ну... если Путин(тм) фактически бренд, а не глава государства, да и само государство - не государство, а территориальное образование, т.е. аббревиатура РФ - фейк и поэтому, соответственно, что еще можно ждать кроме фейков?
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11.06.2021 09:34 Відповісти
ви самі разом з клоуном зеленським просто фейки.
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11.06.2021 10:30 Відповісти
 
 