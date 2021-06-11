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Введение нового акциза на "зеленую" энергию грозит дефолтом отрасли, – Vindkraft Ukraine

Введение нового акциза на

Введение дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников потребует от производителей начинать переговоры о реструктуризации кредитов перед банками.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова основателя и генерального директора Vindkraft Ukraine Карла Стурена.

"Если сейчас будет принято решение по акцизу, опять надо пересчитывать, передоговариваться о том, что не можем выполнять графики расчетов", – отметил Стурен.

Потери только компании Vindkraft Ukraine от нового налога составят не менее 3 млн евро в год.

По словам главы компании, как в прошлом, так и в текущем году менеджмент компании беспрерывно занимается реструктуризацией кредитов.

"Только этим постоянно и занимаемся. Сначала подписали меморандум – построили наши графики с банками по меморандуму, с учетом того, что он будет выполняться. Потом меморандум не выполняется – пришлось договариваться по-новому. Теперь навис акциз – снова переговоры", – описал ситуацию глава Vindkraft Ukraine.

По словам Стурена, сейчас трудно договариваться о финансировании новых проектов.

"Никто особо не финансирует, ждут, что будут выполнены закон и меморандум. Все в подвешенном состоянии", – разъяснил он положение дел.

Карл Стурен также посетовал на покровительство махинаций трейдерам-спекулянтам со стороны НКРЭКУ.

"Если игроки рынка подрывают его фальшивыми объемами и заявками на потребление и продажу, если нет наказания за это, манипуляции в моем понимании происходят полным ходом. А страдает и "зеленая" генерация, и создаются искусственные убытки "Энергоатому", – считает глава Vindkraft Ukraine.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

Автор: 

акциз (385) энергетика (2554)


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Топ комментарии
+10
Идите в жопу со своей зеленой энергетикой барыги сраные
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11.06.2021 10:15
+6
Лучше дефолт отрасли, чам дефолт Украины.
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11.06.2021 10:46
+5
Введение нового акциза на "зеленую" энергию грозит дефолтом отрасли, – Vindkraft Ukraine - Цензор.НЕТ 3749
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11.06.2021 10:17
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Правила форума Совет форумчан
Зелений кіловат буде золотим.
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11.06.2021 10:07 Ответить
Він і був золотим.
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11.06.2021 10:38 Ответить
а шо, багато людей в Україні від цього постраждає?
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11.06.2021 10:12 Ответить
Ахметка.
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11.06.2021 10:17 Ответить
Неважно кто. Зелень перекраивает правила по 100 раз в год, она паталогически не способна не врать и выполнять то, что обещает. Она жрёт и ворует как в последний день и только вводит и вводит налоги и закручивает гайки и повышает цены на всё.
Страна катится в пропасть. И уж кто-кто а Ахметов с Каломойским не обнищают при этой власти, зато от страны останутся рожки да ножки.
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11.06.2021 10:27 Ответить
Менше емоцій, сер. Розберіться у ситуації.
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11.06.2021 10:39 Ответить
В какой, сэр? Ситуация видна невооружонным взглядом.
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11.06.2021 11:24 Ответить
а ты что не в Украине живешь? Не получаешь счета за свет и новые тарифы?
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11.06.2021 10:27 Ответить
в мене нема а ні вітряка, ні сонячних батарей
шо ти маєш на увазі?
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11.06.2021 13:08 Ответить
повышается налог налоги на производителей электроэнергии что бы окупить этот зеленый тариф. Фактически вы и я выплачиваем за эти аферы
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11.06.2021 13:35 Ответить
а то шо крутьки не можуть відбити свої сонячні станції, то мені взагалі байдуже
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11.06.2021 13:12 Ответить
ну ты же выплачиваешь за электроэнергию своему поставщику? Бес света не сидишь? Ну так ты должен знать, что были повышены тарифы из-за повышения налогов на производителей и поставщиков электроэнергии, что бы покрыть этот зеленый тариф.
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11.06.2021 13:38 Ответить
и шо делать? *********** ***** эти стекла?
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11.06.2021 13:42 Ответить
даблгешефт
крутько получает страховку
я - меньший тариф
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11.06.2021 13:47 Ответить
Чувсвую, что именно к этому все и идет если эти суки не укротят свои апетиты.
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11.06.2021 14:38 Ответить
короче звон есть а где он вы не знаете? это про стекло
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11.06.2021 15:07 Ответить
ось я дивлюсь на своє селище
***** зеленої енергії, та й та у тих хто має бабло
нахіба воно мені такою ціною?!!
10-15$k
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11.06.2021 15:18 Ответить
ох .............
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11.06.2021 16:02 Ответить
коли б мав, тоді і думав
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11.06.2021 13:14 Ответить
розгепать ті сонячні батареї *****, та і все
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11.06.2021 13:16 Ответить
это то же самое как "я не брал взаймы у МВФ, а почему я должен выплачивать его через налоги, благодаря повышению цен на товары и услуги, которые я приобретаю за свои деньги заработанные?"Понимаете в чем суть проблемы, уже есть долг, который образовался из-за обязательств которые взяло государство. Возможно этих солнечных электростанций и не существует столько, но на бумаге есть, а на практике долг, который вы будите оплачивать. Это и есть коррупция
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11.06.2021 15:15 Ответить
я бы еще понял всеобщую озеленизацию в рассрочку, иначе это *****
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11.06.2021 15:20 Ответить
тебя озеленят а ты не знал об этом, пока счет не придет за услуги
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11.06.2021 16:01 Ответить
Идите в жопу со своей зеленой энергетикой барыги сраные
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11.06.2021 10:15 Ответить
ты на кого батон крошишь?
пэцьо сегодня тебе не наложит чьоколядный батончик
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11.06.2021 11:40 Ответить
Черт, сорвал с языка.
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11.06.2021 14:39 Ответить
100% в Китае США Австралии, цена 1 кВт зеленой электроэнергии 0,045$ и всем хватает и сектор развивается успешно, у нас цена 0.13-0.17€ и #лять каждый налогоплательщик должен датировать это е#учто дорогое никому не нужно в стране электричество, зеленые инветоры идите НА#УЙ!!!
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11.06.2021 15:05 Ответить
Больше налогов: хороших, разных и высоких☝️ Эпоха нищеты закончилась, так что, хватит населению вымя страны сосать)) Пора платить по счетам
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11.06.2021 10:15 Ответить
Введение нового акциза на "зеленую" энергию грозит дефолтом отрасли, – Vindkraft Ukraine - Цензор.НЕТ 3749
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11.06.2021 10:17 Ответить
Нет такой отрасли "зелёная энергетика". А просто энергетике это не угражает
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11.06.2021 10:17 Ответить
Ну да, не угрожает. Просто в стране под управлением зелёных ворОв всё катиться в тартарарЫ... А так - да. Всё не угрожает, безопасно, хорошо и успешно.
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11.06.2021 10:20 Ответить
За 30 лет цвета воров меняются, а их суть нет. Так может дело не в цвете, а в нашей толерантности к воровству?
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11.06.2021 10:26 Ответить
Так просто тут и не ответишь в чем дело. Слишком во многом. Но ведь при Порохе то не было такой жопы... Пусть лучше бы он воровал в бюджет.
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11.06.2021 10:33 Ответить
А при Яныке было ещё лучше, чем при порохе, и даже войны не было...
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11.06.2021 10:35 Ответить
Какой Янык?! При Брежневе...
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11.06.2021 10:43 Ответить
Брежнев - это кто? Не знаю, разве был такой в Украине?
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11.06.2021 10:54 Ответить
Ну кому что считает лучшим как говорится. Меня Янык доже со своим курсом доллара не устраивал
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11.06.2021 11:26 Ответить
Тут тема про зелену енергетику.
Шалені тарифи на 25 років уперед підписувались під умови інвестицій. І це було років 10 назад.
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11.06.2021 10:42 Ответить
Окрім гарантій інвестицій були ще про преференції в цінах. А це вже злочин! Так, досить старий злочин
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11.06.2021 10:47 Ответить
Це інвестиційний договір, тіпа. Справа не в гарантіях повернення, а тарифах.
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11.06.2021 11:36 Ответить
При чем здесь Шмаркля? По крайней мере он пытается выправить ту ситуацию, в которую нас ввел Петручча. Все эти ******** тарифы приняли именно при нем?
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11.06.2021 14:42 Ответить
У 2020 році "зеленої" енергетики в ЄС вперше стало більше, ніж "викопної". В ЄС з відновлюваних джерел було згенеровано 38 відсотків всієї електроенергії, а за допомогою викопного палива - 37 відсотків.
https://www.dw.com/uk/u-2020-rotsi-zelenoi-enerhetyky-v-yes-vpershe-stalo-bilshe-nizh-vykopnoi/a-56338900

Я точно знаю, що європейці не дурні. В росії також діє програма по "зеленій енергетиці", але такий собі олігарх Коломойський, Фірташ, Новінський зомбують нарід, що це погано. Так, дня них і для російського вугілля погано.
За останні п'ять років вартість встановлення сонячної електростанції значно знизилась. Стале зниження цін на обладнання, постійний розвиток технологій роблять сонячну енергію доступною для власників будинків як ніколи. Державна підтримка у вигляді «Зеленого» тарифу стимулює активний розвиток сонячної енергетики на найвищому рівні. В ******** умовах енергетичного ринку сонячний дах окупає свою початкову ціну лише за кілька років. В даний час інвестиції в сонячні дахи - це найбільш привабливий напрямок. Громадяни встановили десятки тисяч міні станцій за рік.
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11.06.2021 10:39 Ответить
Це добре. Але тарифи повинні бути збалансованими і корегуватися щорічно.
А їх підписали на 25 років уперед під інвестиції. Тому енергоринок "ковбасить".
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11.06.2021 10:44 Ответить
Не городи всякую херотень - люди не против зеленой энергетики, а против охриненных тарифов. С самого ее появления в Украине это был исключительный бизнес местных олигархов и окружения президентов. Поэтому и такие тарифы.
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11.06.2021 14:46 Ответить
люди против того, что за обязательства по зеленным тарифам они платят из своего кармана за электроэнергию выработанную не на зеленной энергетике, а на теплоэлектростанциях, благодаря повышению налого обложению. Абсурдно? но факт
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11.06.2021 15:21 Ответить
Идите лесом зелёные "инвесторы"
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11.06.2021 10:39 Ответить
Човник розкачують інвестори, які підписали договори з КМ 10 років тому назад під шалені тарифи.
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11.06.2021 10:45 Ответить
І це добре.
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11.06.2021 10:45 Ответить
Лучше дефолт отрасли, чам дефолт Украины.
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11.06.2021 10:46 Ответить
лучше во власти патриота чем еврея
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11.06.2021 14:56 Ответить
лазерный трахтамат для упокоения ценообразовальщиков дешевше.... ввиду дешевизны фотонов.
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11.06.2021 10:50 Ответить
Цей відтік прямих зовнішніх інвестицій ,в своїй більшості ,є вкладами українських олігархів,які свої,заховані в офшорах кошти завели в Україну,під виглядом зовнішніх кредитів,наданих для "зеленої"(в прямому сенсі слова) відновлюванної енергетики...Завозили все без мита...А коли за таку "дику"ціну на них застосували акциз,то їх надприбутки на суму акциза (30 проц.)стають меншими за ті,які вони очікували... Ще велике питання,чому дешеву атомну енергію примусово зменшують ,а відновлювану, в десятки разів дорожчу,нам "впарюють"...Цікаве питання,чи не так?
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11.06.2021 11:32 Ответить
єнергия сонця безкоштовна
тільки жиди не згодні
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11.06.2021 13:21 Ответить
у евреев такая натура
все надо продать
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11.06.2021 14:13 Ответить
Таке враження, що ніхто нічого не аналізує і не хоче зрозуміти - що "зелена енергетика", це майбутнє і допобачення російському і донецькому вугіллю, мазуту, електроенергії. Та навіть би дорожче була ця енергетика, я би її брав, аби не російська. Аби не платити їм наші бюджетні гроші і не підтримувати їх виробництво. З кожним роком ціна на "зелену" енергетику знижується. І вона при змішуванні з атомною, як це було при минулій владі, коштує не дорого. Вам олігархи, яким потрібно впарювати російське вугілля і електроенергію нав'язує думку про дорогу "зелену" енергетику, щоб ми не розвивалися, а були постійно прив'язані до москалів. Так, є станції у Ахметова та інших ділків, але більше їх будували за канадські, франзузські, чеські, шведські гроші. А 17 тисяч домогосподарств які побудували маленькі станції, що також олігархи? Вивчіть тему і не повторюйте пропаганди. Невже німці, англачани, чехи, поляки, шведи та інші такі дурні, що будують "сонячні" і "вітрові" АЕС?
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11.06.2021 14:20 Ответить
будущее в том что государство берет долговое обязательство по энергетике? Зеленные энерго станции большинство существуют на бумаге, а долг реален как ни когда и через налого обложение электричество не зеленных производителей, конечные плательщики выплачивают этот долг. Бред полный, наше будущее это долговая яма
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11.06.2021 15:28 Ответить
С самого начала было ясно что это кидалово простых людей на деньги, сначала было не заметно и рубили бабло, но когда понастроили и люди начали меньше брать электричества, то в итоге вылез огромный дефицит и перекроить его уже тяжело, поднимут цены, люди еще сильнее будут жать и экономить и всё это дестабилизирует энергосистему. Проблем зеленки, то есть солнце - есть выработка, а нет солнца, то нужно запускать те же ТЭЦ, чтобы компенсировать и балансировать недовыработку, аккумуляторов то нет. Ну и цена зеленки в самой нищей стране ЕС это просто капец. Понастроили СЭС, то пускай гонят себе по проводам их электричество, а людям по 6 грн за 1кВт оно не нужно, это даже для ЕС очень дорого, а то авто собирают, то гонят себе, носки, молоку, макароны и т.д., а электричество в три дорога покупают пускай украинцы - это бред. В итоге у кого есть деньги, будут искать альтернативу, строить домашние мини электростанции, а у кого нет, то будут только лампочки включать, это будет крах энергетики, уже она трещит и небалансы. А соседи + Франция мутят реакторы на быстрых нейтронах, которые будут перерабатывать Плутоний и дожигать топливо с обычных АЭС, замкнутый цикл хотят. ОАЭ построили атомную, а не кучи панелей в пустыне - таки они наверное что то знают и понимают.
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11.06.2021 14:21 Ответить
ОАЄ скока деревьев посадили?
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11.06.2021 14:59 Ответить
джапан садит соларєнерджи на своих плантациях
а у нас обрезы жмут копейки
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11.06.2021 15:05 Ответить
та, подумайте, эти властьпридержащие шлюхи ездят по всему миру за наш счет и нихуя нам не привозят кроме триппера
накуй они кому всрались
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11.06.2021 15:26 Ответить
а у меня контракт с пчелками на поставку воска....... таперя вот проблема как его использовать. ну типа поставить свечку за упокой ЗЕленкиных иль использовать для освещения.
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11.06.2021 17:33 Ответить
 
 