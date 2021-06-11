Введение нового акциза на "зеленую" энергию грозит дефолтом отрасли, – Vindkraft Ukraine
Введение дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников потребует от производителей начинать переговоры о реструктуризации кредитов перед банками.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова основателя и генерального директора Vindkraft Ukraine Карла Стурена.
"Если сейчас будет принято решение по акцизу, опять надо пересчитывать, передоговариваться о том, что не можем выполнять графики расчетов", – отметил Стурен.
Потери только компании Vindkraft Ukraine от нового налога составят не менее 3 млн евро в год.
По словам главы компании, как в прошлом, так и в текущем году менеджмент компании беспрерывно занимается реструктуризацией кредитов.
"Только этим постоянно и занимаемся. Сначала подписали меморандум – построили наши графики с банками по меморандуму, с учетом того, что он будет выполняться. Потом меморандум не выполняется – пришлось договариваться по-новому. Теперь навис акциз – снова переговоры", – описал ситуацию глава Vindkraft Ukraine.
По словам Стурена, сейчас трудно договариваться о финансировании новых проектов.
"Никто особо не финансирует, ждут, что будут выполнены закон и меморандум. Все в подвешенном состоянии", – разъяснил он положение дел.
Карл Стурен также посетовал на покровительство махинаций трейдерам-спекулянтам со стороны НКРЭКУ.
"Если игроки рынка подрывают его фальшивыми объемами и заявками на потребление и продажу, если нет наказания за это, манипуляции в моем понимании происходят полным ходом. А страдает и "зеленая" генерация, и создаются искусственные убытки "Энергоатому", – считает глава Vindkraft Ukraine.
Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд объявил об остановке инвестиций в Украину.
В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.
Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.
По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил $868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил $5,86 млрд. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.
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Страна катится в пропасть. И уж кто-кто а Ахметов с Каломойским не обнищают при этой власти, зато от страны останутся рожки да ножки.
шо ти маєш на увазі?
крутько получает страховку
я - меньший тариф
***** зеленої енергії, та й та у тих хто має бабло
нахіба воно мені такою ціною?!!
10-15$k
пэцьо сегодня тебе не наложит чьоколядный батончик
Шалені тарифи на 25 років уперед підписувались під умови інвестицій. І це було років 10 назад.
https://www.dw.com/uk/u-2020-rotsi-zelenoi-enerhetyky-v-yes-vpershe-stalo-bilshe-nizh-vykopnoi/a-56338900
Я точно знаю, що європейці не дурні. В росії також діє програма по "зеленій енергетиці", але такий собі олігарх Коломойський, Фірташ, Новінський зомбують нарід, що це погано. Так, дня них і для російського вугілля погано.
За останні п'ять років вартість встановлення сонячної електростанції значно знизилась. Стале зниження цін на обладнання, постійний розвиток технологій роблять сонячну енергію доступною для власників будинків як ніколи. Державна підтримка у вигляді «Зеленого» тарифу стимулює активний розвиток сонячної енергетики на найвищому рівні. В ******** умовах енергетичного ринку сонячний дах окупає свою початкову ціну лише за кілька років. В даний час інвестиції в сонячні дахи - це найбільш привабливий напрямок. Громадяни встановили десятки тисяч міні станцій за рік.
А їх підписали на 25 років уперед під інвестиції. Тому енергоринок "ковбасить".
тільки жиди не згодні
все надо продать
а у нас обрезы жмут копейки
накуй они кому всрались