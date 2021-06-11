Запровадження нового акцизу на "зелену" енергію загрожує дефолтом галузі, - Vindkraft Ukraine
Запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел вимагатиме від виробників починати переговори про реструктуризацію кредитів перед банками.
Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова засновника і генерального директора Vindkraft Ukraine Карла Стурена.
"Якщо зараз буде ухвалено рішення щодо акцизу, знову треба перераховувати, передомовлятися про те, що не можемо виконувати графіки розрахунків", – зазначив Стурен.
Втрати тільки компанії Vindkraft Ukraine від нового податку становитимуть щонайменше 3 млн євро на рік.
За словами глави компанії, як у минулому, так і в поточному році менеджмент компанії безперервно займається реструктуризацією кредитів.
"Лише цим постійно і займаємося. Спочатку підписали меморандум – побудували наші графіки з банками щодо меморандуму, з урахуванням того, що він буде виконуватися. Потім меморандум не виконується – довелося домовлятися по-новому. Тепер навис акциз – знову переговори", – описав ситуацію глава Vindkraft Ukraine.
За словами Стурена, зараз важко домовлятися про фінансування нових проєктів.
"Ніхто особливо не фінансує, чекають, що будуть виконані закон і меморандум. Все в підвішеному стані", – роз'яснив він стан справ.
Карл Стурен також поскаржився на заступництво махінацій трейдерів-спекулянтів з боку НКРЕКП.
"Якщо гравці ринку підривають його фальшивими обсягами і заявками на споживання і продаж, якщо немає покарання за це, маніпуляції в моєму розумінні відбуваються повним ходом. А страждає і "зелена" генерація, і створюються штучні збитки "Енергоатому", – вважає глава Vindkraft Ukraine.
Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.
Наступного дня, 3 червня, найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.
Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.
Аналогічні позови проти України готують іще до 10 інвесторів у "зелену" енергетику України.
За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році становив $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив сягав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.
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Страна катится в пропасть. И уж кто-кто а Ахметов с Каломойским не обнищают при этой власти, зато от страны останутся рожки да ножки.
шо ти маєш на увазі?
крутько получает страховку
я - меньший тариф
***** зеленої енергії, та й та у тих хто має бабло
нахіба воно мені такою ціною?!!
10-15$k
пэцьо сегодня тебе не наложит чьоколядный батончик
Шалені тарифи на 25 років уперед підписувались під умови інвестицій. І це було років 10 назад.
https://www.dw.com/uk/u-2020-rotsi-zelenoi-enerhetyky-v-yes-vpershe-stalo-bilshe-nizh-vykopnoi/a-56338900
Я точно знаю, що європейці не дурні. В росії також діє програма по "зеленій енергетиці", але такий собі олігарх Коломойський, Фірташ, Новінський зомбують нарід, що це погано. Так, дня них і для російського вугілля погано.
За останні п'ять років вартість встановлення сонячної електростанції значно знизилась. Стале зниження цін на обладнання, постійний розвиток технологій роблять сонячну енергію доступною для власників будинків як ніколи. Державна підтримка у вигляді «Зеленого» тарифу стимулює активний розвиток сонячної енергетики на найвищому рівні. В ******** умовах енергетичного ринку сонячний дах окупає свою початкову ціну лише за кілька років. В даний час інвестиції в сонячні дахи - це найбільш привабливий напрямок. Громадяни встановили десятки тисяч міні станцій за рік.
А їх підписали на 25 років уперед під інвестиції. Тому енергоринок "ковбасить".
тільки жиди не згодні
все надо продать
а у нас обрезы жмут копейки
накуй они кому всрались