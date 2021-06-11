Запровадження нового акцизу на "зелену" енергію загрожує дефолтом галузі, - Vindkraft Ukraine

Запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел вимагатиме від виробників починати переговори про реструктуризацію кредитів перед банками.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова засновника і генерального директора Vindkraft Ukraine Карла Стурена.

"Якщо зараз буде ухвалено рішення щодо акцизу, знову треба перераховувати, передомовлятися про те, що не можемо виконувати графіки розрахунків", – зазначив Стурен.

Втрати тільки компанії Vindkraft Ukraine від нового податку становитимуть щонайменше 3 млн євро на рік.

За словами глави компанії, як у минулому, так і в поточному році менеджмент компанії безперервно займається реструктуризацією кредитів.

"Лише цим постійно і займаємося. Спочатку підписали меморандум – побудували наші графіки з банками щодо меморандуму, з урахуванням того, що він буде виконуватися. Потім меморандум не виконується – довелося домовлятися по-новому. Тепер навис акциз – знову переговори", – описав ситуацію глава Vindkraft Ukraine.

За словами Стурена, зараз важко домовлятися про фінансування нових проєктів.

"Ніхто особливо не фінансує, чекають, що будуть виконані закон і меморандум. Все в підвішеному стані", – роз'яснив він стан справ.

Карл Стурен також поскаржився на заступництво махінацій трейдерів-спекулянтів з боку НКРЕКП.

"Якщо гравці ринку підривають його фальшивими обсягами і заявками на споживання і продаж, якщо немає покарання за це, маніпуляції в моєму розумінні відбуваються повним ходом. А страждає і "зелена" генерація, і створюються штучні збитки "Енергоатому", – вважає глава Vindkraft Ukraine.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня, найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують іще до 10 інвесторів у "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році становив $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив сягав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.