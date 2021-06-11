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Запровадження нового акцизу на "зелену" енергію загрожує дефолтом галузі, - Vindkraft Ukraine

Запровадження нового акцизу на

Запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел вимагатиме від виробників починати переговори про реструктуризацію кредитів перед банками.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" із посиланням на слова засновника і генерального директора Vindkraft Ukraine Карла Стурена.

"Якщо зараз буде ухвалено рішення щодо акцизу, знову треба перераховувати, передомовлятися про те, що не можемо виконувати графіки розрахунків", – зазначив Стурен.

Втрати тільки компанії Vindkraft Ukraine від нового податку становитимуть щонайменше 3 млн євро на рік.

За словами глави компанії, як у минулому, так і в поточному році менеджмент компанії безперервно займається реструктуризацією кредитів.

"Лише цим постійно і займаємося. Спочатку підписали меморандум – побудували наші графіки з банками щодо меморандуму, з урахуванням того, що він буде виконуватися. Потім меморандум не виконується – довелося домовлятися по-новому. Тепер навис акциз – знову переговори", – описав ситуацію глава Vindkraft Ukraine.

За словами Стурена, зараз важко домовлятися про фінансування нових проєктів.

"Ніхто особливо не фінансує, чекають, що будуть виконані закон і меморандум. Все в підвішеному стані", – роз'яснив він стан справ.

Карл Стурен також поскаржився на заступництво махінацій трейдерів-спекулянтів з боку НКРЕКП.

"Якщо гравці ринку підривають його фальшивими обсягами і заявками на споживання і продаж, якщо немає покарання за це, маніпуляції в моєму розумінні відбуваються повним ходом. А страждає і "зелена" генерація, і створюються штучні збитки "Енергоатому", – вважає глава Vindkraft Ukraine.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроєкт про запровадження додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії.

Наступного дня, 3 червня, найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують іще до 10 інвесторів у "зелену" енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році становив $868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив сягав $5,86 млрд. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Автор: 

акциз (437) енергетика (2583)


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Топ коментарі
+10
Идите в жопу со своей зеленой энергетикой барыги сраные
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11.06.2021 10:15
+6
Лучше дефолт отрасли, чам дефолт Украины.
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11.06.2021 10:46
+5
Введение нового акциза на "зеленую" энергию грозит дефолтом отрасли, – Vindkraft Ukraine - Цензор.НЕТ 3749
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11.06.2021 10:17
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Зелений кіловат буде золотим.
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11.06.2021 10:07 Відповісти
Він і був золотим.
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11.06.2021 10:38 Відповісти
а шо, багато людей в Україні від цього постраждає?
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11.06.2021 10:12 Відповісти
Ахметка.
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11.06.2021 10:17 Відповісти
Неважно кто. Зелень перекраивает правила по 100 раз в год, она паталогически не способна не врать и выполнять то, что обещает. Она жрёт и ворует как в последний день и только вводит и вводит налоги и закручивает гайки и повышает цены на всё.
Страна катится в пропасть. И уж кто-кто а Ахметов с Каломойским не обнищают при этой власти, зато от страны останутся рожки да ножки.
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11.06.2021 10:27 Відповісти
Менше емоцій, сер. Розберіться у ситуації.
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11.06.2021 10:39 Відповісти
В какой, сэр? Ситуация видна невооружонным взглядом.
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11.06.2021 11:24 Відповісти
а ты что не в Украине живешь? Не получаешь счета за свет и новые тарифы?
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11.06.2021 10:27 Відповісти
в мене нема а ні вітряка, ні сонячних батарей
шо ти маєш на увазі?
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11.06.2021 13:08 Відповісти
повышается налог налоги на производителей электроэнергии что бы окупить этот зеленый тариф. Фактически вы и я выплачиваем за эти аферы
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11.06.2021 13:35 Відповісти
а то шо крутьки не можуть відбити свої сонячні станції, то мені взагалі байдуже
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11.06.2021 13:12 Відповісти
ну ты же выплачиваешь за электроэнергию своему поставщику? Бес света не сидишь? Ну так ты должен знать, что были повышены тарифы из-за повышения налогов на производителей и поставщиков электроэнергии, что бы покрыть этот зеленый тариф.
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11.06.2021 13:38 Відповісти
и шо делать? *********** ***** эти стекла?
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11.06.2021 13:42 Відповісти
даблгешефт
крутько получает страховку
я - меньший тариф
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11.06.2021 13:47 Відповісти
Чувсвую, что именно к этому все и идет если эти суки не укротят свои апетиты.
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11.06.2021 14:38 Відповісти
короче звон есть а где он вы не знаете? это про стекло
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11.06.2021 15:07 Відповісти
ось я дивлюсь на своє селище
***** зеленої енергії, та й та у тих хто має бабло
нахіба воно мені такою ціною?!!
10-15$k
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11.06.2021 15:18 Відповісти
ох .............
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11.06.2021 16:02 Відповісти
коли б мав, тоді і думав
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11.06.2021 13:14 Відповісти
розгепать ті сонячні батареї *****, та і все
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11.06.2021 13:16 Відповісти
это то же самое как "я не брал взаймы у МВФ, а почему я должен выплачивать его через налоги, благодаря повышению цен на товары и услуги, которые я приобретаю за свои деньги заработанные?"Понимаете в чем суть проблемы, уже есть долг, который образовался из-за обязательств которые взяло государство. Возможно этих солнечных электростанций и не существует столько, но на бумаге есть, а на практике долг, который вы будите оплачивать. Это и есть коррупция
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11.06.2021 15:15 Відповісти
я бы еще понял всеобщую озеленизацию в рассрочку, иначе это *****
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11.06.2021 15:20 Відповісти
тебя озеленят а ты не знал об этом, пока счет не придет за услуги
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11.06.2021 16:01 Відповісти
Идите в жопу со своей зеленой энергетикой барыги сраные
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11.06.2021 10:15 Відповісти
ты на кого батон крошишь?
пэцьо сегодня тебе не наложит чьоколядный батончик
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11.06.2021 11:40 Відповісти
Черт, сорвал с языка.
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11.06.2021 14:39 Відповісти
100% в Китае США Австралии, цена 1 кВт зеленой электроэнергии 0,045$ и всем хватает и сектор развивается успешно, у нас цена 0.13-0.17€ и #лять каждый налогоплательщик должен датировать это е#учто дорогое никому не нужно в стране электричество, зеленые инветоры идите НА#УЙ!!!
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11.06.2021 15:05 Відповісти
Больше налогов: хороших, разных и высоких☝️ Эпоха нищеты закончилась, так что, хватит населению вымя страны сосать)) Пора платить по счетам
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11.06.2021 10:15 Відповісти
Введение нового акциза на "зеленую" энергию грозит дефолтом отрасли, – Vindkraft Ukraine - Цензор.НЕТ 3749
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11.06.2021 10:17 Відповісти
Нет такой отрасли "зелёная энергетика". А просто энергетике это не угражает
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11.06.2021 10:17 Відповісти
Ну да, не угрожает. Просто в стране под управлением зелёных ворОв всё катиться в тартарарЫ... А так - да. Всё не угрожает, безопасно, хорошо и успешно.
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11.06.2021 10:20 Відповісти
За 30 лет цвета воров меняются, а их суть нет. Так может дело не в цвете, а в нашей толерантности к воровству?
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11.06.2021 10:26 Відповісти
Так просто тут и не ответишь в чем дело. Слишком во многом. Но ведь при Порохе то не было такой жопы... Пусть лучше бы он воровал в бюджет.
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11.06.2021 10:33 Відповісти
А при Яныке было ещё лучше, чем при порохе, и даже войны не было...
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11.06.2021 10:35 Відповісти
Какой Янык?! При Брежневе...
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11.06.2021 10:43 Відповісти
Брежнев - это кто? Не знаю, разве был такой в Украине?
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11.06.2021 10:54 Відповісти
Ну кому что считает лучшим как говорится. Меня Янык доже со своим курсом доллара не устраивал
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11.06.2021 11:26 Відповісти
Тут тема про зелену енергетику.
Шалені тарифи на 25 років уперед підписувались під умови інвестицій. І це було років 10 назад.
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11.06.2021 10:42 Відповісти
Окрім гарантій інвестицій були ще про преференції в цінах. А це вже злочин! Так, досить старий злочин
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11.06.2021 10:47 Відповісти
Це інвестиційний договір, тіпа. Справа не в гарантіях повернення, а тарифах.
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11.06.2021 11:36 Відповісти
При чем здесь Шмаркля? По крайней мере он пытается выправить ту ситуацию, в которую нас ввел Петручча. Все эти ******** тарифы приняли именно при нем?
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11.06.2021 14:42 Відповісти
У 2020 році "зеленої" енергетики в ЄС вперше стало більше, ніж "викопної". В ЄС з відновлюваних джерел було згенеровано 38 відсотків всієї електроенергії, а за допомогою викопного палива - 37 відсотків.
https://www.dw.com/uk/u-2020-rotsi-zelenoi-enerhetyky-v-yes-vpershe-stalo-bilshe-nizh-vykopnoi/a-56338900

Я точно знаю, що європейці не дурні. В росії також діє програма по "зеленій енергетиці", але такий собі олігарх Коломойський, Фірташ, Новінський зомбують нарід, що це погано. Так, дня них і для російського вугілля погано.
За останні п'ять років вартість встановлення сонячної електростанції значно знизилась. Стале зниження цін на обладнання, постійний розвиток технологій роблять сонячну енергію доступною для власників будинків як ніколи. Державна підтримка у вигляді «Зеленого» тарифу стимулює активний розвиток сонячної енергетики на найвищому рівні. В ******** умовах енергетичного ринку сонячний дах окупає свою початкову ціну лише за кілька років. В даний час інвестиції в сонячні дахи - це найбільш привабливий напрямок. Громадяни встановили десятки тисяч міні станцій за рік.
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11.06.2021 10:39 Відповісти
Це добре. Але тарифи повинні бути збалансованими і корегуватися щорічно.
А їх підписали на 25 років уперед під інвестиції. Тому енергоринок "ковбасить".
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11.06.2021 10:44 Відповісти
Не городи всякую херотень - люди не против зеленой энергетики, а против охриненных тарифов. С самого ее появления в Украине это был исключительный бизнес местных олигархов и окружения президентов. Поэтому и такие тарифы.
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11.06.2021 14:46 Відповісти
люди против того, что за обязательства по зеленным тарифам они платят из своего кармана за электроэнергию выработанную не на зеленной энергетике, а на теплоэлектростанциях, благодаря повышению налого обложению. Абсурдно? но факт
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11.06.2021 15:21 Відповісти
Идите лесом зелёные "инвесторы"
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11.06.2021 10:39 Відповісти
Човник розкачують інвестори, які підписали договори з КМ 10 років тому назад під шалені тарифи.
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11.06.2021 10:45 Відповісти
І це добре.
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11.06.2021 10:45 Відповісти
Лучше дефолт отрасли, чам дефолт Украины.
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11.06.2021 10:46 Відповісти
лучше во власти патриота чем еврея
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11.06.2021 14:56 Відповісти
лазерный трахтамат для упокоения ценообразовальщиков дешевше.... ввиду дешевизны фотонов.
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11.06.2021 10:50 Відповісти
Цей відтік прямих зовнішніх інвестицій ,в своїй більшості ,є вкладами українських олігархів,які свої,заховані в офшорах кошти завели в Україну,під виглядом зовнішніх кредитів,наданих для "зеленої"(в прямому сенсі слова) відновлюванної енергетики...Завозили все без мита...А коли за таку "дику"ціну на них застосували акциз,то їх надприбутки на суму акциза (30 проц.)стають меншими за ті,які вони очікували... Ще велике питання,чому дешеву атомну енергію примусово зменшують ,а відновлювану, в десятки разів дорожчу,нам "впарюють"...Цікаве питання,чи не так?
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11.06.2021 11:32 Відповісти
єнергия сонця безкоштовна
тільки жиди не згодні
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11.06.2021 13:21 Відповісти
у евреев такая натура
все надо продать
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11.06.2021 14:13 Відповісти
Таке враження, що ніхто нічого не аналізує і не хоче зрозуміти - що "зелена енергетика", це майбутнє і допобачення російському і донецькому вугіллю, мазуту, електроенергії. Та навіть би дорожче була ця енергетика, я би її брав, аби не російська. Аби не платити їм наші бюджетні гроші і не підтримувати їх виробництво. З кожним роком ціна на "зелену" енергетику знижується. І вона при змішуванні з атомною, як це було при минулій владі, коштує не дорого. Вам олігархи, яким потрібно впарювати російське вугілля і електроенергію нав'язує думку про дорогу "зелену" енергетику, щоб ми не розвивалися, а були постійно прив'язані до москалів. Так, є станції у Ахметова та інших ділків, але більше їх будували за канадські, франзузські, чеські, шведські гроші. А 17 тисяч домогосподарств які побудували маленькі станції, що також олігархи? Вивчіть тему і не повторюйте пропаганди. Невже німці, англачани, чехи, поляки, шведи та інші такі дурні, що будують "сонячні" і "вітрові" АЕС?
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11.06.2021 14:20 Відповісти
будущее в том что государство берет долговое обязательство по энергетике? Зеленные энерго станции большинство существуют на бумаге, а долг реален как ни когда и через налого обложение электричество не зеленных производителей, конечные плательщики выплачивают этот долг. Бред полный, наше будущее это долговая яма
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11.06.2021 15:28 Відповісти
С самого начала было ясно что это кидалово простых людей на деньги, сначала было не заметно и рубили бабло, но когда понастроили и люди начали меньше брать электричества, то в итоге вылез огромный дефицит и перекроить его уже тяжело, поднимут цены, люди еще сильнее будут жать и экономить и всё это дестабилизирует энергосистему. Проблем зеленки, то есть солнце - есть выработка, а нет солнца, то нужно запускать те же ТЭЦ, чтобы компенсировать и балансировать недовыработку, аккумуляторов то нет. Ну и цена зеленки в самой нищей стране ЕС это просто капец. Понастроили СЭС, то пускай гонят себе по проводам их электричество, а людям по 6 грн за 1кВт оно не нужно, это даже для ЕС очень дорого, а то авто собирают, то гонят себе, носки, молоку, макароны и т.д., а электричество в три дорога покупают пускай украинцы - это бред. В итоге у кого есть деньги, будут искать альтернативу, строить домашние мини электростанции, а у кого нет, то будут только лампочки включать, это будет крах энергетики, уже она трещит и небалансы. А соседи + Франция мутят реакторы на быстрых нейтронах, которые будут перерабатывать Плутоний и дожигать топливо с обычных АЭС, замкнутый цикл хотят. ОАЭ построили атомную, а не кучи панелей в пустыне - таки они наверное что то знают и понимают.
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11.06.2021 14:21 Відповісти
ОАЄ скока деревьев посадили?
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11.06.2021 14:59 Відповісти
джапан садит соларєнерджи на своих плантациях
а у нас обрезы жмут копейки
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11.06.2021 15:05 Відповісти
та, подумайте, эти властьпридержащие шлюхи ездят по всему миру за наш счет и нихуя нам не привозят кроме триппера
накуй они кому всрались
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11.06.2021 15:26 Відповісти
а у меня контракт с пчелками на поставку воска....... таперя вот проблема как его использовать. ну типа поставить свечку за упокой ЗЕленкиных иль использовать для освещения.
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11.06.2021 17:33 Відповісти
 
 