Коронавирусом в ВСУ болеет 119 человек, - Командование медсил
По состоянию на 10.00 11 июня в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 119 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Командования медсил ВСУ.
Всего за время пандемии выздоровели 25 023 человек, летальных случаев 93. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 54 человека.
За минувшие сутки зарегистрирован 1 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
С начала вакцинации в Вооруженных Силах Украины 74 612 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 3 821 военные медики.
Повторно провакцинировані 11 968 человек. За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 975 человек (первой дозой).
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Чайка Київ
показать весь комментарий11.06.2021 18:57 Ответить Мне нравится 0
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