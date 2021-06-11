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ЕБРР раскритиковал планы Украины ввести акциз на "зеленую" энергию

ЕБРР раскритиковал планы Украины ввести акциз на

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) раскритиковал планы Кабмина ввести акцизный налог "зеленую" электроэнергию, что крайне неблагоприятно скажется на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

 Об этом сообщил заместитель директора и руководитель сектора инфраструктуры ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

"Инвестиционный климат (Украины, – прим.) пострадал от ряда факторов: ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, неплатежи производителям "зеленой" электроэнергии, значительный накопленный долг, который до сих пор не выплачен. Более того, продолжаются дискуссии о дальнейших неблагоприятных изменениях в нормативной среде, таких как введение акцизного налога на ВИЭ", - сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинского Энергетического Дня в Киеве 10 июня. Он подчеркнул, что действия украинского правительства привели к приостановке инвестиций. "С прошлого года ЕБРР не смог начать ни одного нового проекта в энергетическом секторе Украины. Эту тенденцию необходимо срочно изменить, поскольку возобновляемые источники энергии представляют собой единственный новый способ для увеличения мощности генерации и единственный путь для будущего развития", - указал Марк Магалецкий.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии. На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину. Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом. В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины. 

Автор: 

ЕБРР (261) энергетика (2554)


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Топ комментарии
+3
Вот пусть тогда **** и выкупает всю зеленую энергию по такому тарифу, для поддержки "развития возобновляемых источников энергии в Украине".
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11.06.2021 11:55
+2
Атомная энергетика в Украине кому принадлежит?
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11.06.2021 11:40
+2
инвест-няни в работе. с таким зе-подходом нас ждет лавина инвестиций
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11.06.2021 11:57
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Атомная энергетика в Украине кому принадлежит?
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11.06.2021 11:40 Ответить
Державе, а что?
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11.06.2021 11:50 Ответить
Т.е. никому конкретно. Не это ли причина дикого визга в защиту преступного проекта "зелёный энергетика", который подняли так называемые инвесторы, в т.ч. ****
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11.06.2021 13:01 Ответить
Вот пусть тогда **** и выкупает всю зеленую энергию по такому тарифу, для поддержки "развития возобновляемых источников энергии в Украине".
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11.06.2021 11:55 Ответить
инвест-няни в работе. с таким зе-подходом нас ждет лавина инвестиций
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11.06.2021 11:57 Ответить
нарид Украины очень озабочен критикой ****
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11.06.2021 12:00 Ответить
Кто сказал о дешевой атомной энергии.Украине досталось в наследство большинство юлоков от СССР.Нынешний тариф не учитывает ни стоимость постройки новых блоков,ни модернизацию,ни стоимость вывода из эксплуатации.Если все это посчитать,то атомка получится дороже зеленой.А ведь уже через 8-10 лет половину атомных блоков необходимо выводить ищ эксплуатации.Денег на постройку новых нет,на продление ресурса тоже нет.Никто денег в Европе на это уже не дает.ТЭЦ и ГЭС свой ресурс исчерпали.В общес,через 5-10 лет будем пользоваться лучиной
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11.06.2021 12:14 Ответить
Виновата зелёная энергетика.Все знают .Слишком много понастроили ветровых и солнечных электростанций. Которым не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС пришлось отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . А тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить.
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11.06.2021 12:57 Ответить
Когда пенсии и зарплаты сравняются с европейскими и мы станем жить как в Люксембурге,тогда можно снять и акцизы.
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11.06.2021 13:31 Ответить
У нас есть атомная энергия , нахера нам дорогая зеленая энергия, еще и столько гектар земли используют под солнечные панели, а земля простаивает.
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11.06.2021 17:47 Ответить
Должны были понимать, что сверхприбыль очень быстро закончится. Любые честные игры с украинской властью были всегда бессмысленными
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11.06.2021 19:17 Ответить
 
 