ЕБРР раскритиковал планы Украины ввести акциз на "зеленую" энергию

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) раскритиковал планы Кабмина ввести акцизный налог "зеленую" электроэнергию, что крайне неблагоприятно скажется на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

Об этом сообщил заместитель директора и руководитель сектора инфраструктуры ЕБРР в Украине Марк Магалецкий.

"Инвестиционный климат (Украины, – прим.) пострадал от ряда факторов: ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, неплатежи производителям "зеленой" электроэнергии, значительный накопленный долг, который до сих пор не выплачен. Более того, продолжаются дискуссии о дальнейших неблагоприятных изменениях в нормативной среде, таких как введение акцизного налога на ВИЭ", - сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинского Энергетического Дня в Киеве 10 июня. Он подчеркнул, что действия украинского правительства привели к приостановке инвестиций. "С прошлого года ЕБРР не смог начать ни одного нового проекта в энергетическом секторе Украины. Эту тенденцию необходимо срочно изменить, поскольку возобновляемые источники энергии представляют собой единственный новый способ для увеличения мощности генерации и единственный путь для будущего развития", - указал Марк Магалецкий.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии. На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину. Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом. В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств. Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.