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ЄБРР розкритикував плани України ввести акциз на "зелену" енергію

ЄБРР розкритикував плани України ввести акциз на

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розкритикував плани Кабміну ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію, що вкрай несприятливо позначиться на розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

Про це повідомив заступник директора і керівник сектору інфраструктури ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

"Інвестиційний клімат (Україна, - прим.) постраждав від ряду факторів: ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, неплатежі виробникам "зеленої" електроенергії, значний накопичений борг, який досі не виплачений. Більш того, тривають дискусії про подальші несприятливі зміни в нормативному середовищі, таких, як введення акцизного податку на ВДЕ", - повідомив топменеджер банку в ході 12-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня в Києві 10 червня.

Він підкреслив, що дії українського уряду привели до припинення інвестицій. "З минулого року ЄБРР не зміг почати жодного нового проекту в енергетичному секторі України. Цю тенденцію необхідно терміново змінити, оскільки поновлювані джерела енергії є єдиним новим способом для збільшення потужності генерації і єдиним шляхом для майбутнього розвитку", - зазначив Марк Магалецький.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії. На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну. Найбільші асоціації назвали плани уряду в спробі експропріації їхніх активів і пригрозили судом. В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.

Автор: 

ЄБРР (886) енергетика (2583)


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Топ коментарі
+3
Вот пусть тогда **** и выкупает всю зеленую энергию по такому тарифу, для поддержки "развития возобновляемых источников энергии в Украине".
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11.06.2021 11:55
+2
Атомная энергетика в Украине кому принадлежит?
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11.06.2021 11:40
+2
инвест-няни в работе. с таким зе-подходом нас ждет лавина инвестиций
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11.06.2021 11:57
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Атомная энергетика в Украине кому принадлежит?
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11.06.2021 11:40 Відповісти
Державе, а что?
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11.06.2021 11:50 Відповісти
Т.е. никому конкретно. Не это ли причина дикого визга в защиту преступного проекта "зелёный энергетика", который подняли так называемые инвесторы, в т.ч. ****
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11.06.2021 13:01 Відповісти
Вот пусть тогда **** и выкупает всю зеленую энергию по такому тарифу, для поддержки "развития возобновляемых источников энергии в Украине".
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11.06.2021 11:55 Відповісти
инвест-няни в работе. с таким зе-подходом нас ждет лавина инвестиций
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11.06.2021 11:57 Відповісти
нарид Украины очень озабочен критикой ****
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11.06.2021 12:00 Відповісти
Кто сказал о дешевой атомной энергии.Украине досталось в наследство большинство юлоков от СССР.Нынешний тариф не учитывает ни стоимость постройки новых блоков,ни модернизацию,ни стоимость вывода из эксплуатации.Если все это посчитать,то атомка получится дороже зеленой.А ведь уже через 8-10 лет половину атомных блоков необходимо выводить ищ эксплуатации.Денег на постройку новых нет,на продление ресурса тоже нет.Никто денег в Европе на это уже не дает.ТЭЦ и ГЭС свой ресурс исчерпали.В общес,через 5-10 лет будем пользоваться лучиной
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11.06.2021 12:14 Відповісти
Виновата зелёная энергетика.Все знают .Слишком много понастроили ветровых и солнечных электростанций. Которым не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС пришлось отключить. НКРЭКУ разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси . А тариф на электроэнергию, естественно, пришлось увеличить.
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11.06.2021 12:57 Відповісти
Когда пенсии и зарплаты сравняются с европейскими и мы станем жить как в Люксембурге,тогда можно снять и акцизы.
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11.06.2021 13:31 Відповісти
У нас есть атомная энергия , нахера нам дорогая зеленая энергия, еще и столько гектар земли используют под солнечные панели, а земля простаивает.
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11.06.2021 17:47 Відповісти
Должны были понимать, что сверхприбыль очень быстро закончится. Любые честные игры с украинской властью были всегда бессмысленными
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11.06.2021 19:17 Відповісти
 
 