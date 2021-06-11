ЄБРР розкритикував плани України ввести акциз на "зелену" енергію

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) розкритикував плани Кабміну ввести акцизний податок на "зелену" електроенергію, що вкрай несприятливо позначиться на розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні.

Про це повідомив заступник директора і керівник сектору інфраструктури ЄБРР в Україні Марк Магалецький.

"Інвестиційний клімат (Україна, - прим.) постраждав від ряду факторів: ретроспективні зміни "зеленого" тарифу, неплатежі виробникам "зеленої" електроенергії, значний накопичений борг, який досі не виплачений. Більш того, тривають дискусії про подальші несприятливі зміни в нормативному середовищі, таких, як введення акцизного податку на ВДЕ", - повідомив топменеджер банку в ході 12-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня в Києві 10 червня.

Він підкреслив, що дії українського уряду привели до припинення інвестицій. "З минулого року ЄБРР не зміг почати жодного нового проекту в енергетичному секторі України. Цю тенденцію необхідно терміново змінити, оскільки поновлювані джерела енергії є єдиним новим способом для збільшення потужності генерації і єдиним шляхом для майбутнього розвитку", - зазначив Марк Магалецький.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел енергії. На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну. Найбільші асоціації назвали плани уряду в спробі експропріації їхніх активів і пригрозили судом. В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань. Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в "зелену" енергетику України.