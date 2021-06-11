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Махинации на энергорынке создают угрозу безопасности поставок, - Минэнерго

Махинации на энергорынке создают угрозу безопасности поставок, - Минэнерго

Министерство энергетики провело очередное совещание с участниками рынка по поводу махинаций с ценами на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства.

"Проблемы с ценообразованием создают потенциальную угрозу безопасности поставки электроэнергии потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода, а также, в перспективе, создают риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E", - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что принятие решений, которые позволили бы прекратить злоупотребления и махинации, относится к компетенции НКРЭКУ.
"Участники совещания в очередной раз отметили, что пути решения ситуации на рынке находятся исключительно в компетенции НКРЭКУ. Также отметили, что состояние рынка требует вмешательства для финансовой стабилизации, дальнейшего эффективного функционирования и безопасности поставок электрической энергии потребителям", - отметили в Минэнерго.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп. / КВт ч. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.
Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы.
По расчетам экспертов, только в мае из-за ценовых махинаций трейдеров при молчаливом согласии НКРЭКУ государственный "Энергоатом" недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равняется трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.

Автор: 

энергетика (2554) махинации (581) Минэнерго (363)


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