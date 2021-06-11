Махінації на енергоринку створюють загрозу безпеці поставок, - Міненерго
Міністерство енергетики провело чергову нараду з учасниками ринку з приводу махінацій з цінами на ринку електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства.
"Проблеми ціноутворенням створюють потенційну загрозу безпеці постачання електроенергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду, а також, у перспективі, створять ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E", - повідомили в Міненерго.
У відомстві зазначили, що ухвалення рішень, які дозволили б припинити зловживання і махінації, належить до компетенції НКРЕКП.
"Учасники наради вкотре зазначили, що шляхи вирішення ситуації на ринку перебувають виключно в компетенції НКРЕКП.Також зазначили, що стан ринку потребує втручання для фінансової стабілізації, подальшого ефективного функціонування та безпекипостачання електричної енергії споживачам", - зауважили в Міненерго.
Нагадаємо, в травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп. / КВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.
Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі стежити за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.
За розрахунками експертів, тільки в травні через цінові махінації трейдерів за мовчазної згоди НКРЕКП державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.
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