Махінації на енергоринку створюють загрозу безпеці поставок, - Міненерго

Міністерство енергетики провело чергову нараду з учасниками ринку з приводу махінацій з цінами на ринку електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства.

"Проблеми ціноутворенням створюють потенційну загрозу безпеці постачання електроенергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду, а також, у перспективі, створять ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E", - повідомили в Міненерго.

У відомстві зазначили, що ухвалення рішень, які дозволили б припинити зловживання і махінації, належить до компетенції НКРЕКП.

"Учасники наради вкотре зазначили, що шляхи вирішення ситуації на ринку перебувають виключно в компетенції НКРЕКП.Також зазначили, що стан ринку потребує втручання для фінансової стабілізації, подальшого ефективного функціонування та безпекипостачання електричної енергії споживачам", - зауважили в Міненерго.

Нагадаємо, в травні 2021 року ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп. / КВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі стежити за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні через цінові махінації трейдерів за мовчазної згоди НКРЕКП державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.