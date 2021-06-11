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Законопроект №5600 усложняет администрирование налогов, его нужно доработать, - эксперт

Законопроект №5600 усложняет администрирование налогов, его нужно доработать, - эксперт

Налоговые изменения, которые предложило правительство, (законопроект №5600) повышают полномочия контролирующих органов, увеличат давление на бизнес и затрудняют администрирования налогов.

Об этом заявил председатель Комитета по развитию предпринимательства СУП Андрей Ершов.

"Мы ожидали улучшения администрирования, а не его осложнения. Мы ожидали, что не будут увеличены полномочия контролирующих органов ", - отметил Ершов.

По его словам, союз поддерживает позицию многих бизнес-ассоциаций, которые высказались против принятия законопроекта, и готовит значительное количество предложений и замечаний к документу для его доработки.

"На сегодняшний день мы уже получили часть предложений от наших членов союза по правке к этому проекту. Но в целом он очень негативно воспринимается, и мы будем как можно больше предоставлять предложений для его улучшения. Хотя общая позиция - мы полностью против этого проекта", - сообщил Ершов.

Ранее сопредседатель Комитета по вопросам налоговой политики Американской торговой палаты в Украине Михаил Поляков заявил, что предложенный правительством законопроект о налоговых изменениях (№5600) является неприемлемым для бизнеса и должен быть отклонен.

В то же время лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подчеркнула: повышением налогов власть уничтожает отечественную промышленность и способствует иностранным компаниям, ведь предоставляет им налоговые льготы.

Напомним, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины,  предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

Автор: 

законопроект (3220) налоги (3238)


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Зачем? Легкой жизни захотелось? Не выйдет, друг. Легкие пути выбирают электроны и вода. Зебобики выбирают пути сложные и в обход. Так им интересней жить.
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11.06.2021 14:32 Ответить
А том зебилы еще удиаляются почему так растут цены в стране.
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11.06.2021 14:51 Ответить
Они ничего не умеют делать. Они могут только онимать и делить между собой.
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11.06.2021 15:38 Ответить
Ничего нового!Ведь зелёные "слуги народа",тем самым занимаются...что и красные "слуги народа"(коммунисты)!!! Сначала бьют Буржуев(олигархов) и непманов...а потом "кулаков" и "вредителей"!!!
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11.06.2021 18:15 Ответить
 
 